日本橋 千疋屋総本店フルーツパーラーからのご案内「フォーシーズンアフタヌーンティー ”プレミアムストロベリーバージョン”」

株式会社千疋屋総本店

千疋屋総本店では、フルーツで四季を美しく表現する 「FOURSEASON AFTERNOON TEA フォーシーズンアフタヌーンティー」 をご用意しております。

真紅に色づき、宝石のように煌めく旬な国産苺、「クイーンストロベリー」をはじめ、国内から選りすぐった苺の魅力を、多彩なお食事とスイーツで表現いたしました。特別なティータイムの始まりには、苺の瑞々しさを塩味とともに引き立てるセイボリープレート、メインのティースタンドには、クイーンストロベリーの練乳ショートケーキを主役に、ここでしか味わうことのできない、苺の甘みを存分に引き出したスイーツが華やかにテーブルを彩ります。象徴的な「Strawberry Box」は、蓋を開けた瞬間に芳醇な香りが広がり、視覚だけでなく香りでも旬を感じていただける一品です。旬の苺が奏でる華やかなアフタヌーンティーとともに、日本橋の情景を眺めながら、優雅なひとときをお過ごしください。

フォーシーズンアフタヌーンティー プレミアムストロベリーバージョンストロベリーボックス

「フォーシーズンアフタヌーンティー プレミアムストロベリーバージョン」

期間：2026年2月24日（火）～3月19日（木）※土日・祝日を除く平日限定

場所：千疋屋総本店 日本橋本店フルーツパーラー

住所：東京都中央区日本橋室町2-1-2 日本橋三井タワー2階

時間：14時受付のみ

料金：1名 14,300円（税込）※お二人様からご予約を承ります。

お問い合わせ先：03-3241-1630

【メニュー】

■Aperitif｜アペリティフ 乾杯酒をお一つお選びいただけます

スパークリングワイン (グラスシャンパン＋1,650円税込)

又は

クイーンストロベリージュース

■Savory Plate｜セイボリープレート

・ストロベリー、イエローチェリートマトとマスカルポーネ ピスタチオオイルとミエル

・ストロベリー、アンディーブと生ハムのサラダ ストロベリーのドレッシング

・フレッシュストロベリーとそのクーリ 冬カブのフラン

■Selections of Sweets｜スイーツセレクション

<上段>

・クイーンストロベリーの練乳ショートケーキ

<中段>

・ストロベリーヨーグルトムース

・ラズベリーショコラタルト

・ストロベリーシュークリーム

<下段>

・ストロベリースライス シュリンプとアボカドディップのクロワッサン

・ストロベリーサンドイッチ

■Strawberry Box｜ストロベリーボックス

クイーンストロベリー＆季節のストロベリー

■Selections of Tea｜紅茶と珈琲

・ダージリン セカンドフラッシュ

・イングリッシュブレックファースト

・アールグレイ

・ベリーガーデン

・スウィートブルーベリー

・ベリーフレジェ

・ショコラ グルナード

・ハニールージュ

・ブレンドコーヒー

・エスプレッソ

・カフェラテ

・カプチーノ

※日本橋本店限定・平日限定、ご予約者様限定メニューとなります。

※お一人様14,300円～（税込）でのご提供となります ※お二人様からご予約を承ります。

※ご予約の承り時間は、平日（祝日を除く）14:00受付のみとなります。

※お席は2時間制でのご利用となります。

※各種紅茶はお食事開始から90分でラストオーダーとなります。

※写真はイメージとなります。

※ご提供時期によりフルーツが異なる場合がございます。

※フルーツの食べごろを考慮し、予告なく商品が終了する場合がございます。

香川県産 クイーンストロベリークイーンストロベリーとは

香川県で栽培されるクイーンストロベリーの真紅に輝く美しさは、冬の贅沢そのもの。千疋屋でしか味わえない特別な苺です。 高設栽培で太陽をたっぷり浴び、しっかりと赤く熟した果実は、甘みと酸味のバランスが絶妙。 ハウスの中で箱入り娘のように大切に育まれたクイーンストロベリーをひと口頬張れば、ジューシーな美味しさが口いっぱいに広がります。

アムシュティーアムシュティーとは

「amsu tea（アムシュティー）」は、スリランカの紅茶産地であるセイロンで採れる上質な茶葉を厳選し、直輸入している専門店です。新鮮で雑味や苦味が少なく、スッキリとした口当たりが特徴のセイロンティーを中心に提供しています。ハーブティーにおいても、見た目や香りだけでなく、味わいそのものも美しく表現されています。果物との組み合わせにより、果物の本来の甘味を損なわずに、紅茶の味わいや香りを最大限に引き立てることができます。厳選されたストロベリーとの相性をお楽しみください。

セイボリープレートクイーンストロベリーの練乳ショートケーキ

左画像：セイボリープレート

（左）ストロベリー、イエローチェリートマトとマスカルポーネ ピスタチオオイルとミエル

（中）ストロベリー、アンディーブと生ハムのサラダ ストロベリーのドレッシング

（右）フレッシュストロベリーとそのクーリ 冬カブのフラン

日本橋 千疋屋総本店

1834年（天保5年）創業以来、京橋千疋屋、銀座千疋屋と暖簾分けをして、現在では日本橋本店をはじめ都内近郊に店舗を構えております。「一つ上の豊かさ」をブランドのアイデンティティとして掲げ、果物を通じてお客様の食生活を豊かにしたいという新たな使命感を持って取り組んでいます。



http://www.sembikiya.co.jp



配信担当者

株式会社千疋屋総本店 本社営業本部 清水

TEL：03-5202-7034