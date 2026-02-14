株式会社フォレストは、「ホテル城山」2階の3客室を『和モダンフラット和洋室』にリニューアル♪

株式会社フォレスト

株式会社フォレスト(本社：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 代表取締役 石田浩二)は、同社が運営する「ホテル城山」の2階にある和室を『和モダンフラット和洋室』(https://reserve.489ban.net/client/shiroyama/0/plan)としてリニューアルいたしました。誰もが快適に過ごせる空間をテーマに、これまでにない滞在体験に挑戦し、この度実現いたしました。

202号室「薄紅」（うすべに）《和モダンフラット和洋室 シャワーユニット付き客室》18畳 ◆インテリアは伝統的な和の要素と現代的なスタイリッシュなテイストを融合した和モダンな空間。室内はフラットな床面の設えで、ご年配のお客様にも過ごしやすい広さを考慮した設計♪ReFa製品

都会の喧騒から一歩離れた先に広がる、旅ならではの心地よい静けさに満ちたくつろぎ空間。柔らかな間接照明が部屋全体を包み込み、ブラウンやベージュを基調とした色合いが安心感と温もりを与えます。ここは、非日常的でありながら気取らない、静かに自分を取り戻せるお部屋です。女性に嬉しいアメニティのひとつとして、シャワーヘッドやヘアドライヤー、ヘアアイロンには、美を追求する「ReFa」を採用。

ベッドサイドには、旅の必需品であるUSBポートやTYPE-Cソケットが標準装備されており、機能性と美しさを兼ね備えたインテリアが、滞在そのものを豊かな時間へと昇華させます。旅の疲れを癒すだけでなく、何もしない贅沢を味わうための一室でもあります。ここから始まる、心をほどける滞在をぜひお楽しみください。

USBポート・TYPE-Cソケット

※ホテル城山は、関東圏を中心に21施設の宿泊施設を運営する株式会社フォレスト(所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 代表取締役 石田浩二)のグループ施設です。

【客室定員】

2～4名様でご利用可能（セミダブル・ツインBED）

※3名様以上でのご利用につきましてはお布団を敷かせていただきます

【お食事】

ご夕食は気兼ねなくプライベート重視の【お部屋出し】でお召し上がりいただけます。近海でとれた新鮮な山海の幸や彩り豊かな品々、そして創業以来歴代の料理長に受け継がれてきた当館自慢のビーフシチューが味わえる、四季の味覚満載の“花会席膳”をご堪能ください。朝食は、お目覚めにスッキリのオレンジジュースが好評です♪鯵の干物や具だくさんの味噌汁など、和定食の朝食を【会場食】でご用意いたします。

【客室アメニティ】

・シャワーヘッドやヘアドライヤー、ヘアアイロンは「ReFa」を採用

・着崩れ気にしない作務衣をご用意 ※浴衣のご利用もOK

・肌ざわりの良い厚手バスタオルを1人につき2枚ご用意

・女性に嬉しいコスメ系アメニティをお部屋にご用意

・ベッドサイドにはUSBポート、TYPE-Cソケットなどが標準装備

・ミネラルウォーターを大人1人につき1本プレゼント

201号室「花緑青」（はなろくしょう）《和モダンフラット和洋室 バスタブ＆シャワーユニット付き客室》18.5畳

フラットな床面には琉球畳が敷かれ、その上にセミダブルベッドを配置し、和モダンの落ち着いた空間に仕上げました。広縁にはテーブルと椅子が設置され、従来通りお部屋でのご夕食を提供いたします。この201「花緑青(はなろくしょう)」には広いバスルームにバスタブが置かれ、ご年配の方や障害をお持ちの方にも優しい設計になっております。

バスタブ＆シャワーユニットドリップコーヒーをご用意

お部屋でくつろげるドリップコーヒーや、女性に嬉しいコスメ系アメニティなどもご用意しておりますので、ゆったりとした自分時間をお過ごしいただけます。

203号室「露草」（つゆくさ）《和モダンフラット和洋室 シャワーユニット付き客室》19畳

フォレストグループは、今後も誰もが快適に過ごせる空間を提供し、ご年配の方や障害をお持ちの方に配慮した、すべての人にとって利用しやすい宿泊施設の構築を目指してまいります。(https://reserve.489ban.net/client/shiroyama/0/plan)

【温泉】

大浴場(男女各2)・露天風呂(男女各1)・貸切露天風呂は泉質の良い温泉で、人気のラドン温泉もお楽しみいただけます。チェックアウト後のご入浴も可能ですので、ごゆっくりお楽しみください。

当館のラドン温泉は伊豆箱根唯一の施設で、ラドン温泉は天然温泉の30倍の温泉効果があると言われています。

＜ラドン温泉とは・・・＞ラジウム鉱石を自然崩壊することにより発生するアルファー線を利用する健康入浴法のことです。

【施設概要】

名称 ：ホテル城山

直営 ：株式会社フォレスト

所在地 ：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207

予約・お問い合わせ：0465-63-0151

MAIL ：info@hotel-shiroyama.com

URL ：https://www.hotel-shiroyama.com/

部屋数 ：全18室 [73名収容]

駐車場 ：有り 15台

アクセス ：JR湯河原駅より徒歩2分

Instagram ：https://www.instagram.com/hotel.shiroyama/

『ホテル城山』公式ホームページ▶https://www.hotel-shiroyama.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フォレスト

企画部／林

TEL:0465-43-7262 FAX:0465-43-7261

Email：info@its-forest.jp

HP：www.its-forest.jp

【ご参考】

株式会社フォレストについて

名称 株式会社フォレスト

所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207番地

代表者 石田 浩二

設立年月日 1999年(平成11年)1月20日

資本金 50,000,000円

従業員数 330名(グループ全体 619名) ※2025年12月現在

主な事業内容 旅館経営・宿泊施設運営業務委託・レストラン・バス事業・旅行業・旅館経営コンサルティング

株式会社フォレストの基本理念

常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供

個性豊かな多くの施設を運営するフォレスト。多様な施設があるからこそ、基本の気持ちは創業当初から変わりません。「お客様の立場に立つ」ことはサービスの基本。どの業態の宿泊施設であっても「安全」と「快適」は不可欠。創業70年超のフォレストは、今までもこれからも皆様に『常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供』をお約束いたします。

更なるお客様満足度向上のために

皆様の旅をトータルプロデュース

株式会社フォレストは宿泊業だけではなく平成22年にバス事業・旅行業の許可・登録を取得しました。 バス旅行と宿泊を一社で一括して行うことで、魅力あふれるツアーをリーズナブルなお値段にてご提供することが可能となり、皆様に大変ご好評をいただいております。また、平成25年に学校給食を手掛ける株式会社富士フードサービス、平成26年に魚類卸売業の株式会社魚浦商店、平成27年にホテルサンルート栃木を運営する株式会社フォレストフォーシーズン、平成29年にこころをなでる静寂 みやこを運営する株式会社ニューみやこ、令和4年に湯の宿 白山菖蒲亭を運営する有限会社白山菖蒲亭の株式を取得、令和6年11月にフォレストリゾート初のフォレストグランピングリゾート稜「ITU」(栃木県那須郡那須町)、令和7年12月にBali＆Resortホテル Sayaの風(三重県鳥羽市安楽島町)の運営を開始し、食事提供部門と宿泊部門のさらなる強化も進めております。「宿泊」「飲食」「バス」の各事業が伴うことで、観光旅行~ビジネス宿泊～教育旅行等すべてを網羅し、皆様の旅をトータルプロデュースさせていただく所存です。

フォレストは宿泊施設のM&A・経営受託による運営も得意としており、B to Cのカスタマーサービスだけでなく、B to Bにおいても、お客様のご意向に沿った運営はもちろん、更なるご提案を通じてお客様の満足度向上に邁進して参ります。