メガスタ・一橋セイシン会の破産報道を受け、オンライン家庭教師WAMが学習継続支援を開始― 授業継続が困難となった小中高生へ、切り替え支援1ヶ月月謝無料、または入会金無料を実施 ―

オンライン家庭教師WAM は、オンライン家庭教師サービス メガスタ を手がける株式会社バンザンの破産に関する報道を受け、授業の継続が難しくなった小学生・中学生・高校生を対象に、学習継続を目的とした緊急受け入れ支援を開始いたします。

オンライン学習サービスの突然の停止は、生徒の学習計画に大きな混乱をもたらします。

とりわけ、受験本番を目前に控え、1日1日の学習が結果を左右する重要な局面においての受験や内申点や進路選択に直結する定期テストを控えた時期においては、学習の中断そのものが学力低下や強い不安につながりかねません。

こうした状況を受け、オンライン家庭教師WAMでは「学習の機会を途切れさせないこと」を最優先の方針とし、学習環境の切り替えを余儀なくされた生徒・保護者の皆さまを対象に、下記の内容で緊急支援を実施することを決定いたしました。

本支援の詳細は、特設ページにてご案内しております。

https://wam.onl/lp/campaign-support/

■ 支援内容

本支援では、授業の再開にあたっての経済的・心理的負担を少しでも軽減するため、以下のサポートを提供します。

対象者

メガスタ、一橋セイシン会を利用していた小学生・中学生・高校生

支援内容

・1ヶ月分の授業料8回分を無償、または入学金の無償

・学年・科目・志望校に応じた学習状況ヒアリングおよび学習プラン再設計

※本支援は、メガスタ、一橋セイシン会の提供終了等により学習継続が困難となった生徒を対象としています。

■ オンライン家庭教師WAMの運営体制について

オンライン家庭教師WAMは、全国に約320教室を展開する学習塾「個別指導WAM」を母体としたオンライン個別指導サービスです。

教室運営を軸とした組織基盤を背景に、特定のオンライン事業のみへ依存しない安定した運営体制のもと、長期的な視点で学習支援を行っています。

■株式会社エイチ・エム・グループについて

エイチ・エム・グループは時代の変化に応じた新しい教育サービスを創造することを念頭に、個別指導学習塾事業、オンライン家庭教師事業、通信制高校サポート校事業、フランチャイズによる自社ブランド運営を行っています。2022年にはグローバル教育事業を立ち上げ、IB DP資格取得を支援する、「IBコース」を運営しています。 SATやTOEFL、IELTSなど、グローバルスタンダードな資格・試験の学習指導も対応することで、将来世界を股にかけて活躍するグローバル人材を育成することを目指します。



