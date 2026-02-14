株式会社アウルコーポレーション(所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地)は、海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」をはじめ、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「はなれ櫂」「雨情草庵」の個性あふれる5館の旅館とホテル「HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-」を運営しております。2026年3月22日までの期間限定会席の詳細と、新予約システム詳細についてご案内させていただきます。

松葉蟹、旬の頂きにして食べ納め

松葉蟹の漁期は、11月6日の解禁から翌年3月20日までの約四か月半。夕日ヶ浦の美味なるこの季節も、残りひと月となりました。当庵の蟹料理は、厳選した地物の活松葉蟹にこだわり蟹本来の美味しさを何よりも大切にしております。蟹刺し、蒸し、焼き、しゃぶしゃぶ──奇をてらわず、基本に忠実な調理の数々。コースごとに、多彩な蟹料理をお愉しみいただけます。今回、食べ納めの一席としてご用意したのは活松葉蟹お一人様一杯と銘牛・但馬牛この二つの主役を一度に味わう期間限定会席です。蟹は近隣漁港で水揚げされたものを丁寧にさばき刺し、蒸し、焼きにてご提供。700g前後と当庵基準ではやや小ぶりながらお一人様一杯、味噌まで余すことなくお愉しみいただけます。但馬牛は、脂の甘みとやわらかさを併せ持つ肩ロースをしゃぶしゃぶで。京野菜とともに、地元の摘果蜜柑で仕込んだ自家製ポン酢ならびに地酒の煎り酒でご賞味ください。

冬の光と影に抱かれて、今冬を結ぶ一席

https://reserve.489ban.net/client/ama-yadori/0/detail/1220838

朝夕のお食事は、2025年夏に新たに生まれ変わった個室食事処「天津水」にてご用意いたします。窓辺に広がる四季折々の景色。調度品や家具の一つひとつにも選び抜かれた美意識と想いを込めた空間。その中で味わう一席は、今冬最後の贅として心に深く、静かな余韻を残すことでしょう。

新予約システムのご案内。2026年3月25日以降のご予約はこちらから

このたび、近年のデジタル化の進展を受けさらなる利便性向上を目的として佳松苑グループ公式サイトの予約システムをリニューアルする運びとなりました。これに伴い、2026年春以降のご予約につきましては新予約システムにて受付を開始しております。新システムでは、割引特典やポイント還元をより充実させこれまで以上にお得で便利にご予約いただけます。なお、現在ご登録いただいている会員様の情報は新予約システムへは引き継がれません。誠に恐れ入りますが、2026年春プラン以降のご予約の際にはあらためて会員登録をお済ませくださいますようお願い申し上げます。

＜まもなく終了＞最大10％OFF！新春初旅キャンペーンは2月26日迄

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/ujousouan/search/https://kasyouengroup.com/members/

佳松苑グループでは、「最大10％OFF！新春初旅キャンペーン」 を実施しております。2026年の初旅は、ぜひお得なクーポンをご活用いただき冬の味覚と温泉に癒されるひとときをお過ごしください。【キャンペーン概要】・対象期間：2026年1月5日（月）～2月26日（木）・除外日：金・土・日曜日・対象プラン：全プラン対象・割引率：宿泊料金より10％OFF・決済方法：現地決済・事前決済 いずれも可・予約方法：公式サイトからのインターネット予約限定※ご予約確認ページにてクーポンを選択し、クーポンコードを入力のうえご予約ください。

https://kasyouengroup.com/news/309/?view_oft=0

もう一つの京都 雨情草庵〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247（佳松苑内）URL：https://www.ama-yadori.com/Instagram：ujousouan■予約専用コールセンター受付時間 平日（月～金）10：00～17：00TEL：0772-74-9199

アクセス：車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／一望館 はなれ櫂／もう一つの京都 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）