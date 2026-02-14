B2福岡｜終盤の激しい攻防を制し、九州ダービーで価値ある勝利

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2026年2月14日（土）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.熊本ヴォルターズ】戦は、“福岡 85-81 熊本”で福岡の勝利となりました。

【試合結果】

【福岡】85-81【熊本】

1Q 25-19

2Q 13-21

3Q 26-19

4Q 21-22

【戦評】

＜前半＞

アウェー連戦の初戦となる九州ダービー、福岡は熊本との一戦に挑む。#7西川がジャンパーを沈めファーストバスケットを決めるも、熊本も#11石川が立て続けに3Pシュートを沈めて応戦。福岡も#34アギラールが外角から射抜き、立ち上がりから両者譲らぬ点の取り合いとなる。#3シュナイダーも内外から加点して福岡が前に出ると、そのままリズムを保って試合を進め、1Q終了間際には西川の3Pシュートが決まり、福岡がリードを奪って序盤を終えた。

2Qに入ると再び石川に3Pシュートを許して差を詰められるも、#24バーレルがインサイドで粘り強く得点を重ね、熊本の追い上げを食い止める。しかし石川が立て続けに4本目、5本目の3Pシュートを沈め同点に追いつかれるとアリーナの空気は一気に熊本へ。その後は一進一退の攻防が続き、互いに主導権を譲らないまま、福岡は2点ビハインドで前半を終えた。

＜後半＞

熊本#44ライトフット、#3山本に内外から得点を許すも、アギラール、バーレルが引き離されまいと粘り強くセカンドチャンスをものにし、食らいついていく。#8青木が3Pシュートを決めるも、この日外からのシュートが止まらない石川が立て続けに6本目、7本目となる3Pシュートを沈め、熊本が流れを渡さない。しかし福岡もアギラールがインサイドで加点し、青木が再び外角から射抜くと、#6下山がスティールからレイアップを沈め、福岡がとうとう逆転に成功する。さらには下山とアギラールの連携も決まり、#23村上もオープンスリーを沈めて福岡が引き離しにかかる。勢いそのままに下山にも3Pシュートが生まれ、福岡が5点をリードして最終クォーターへと入った。

3Qからの流れを引き継ぐように下山が3Pシュートを沈めるも、熊本の猛攻に押し返され、試合はワンポゼッション差の展開へともつれ込む。ギアを上げた熊本のディフェンスに苦しむ中、村上がコーナースリーを決めるも、熊本#5磯野に速攻を許し、試合は再び同点となる。それでも西川がB2通算2,000得点をマークするジャンパーを沈めると、続けて3Pシュートも射抜き、チームを前へと押し出す。しかし熊本も、石川がこの日8本目となる3Pシュートを沈めて応戦し、試合はなおも緊迫した展開が続く。3点リードで迎えた残り24秒、西川が落ち着いてフリースローを沈めて点差を広げるが、熊本も残り16秒、磯野がタフな3Pシュートで食らいつき、点差はわずか2点に。それでもフリーとなったバーレルが豪快なダンクを叩き込み、勝負を決定づける。最後までリードを守り抜いた福岡が、熊本の連勝を止め、九州ダービーの名にふさわしい激戦を制した。

【コメント】

福島雅人HC

連勝している熊本さんに勝てるチャンスは多くありませんし、アウェーということもあり、難しい試合になると覚悟していました。今日はオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイント、ファウルドローの数、ターンオーバーの数について、どれかひとつでも上回ってほしいという話をしていました。些細な差ではありますが、選手たちがそこをしっかりクリアしてくれた。その部分が、最後スコアが上回ることにつながったのではないかと思います。

戦力が整い、連勝しているチームに勝つためには、こうした細かい部分をどれだけ徹底できるかが重要になりますが、今日はうまく遂行できたと思います。石川選手が前半非常に当たっていたので、そこをどう守るかという部分で、いつもとは違うマッチアップも考える必要がありました。明日は、もう少しうまく対応していきたいと思います。

西川貴之選手

前半は我慢の時間帯が多かったですが、チーム一丸となってディフェンスやリバウンドで粘ることができたと思います。チーム全員で掴んだ勝利だと思います。熊本さんはハードにプレーしてくるチームですし、九州ダービーということもあって福岡からもたくさんのファンが来てくださっているので、連勝できるよう頑張ります。

■B2個人通算2,000得点について

意識はしていませんでしたが、ファンの皆さんの声援やチームメイトのいいパスのおかげだと思います。ありがとうございます。

https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505772?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022