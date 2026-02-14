ラジオの仕事を知ろう！「『マイナビ Laughter Night』中学生・お仕事見学ツアー！Supported by マイナビ」開催のお知らせ

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで働く人たちはどんな仕事をしているのでしょうか？

ラジオの番組制作やイベント運営には、実は多くの人が関わっています。

今回の「中学生・お仕事見学ツアー」は、生放送スタジオや、番組イベント『マイナビ

Laughter Night』オンエア争奪LIVEの準備・運営の裏側を実際に見学しながら、「ラジオ

に関わるさまざまな仕事」を中学生の皆さんに知っていただくプログラムです。

普段は見ることのできない舞台裏の見学を通じて、自分の将来を考える上での気付きや、

キャリアの選択肢を広げるきっかけを届けたいと考えています。

今回の「中学生・お仕事見学ツアー」は、‟みなさんの人生に寄り添い、多様なキャリアを

応援する”株式会社マイナビの協力で実施し、参加者には、マイナビ Laughter Nightノベル

ティやマイナビオリジナルタオルをプレゼントいたします！

◆申し込み方法

こちら(https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/radio/warai954/10385/enquete.do)の応募フォームから必要事項を記入してお申し込みください。先着順ではございません。

※当選された方へのみ、3月2日（月）までにご連絡いたします。

◆募集人数

10名程度 （※対象：2026年4月時点で新中学1年生～新高校1年生）

◆応募締切

2026年2月27日（金）23時59分

◆実施日

2026年3月21日（土） 12時45分～16時頃まで

◆内容

TBS放送センターに集合していただき、TBSラジオフロアの見学、生放送のスタジオ見学、『マイナビ Laughter Night』オンエア争奪LIVEの準備を様子の見学、実際のオンエア争奪LIVE（お笑いLIVE）の観覧をしていただきます。

◆マイナビ Laughter Night オンエア争奪LIVEとは・・・

毎週金曜24時から放送している『マイナビ Laughter Night』は、イベント・オンエア・

YouTubeを使ったリスナー投票型の「芸人発掘」を目的としたラジオ番組です。

そのラジオ番組でのオンエア権を勝ち取るため、毎月およそ30組の若手芸人による

「お笑いライブ」をTBS放送センター内にあるスタジオで行っています。

◆注意事項

・必ず保護者の同意を得てからご応募ください。

・TBSラジオのある赤坂までの交通費はご自身での負担となります。

・昼食の用意はございません。

・見学への保護者の皆様の同伴はご遠慮ください。

赤坂（TBS放送センター入口）までの送迎は可能です。

保護者の皆様が待機する場所はございません。施設内の駐車場は利用できません。

・見学の様子がTBSラジオまたはマイナビのSNSやHPなどに掲載される可能性がございます。

◆協力

株式会社マイナビ

番組概要

タイトル：マイナビ Laughter Night

放送日時：毎週金曜24時

ナビゲーター：TBSアナウンサー・中谷恒幹

メールアドレス：warai954@tbs.co.jp

HP：https://warai954.www.tbsradio.jp/

X：https:/x.com/SatLaugh954(https://x.com/SatLaugh954)