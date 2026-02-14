啓芳堂製薬株式会社

眉毛の発毛促進剤ミクロゲン・パスタ（第１類医薬品）を製造販売する啓芳堂製薬株式会社（東京都文京区：代表取締役 中島健雄）は、2026 年2月14日より、Instagram（@microgen_pastae）で顔タイプ診断士：Tamuによる「まゆ活ラボ★Tamu診断！『大人の美眉発見』キャンペーン」を開始します。

眉毛は、コロナ禍のマスク生活を経て、顔の印象を決めるパーツとして再注目されています。フェイシャルエステやアイブロウサロンの人気が高まるなか、「どんな眉が自分に似合うのか分からない」「流行よりも自分らしさを大切にしたい」そんな“眉迷子”の声が増えています。当社では、眉を整えることは単なる美容行為ではなく、自分を整える行為でもあると考えています。

本企画では、眉毛の悩みはもちろん、日常で感じる「自分に合う眉メイクがわからない」「描いた眉が時間とともに消えてしまう」といった、大人の眉悩みを募集します。骨格や顔タイプの診断士として活躍するTamu氏が、あなたの悩みに合ったアドバイスをInstagramリール動画で発信。普段のメイクテクニックだけでなく、自分の「どうありたいか」に寄り添う言葉をお届けします。

ミクロゲン・パスタ- 公式Instagramにフォローとコメントされた皆さんの中から抽選（30名様）にまゆ活グッズをプレゼント。また、寄せられたコメントはTamuアドバイザーがチェック。採用された悩みにについてはInstagram上で診断アドバイスを投稿してゆきます。

■Tamuプロフィール

東京・目白のイメージコンサルティングサロン「SHEEN PERSONAL BEAUTY」所属。

顔タイプ診断協会公式Faces第2期生として、顔タイプ・クール代表を務め、InstagramやYouTubeでファッションやメイクの解説を行う。パーソナルカラー、骨格、顔タイプの診断を組み合わせた理論的アプローチと、誰もが再現しやすい実践的な提案が特長。お客様の内にある「なりたい自分」に丁寧に寄り添い、外見を通して自己理解を深め、自分らしく前向きに生きるためのサポートを行っている。

資格

* 顔タイプアドバイザー1級

* 骨格診断アドバイザー

* パーソナルカラーアナリスト（EIGHT COLOR）

* 顔タイプに合うメイクアドバイザー

■「まゆ活ラボ★Tamu診断！『大人の美眉発見』キャンペーン」概要

本企画の開催に合わせ、眉毛の発毛促進剤ミクロゲン・パスタ（第１類医薬品）から“自分らしい眉メイク”を追求する皆様を応援するために、ミクロゲン・パスタInstagram公式アカウント（@microgen_pastae）をフォロー、“眉のお悩みテーマ”をコメントしていただいた方に抽選で、「サロンプラスリップスティックシェーバー＋ミクロゲン・パスタ眉活ミラー」をプレゼントいたします。

・プレゼント

「サロンプラスリップスティックシェーバー＋ミクロゲン・パスタまゆ活ミラー」 30名様

・応募期間：2026年2月14日(土)～2026年2月28日(土)23:59迄

・応募方法

１.Instagram公式アカウント（@microgen_pastae）のフォロー

２.キャンペーン投稿に「お悩みテーマ」をコメント

・応募資格

１.日本国内にお住まいの方

２.当社社員または関係者でない方

３.応募規約および当社の個人情報の取り扱いに同意された方

４.抽選時に「本アカウントフォローおよび本投稿へコメント」をされている方

・抽選・当選連絡

キャンペーンの応募者の中から抽選のうえ、当選者を決定いたします。

当選者には2026年3月中旬に公式アカウント（@microgen_pastae）よりInstagramのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

・問合せ先

「まゆ活ラボ★Tamu診断！『大人の美眉発見』キャンペーン」 事務局

メールアドレス：campaign@keihoudou.co.jp

受付時間：平日10:00～18:00（土日・祝日を除く）

※電話での問合せは受け付けておりません。

開局期間：2026年2月14日(土)～2026年3月31日(火) 18:00まで

・個人情報取り扱いについて

啓芳堂製薬株式会社（所在地：東京都文京区千駄木1丁目22番3号 代表取締役：中島 健雄、 以下「当社」といいます。）は、ご応募いただいた情報や登録フォームからご入力いただきました個人情報を、本施策の抽選、選考、賞品の発送、本件に関する諸連絡のために利用させていただきます。個人情報は、お客様の同意を得ずに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合など正当な理由がある場合はこの限りではありません。賞品発送が確認できましたら、一定期間を経過後に破棄させていただきます。

その他、個人情報のお取り扱いについては、啓芳堂製薬株式会社ウェブサイトの「個人情報保護方針（ https://www.keihodo.jp/privacy(https://www.keihodo.jp/privacy) ）」をご覧ください。

■顔タイプ診断(R)について

顔の形や立体感、パーツの特徴などから、子ども顔or大人顔、直線or曲線のどちらが多いかによって８つのタイプに分類します。顔タイプ診断(R)では、自分に似合うファッションのテイスト（服のイメージ・ブランドの系統）、柄、素材、アクセサリー、ヘアスタイルなどが分かります。（一般社団法人日本顔タイプ診断協会ホームページより）

■ミクロゲン・パスタ（第１類医薬品）について

「ミクロゲン・パスタ」は、まゆ毛、ヒゲ、その他の体毛用発毛・育毛剤（第１類医薬品）で、2種類の男性ホルモンを主成分とするクリーム状の外用薬です。（頭髪、マツ毛には使用出来ません）「ミクロゲン・パスタ」を対象の部位に塗布すると、皮膚から浸透した有効成分が毛母細胞に作用し、頭髪以外の顔と体の「毛」の発毛・育毛効果が期待できます。「ミクロゲン・パスタ」は第1類OTC医薬品で、全国の薬局、ドラッグストア、ネット通販（アマゾン、楽天、ヤフーショッピング等）の第１類医薬品取扱い店舗で購入できます。

・効能：男女両性の無毛症、貧毛症（顔面、胸部、四肢、腋窩、恥部の発毛促進と育毛）

※この薬は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んで使用してください。

参考URL:

https://keihoudou.co.jp/lp/women/

https://www.keihodo.jp/products

【啓芳堂製薬株式会社について】

啓芳堂製薬株式会社は1935年（昭和10年）3月3日設立。1953年体毛用発毛促進・育毛剤「ミクロゲン・パスタ」の発売以来、70年にわたり体毛の発毛の悩みをお持ちの皆様のニーズにお応えしてきました。

参考URL: https://www.keihodo.jp/