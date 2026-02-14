【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン第21戦 vs金沢ポート

T.T彩たま株式会社


ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン　第21戦


日程：2026年2月14日(土)


時間：14:00 試合開始


対戦：金沢ポート


会場：毎日興業アリーナ久喜　


結果：TT彩たま 1-3 金沢



■スコア



(C)T.T SAITAMA　(写真左：小野泰和)
第1マッチ

〇小野 泰和、有延 大夢 2-0 ●小林広夢、吉田雅己


(11-10.11-9)







(C)T.T SAITAMA
第2マッチ

●宇田幸矢 2-3 〇田中佑汰


(11-8.9-11.11-6.5-11.9-11)






(C)T.T SAITAMA
第3マッチ

●有延大夢 0-3 〇チャン ウジン


(5-11.6-11.7-11)






(C)T.T SAITAMA
第4マッチ

●木造勇人 1-3 〇谷垣佑真


(6-11.11-6.2-11.7-11)







チームとしては悔しい試合となったが小野有延のダブルスは前回対戦のリベンジを果たした。((C)T.T SAITAMA)

■次回試合スケジュール


【ホーム】毎日興業アリーナ久喜 メインアリーナ


2026年


2月15日(日)14:00試合開始　vs KM東京



■T.T彩たまについて


埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。


ミッション(使命・存在意義)


・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる


ビジョン(なりたい姿)


・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる


・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる


バリュー(大切にする価値観)


・純粋で美しい心


・感動の創造


・変革への挑戦



■運営会社概要


社名：T.T彩たま株式会社


本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F


練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4


電話：048-814-1226


設立：2018年3月


代表者：代表取締役 須賀 宏司


URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/


X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp


Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official


YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA


LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd


TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official