【毎月14日はシリカの日】BEAUTIFUL SILICAが美肌を応援！「バレンタインに“ご褒美”体験キャンペーン」を2月14日より始動。高機能自然派スキンケアシリーズ″KIRAKIRA”が65％オフ

F.I.S.株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川淳）が展開する植物性シリカブランド「BEAUTIFUL SILICA」は、毎月14日の『シリカの日』キャンペーン第2弾として、2026年2月14日（土）から3月13日（金）まで、「美肌応援！バレンタインにご褒美体験キャンペーン」を開催いたします。

期間中、公式LINEとID連携をいただいた方を対象に、植物性シリカ配合スキンケアライン「KIRAKIRA」の全4商品を、ブランド史上最大の65%OFFにてご提供いたします。

■キャンペーン概要

名称：美肌応援！バレンタインに『ご褒美』体験キャンペーン

期間：2026年2月14日（土）～3月13日（金）

対象商品：高機能自然派スキンケアシリーズ「KIRAKIRA」各種

内容：LINE ID連携で定価より65％OFF※お一人様1回限り

購入方法：公式オンラインショップ（https://beautifulsilica.com/collections/kirakira）

キャンペーン詳細はこちら（https://beautifulsilica.com/pages/campaign-vol2-lp）

■ なぜ「14日」はシリカの日なのか

シリカは、私たちの体にとって欠かせないミネラルの一種です。このシリカ（Si、ケイ素）の元素番号が「14」であることから、BEAUTIFULSILICAでは毎月14日を「自分自身の内側と向き合い、健やかさを取り入れる日」として、特別な発信を行っていくことにいたしました。

■ キャンペーン実施の背景：愛を伝える日に、健やかな肌を贈ろう

前回の「飲むBEAUTIFUL SILICA」キャンペーンをきっかけに、非常に多くの方に内側からのシリカケアを始めていただくことができました。第2弾となる今回は、バレンタインの季節に合わせて、頑張っている自分への「ご褒美」として、また大切なパートナーやご友人、ご家族への「いつまでも健やかで美しくいてほしい」という想いを伝えるギフトとして体験いただける機会をご提供いたします。

シリカは、コラーゲンやエラスチンを支える「美の土台」となる重要なミネラルです。しかし年齢とともに減少してしまうことが知られています。その不足しがちな成分を、上質な植物由来のシリカで補っていただくことは、世代を問わず皆様に喜んでいただけるのではないかと考えました。「KIRAKIRA」シリーズが、あなたと、あなたの周りの大切な人たちの毎日を輝かせるきっかけになることを願っています。

■今後の「14日＝シリカの日」の取り組み：先行情報をいち早くお届け

今後、毎月14日の「シリカの日」には、公式Instagramフォロワー様および公式LINEお友だち限定で、特別なキャンペーン情報をどこよりも早く優先的に配信いたします。限定価格でのご案内や、即完売が予想される特別セット、さらには内側からからだを整えるための美容知識など、健やかな毎日をサポートする情報を定期的にお届けしてまいります。商品をただ販売するだけでなく、お客様の日常に寄り添うことで、理想の自分への道のりをいつもサポートするパートナーとして、今後とも情報発信いたします。

■ 植物性シリカスキンケア「KIRAKIRA」とは

お米のもみ殻から抽出した非結晶・水溶性の植物性シリカを主軸に、ヒト幹細胞順化培養液やセラミドなど、厳選された美容成分を融合させた次世代のエイジングケア[※1]ラインです。

[※1]年齢に応じたケアのことです▲KIRAKIRA トリートメントエッセンス 〈化粧水〉 120ml ／ 17,800円（税込）STEP1：トリートメントエッセンス〈化粧水〉

植物由来シリカの特性に着目したローションです。

配合されたお米由来の植物性シリカが、毎秒数万～数千万回という目に見えない微細な自励振動を起こします 。この振動エネルギーが、洗顔後の肌表面に残る古い角質や汚れをやさしくオフし、潤いの通り道を整えます 。驚くほどさらりとしたテクスチャーで、吸い込まれるように肌の角質層までなじむのが特徴です 。次に使う美容液やクリームの受け入れ態勢を整えるブースターとして、肌の土台をすこやかに整え、ハリと潤いに満ちた未来の素肌を目覚めさせる第一歩をサポートします 。

▲KIRAKIRA トリートメントセラム 〈美容液〉 30ml ／ 19,600円（税込）STEP2：トリートメントセラム〈美容液〉

KIRAKIRAシリーズの中核を担う、専門的アプローチを凝縮した高機能美容液です 。年齢肌のサインにフォーカスし、ヒト幹細胞順化培養液やセラミド、ヒアルロン酸など厳選された10種の保湿成分を贅沢に配合しました 。最大の特徴は、多孔質構造を持つ植物性シリカの吸着・輸送機能です 。シリカ粒子が有用成分をしっかり抱え込み、肌の隅々まで効率的に届けることで、成分本来の力を最大限に活かす肌環境を作ります 。とろみのある濃厚な一滴が肌に溶け込み、内側から押し返すような弾力と、パッと明るいツヤを与えます 。

▲ KIRAKIRA トリートメントオイル 〈オイル〉 30ml ／ 16,800円（税込）STEP3：トリートメントオイル〈オイル〉

「オイルはベタつく」という常識を覆す、さらりとした新感覚の美容オイルです 。植物性シリカを活用して最適な成分バランスに調整されており、肌へのなじみやすさと伸びの良さを追求しました 。必要な油分を補いながらも表面は驚くほど軽やかで、オイリー肌や混合肌の方、重いテクスチャーが苦手な方でも心地よくお使いいただけます 。特におすすめなのが「朝の1滴」です 。メイク前に少量なじませることで肌表面を滑らかに整え、化粧持ちを格段に向上させます 。ブースターやマッサージオイルとしても多機能に活躍し、乾燥でゴワついた肌をやわらげ、一日中しっとりと透明感のある状態をキープします 。

▲ KIRAKIRA モイスチュアクリーム 〈クリーム〉 50g ／ 18,300円（税込）STEP4：モイスチュアクリーム〈クリーム〉

スキンケアの最後に潤いの蓋をし、外部ストレスから肌を保護するリッチなクリームです 。バリア機能をサポートするセラミド等の保湿成分と、植物性シリカを独自のバランスで融合させました 。肌表面に潤いのヴェールを形成することで水分蒸発を防ぎ、先に補給した美容成分をしっかりと閉じ込めて持続させます 。濃厚な感触ながらも肌にのせるとスムーズに広がり、重すぎない絶妙な使用感を実現しました 。朝晩のケアに取り入れることで、翌朝まで吸い付くようなしっとり感と、ハリ・ツヤに満ちた輝きが続きます 。年齢に応じたエイジングケアの仕上げにふさわしい、贅沢な満足感と安心感をお届けします 。

■お客様からのお声

「他の高級化粧品よりも、スッと馴染む」

普段はデパコスの高機能ラインを使っていますが、この化粧水の浸透力は別格です 。肌にのせた瞬間に吸い込まれるような感覚があり、その後に使う美容液の入りも良くなるので、ブースターとしても優秀だと感じました 。（某美容系インフルエンサー様／女性）

「敏感肌でも、攻めのエイジングケアができる」

肌が弱いため、普段は低刺激なものを選んでいますが、効果に物足りなさを感じていました。これは防腐剤やアルコールなどのフリー処方でありながら、ヒト幹細胞などの先端成分も入っている。植物性シリカの力で肌の土台から整えてくれる感じがします 。（50代／女性）

「植物性のシリカなら安心して使える」

男性でも使いやすいシンプルなデザインと優しい香りに惹かれました。国産のお米のもみ殻からできたシリカは日本人の肌に良さそうですね。ベタつかずに肌がもっちりと保湿されるので、奥さんと一緒にシェアして使いたいと思います。（50代／男性）

「オイルの概念が変わる、驚きのさらさら感」

オイル美容はベタつきが怖くて避けていましたが、こちらのオイルを使い驚きました。肌にのせた瞬間にスッと馴染んで、表面はさらさらに。これなら皮脂が気になる私の肌でも重たくならず、むしろ内側が潤うことで日中の化粧崩れがしにくくなりました。（20代／女性）

■BEAUTIFUL SILICAについて

「BEAUTIFUL SILICA」は、お米のもみ殻をアップサイクルして抽出した植物性シリカ（整肌成分）を配合した「高機能自然派スキンケアシリーズ KIRAKIRA」と、独自の特許技術により植物性シリカを液体化し、環境にも、からだにもやさしい“飲むシリカ習慣”を提案するサプリメント「飲む BEAUTIFUL SILICA」を展開。内側と外側の両面から、現代のライフスタイルに寄り添う新しい美容習慣を提案します。シリカ（ケイ素）は、皮膚や髪、爪、骨などに含まれるミネラルの一種で、からだを形づくるさまざまな組織に存在しています。年齢や生活環境によって体内のシリカ量は変化するとされ、

その重要性から美容や健康の分野で近年ますます注目を集めています。

■BEAUTIFUL SILICAの想い

「BEAUTIFUL SILICA」は、「本当に良いものだけをお届けしたい」という真摯な想いから、

植物性シリカに関する40年の研究実績を持つ専門メーカーとの共同開発により誕生しました。

日本の伝統的な稲作文化と、革新的な特許技術を融合させた植物性シリカの新たな可能性に着目。

日々を心地よく過ごすためのケアを通じて、ひとりひとりが自分らしく輝けるライフスタイルを提案します。製品を通じて、内外の両面から健やかな美しさを見つめ直し、お客様の日常に寄り添うブランドを目指しています。

