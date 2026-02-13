【コートヤード・バイ・マリオット札幌】2月16日より 春を先取りするランチブッフェ「イタリア郷土料理フェア」開催

マリオット・インターナショナル

コートヤード・バイ・マリオット札幌（所在地：北海道札幌市中央区南10条西1丁目 1-57 総支配人：山口 勝)は、2F レストラン Substance（サブスタンス）にて、2026年2月16日（月）～4月30日（木）の期間、ランチブッフェ「イタリア郷土料理フェア」を開催します。

■ランチブッフェ「イタリア郷土料理フェア」

昨年好評のイタリア郷土料理フェアが、今年は春の息吹を感じさせるメニューを携えてさらにパワーアップして登場します。シェフが目の前で切り分ける豪快な肉料理から、春の食材をふんだんに取り入れた前菜まで、イタリアの活気あふれる市場を訪れたようなひとときをお届けします。

＜メニュー例＞

ブルスケッタ 5種

中部イタリアが発祥の伝統的なアンティパスト。

食欲をそそるニンニクの風味とともに香ばしく焼き上げたパンにオリーブオイルや旬の食材をのせて楽しむイタリアの食卓には欠かせない一品です。

今回のフェアのバリエーションは5種。好きな具材をのせ、できたての食感と香りを楽しめます。

＜トッピング＞

・フレッシュなトマトが爽やかな 王道の「ケッカソース」

・芳醇な香りが広がる「マスカルポーネとトリュフ」

・彩り鮮やかな「タコとセロリのサラダ」

・濃厚な旨みの「レバーペースト」

・豊かな風味を楽しむ「ワカモレと生ハム」

オイルサーディンと季節野菜のマリネ

旨みたっぷりのオイルサーディンを季節野菜とともにさっぱりとしたマリネに仕上げました 。素材の持ち味と爽やかな酸味がアクセントとなった、春のランチブッフェを華やかに彩る一皿です。

アサリと菜の花のリゾピラフ

リゾットのしっとり感とピラフの香ばしさを併せ持つ新感覚の一皿。旬のアサリの旨味と菜の花のほのかな苦味が調和し、鮮やかな彩りと口いっぱいに広がる磯の香りがランチタイムを贅沢に演出します。

季節のミニバーガー：ゴルゴンゾーラ マッシュルームバーガー

定番の「ミニコートヤードバーガー」と並んで、この季節限定の特別な味わいが登場します。世界三大ブルーチーズの一つ「ゴルゴンゾーラ」の芳醇なコクと、うまみを引き出したマッシュルームが絶妙に溶け合います。

ライブキッチンにて提供「ポルケッタ」

ローマ近郊のアリッチャが発祥といわれる郷土料理。豚肉をスパイスやハーブで味付けをし、低温調理でじっくり仕上げました。外側はカリッと、内側はジューシーな肉の旨味を堪能できます。

グラナパダーノのチーズパスタ

本フェアの目玉メニューの一つ。大きなチーズの器の中で仕上げるパスタは、とろけるチーズがパスタ一本一本に絡みます。

チーズ本来の美味しさを最大限に引きだす出来立ての味わいを楽しめます。

＜注目のデザート＞

おおきなイチゴのズコットおおきなイチゴのズコット

イタリアのトスカーナ地方フィレンツェで誕生したドーム型のケーキ。爽やかな香りが広がるイチゴが段ごとに敷きつめられた見た目にも可愛らしいケーキ。

15～20名用の大きなサイズで登場。お好きなサイズにパティシエが切り分けます。

チョコレートファウンテンチョコレートファウンテン

デザートコーナーのもうひとつの主役、大人から子供までワクワクする「チョコレートファウンテン」。

旬のいちごやドーナツ、マシュマロをチョコレートでコーティングし、お好みのトッピングでカスタマイズ。

心躍るランチブッフェを華やかな仕上げます。

●期間：2月16日（月）～ 4月30日（木）

●場所：2F オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

●時間：11:30 - 14:30 (最終入場 13:30)

●料金：大人 3,600円（子ども 1,800円）（税サ込）

【ご予約・お問合せ】 ホテル代表（011）206-0039

〇 予約サイト： https://www.tablecheck.com/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/message(https://www.tablecheck.com/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/message?utm_source=release)

コートヤード・バイ・マリオット札幌について

コートヤード・バイ・マリオット札幌 外観

2024年7月23日に開業。自然と都市の共生をテーマにデザインされたコンテンポラリースタイルホテル。全321の客室（全7タイプ）には格別の寝心地を提供するSertaのベッドを導入し、ご宿泊者専用のフィットネスセンターや、温浴施設を完備し、活動的なゲストの充実した日々をサポートします。

1Fフロント横にはバーラウンジ、2Fにはオールデイダイニングを配備し、北海道産の食材やローカルブランドのドリンクをお楽しみいただけます。

ホテルが位置する中島公園エリアは、札幌市内中心部にも、道内各地にもアクセスしやすい立地でありながら、都会の喧噪を離れ、自然豊かな環境で心安らぐひとときをお過ごしいただけます。

コートヤード・バイ・マリオット札幌 公式サイト：

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctscy-courtyard-sapporo/overview/

