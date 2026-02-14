Shopifyストアに商品説明タブを追加できる「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、Shopify アプリ 「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」 をリリースしました。

「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」は、商品ページにアコーディオン（折りたたみ可能な行）やタブ形式の説明エリアを追加できるノーコードアプリです。

商品説明が長くなりがちな EC サイトでも、情報を整理して見せることで、読みやすさ・探しやすさを向上させ、購入体験の改善をサポートします。

また、見出し・本文・初期表示状態・アイコン・配色・文字サイズまで、すべてノーコードでカスタマイズ可能です。ストアのデザインやブランドイメージに合わせて、自然に導入できます。

本アプリは 月額 ＄2.99（1週間の無料期間あり） で利用可能。 年払いの場合は 実質2か月分無料となり、コストを抑えて導入いただけます。

▼「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-152-ur-accordion-tabs?locale=ja

▼「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-152-ur-accordion-tabs/guide

■ Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内外へのオンライン販売を、専門知識がなくとも手軽に始められる SaaS 型のコマースプラットフォームです。

個人事業主から大規模事業者まで、世界中で幅広く利用されています。

■「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」について

「シンプル商品説明タブ｜お手軽折りたたみ可能な行」は、商品ページの情報量が多くても、ユーザーが迷わず必要な情報にたどり着ける UI を実現するアプリです。

長文の商品説明を見出しごとに整理することで、圧迫感のない、読みやすい商品ページを作成できます。

■ ノーコードで商品説明タブ（アコーディオン）を追加できる！

テーマエディタからアプリセクションとして追加するだけで、商品ページにアコーディオン形式の説明エリアを表示できます。

HTML や Liquid の編集は一切不要で、誰でも簡単に導入可能です。

■ 豊富なアイコン・デザイン設定で、ストアに自然に馴染む！

色々なアイコンを設定できる！

配送、サイズ、素材、FAQ など用途に応じたアイコンを選択でき、画像アイコンのアップロードにも対応。 背景色・文字色・フォントサイズ・太さなども細かく調整できるため、ストアの世界観を崩さずに設置できます。

■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

見出し・コンテンツ・区切り線・上下のマージン・アイコンの選択・画像アイコンの使用などが直感的に調整できます。

ストアのデザインルールに合わせて整えられるため、自然な表示が可能です。

■ 1クリックでテーマに追加できる！

アプリをインストール後、複雑な設定やコード編集は不要。管理画面からワンクリックでテーマに追加でき、複雑な設定やコード編集は不要で、導入から公開までスムーズに進められます。

導入に手間や時間をかけることなく、ストア全体へスムーズに反映できるため、初めてアプリを利用する方でも安心です。

▼株式会社 UnReact 会社概要

会社名：株式会社 UnReact

代表者：西川 信行

事業内容：EC 制作事業・アプリ開発・教育事業

URL：https://unreact.jp/