【まるで隠れ家カフェ】焙煎コーヒーの香りマニア必見。「珈琲サシェ」が、独自の黄金比ブレンドでリニューアル。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、コーヒー焙煎豆を使用した

空間消臭「珈琲アロマ・サシェ（2個）」の調香ブレンドを刷新し、リニューアル販売を開始。

珈琲の香りがする消臭サシェ 2個セット

■ リニューアルの核心：香りの「厚み」と「透明感」の追求

今回のリニューアルでは、従来の単一的なコーヒーの香りから、

より「焙煎直後の鮮烈なアロマ」を再現するため、豆の種類の配合を根本から見直しました。

独自の「アロマ・ゴールデンブレンド」：

深煎りの力強いコクを感じさせる豆と、華やかでフルーティーな酸味を持つ豆を、

空間拡散に最適な比率でブレンド。

これにより、単なる「コーヒーの匂い」ではなく、一流のバリスタがハンドドリップを始めた瞬間のような、多幸感あふれる香りの広がりを再現。

エチオピア産 & ブラジル産

豆の粉砕度合いを微調整することで、コーヒー本来の油分に含まれる芳香成分が、

より穏やかに、より長く持続するように改良。

合成香料では決して辿り着けない、脳をリラックスさせる「本物の余韻」をお届けします。

■ 「浄化」という機能性：コーヒー豆が持つ天然のフィルター

コーヒー豆には、多孔質構造による強力な吸着作用があり、

アンモニア等の気になるニオイを吸収する天然の消臭機能が備わっています。

通気性・耐久性に優れた天然素材の専用袋(麻袋)に入れてあるので、そのままお使いできます。

不自然な香りでごまかさない：

合成香料の強い刺激でニオイを上書きするのではなく、空間の淀みをクリアにした上で、コーヒーの香ばしいアロマで満たします。

脳を疲れさせない「リセット」体験：

コーヒーの香りは、脳内にアルファ波を発生させ、集中力の向上や深いリラックスをもたらすことが知られています。仕事の合間や、車内、クローゼットなど、日常のあらゆる場面を「自分を整える場所」へとアップデートします。

■ おすすめの活用シーン

テレワークのデスクサイドに：

集中力が途切れたとき、サシェを軽く振るだけで、一瞬で思考がクリアに。

玄関・靴箱の「顔」として：

帰宅した瞬間、生活臭を消し去り、ゲストを洗練されたカフェの香りで迎えます。

車内のパーソナル空間に：

密閉された車内をコーヒーの芳醇な香りで浄化。ドライブの時間が贅沢なひとときに変わります。

■ 商品概要

商品名： コーヒーアロマ・サシェ（リニューアル版）

内容量： 20g × 2個セット

成分： 100%天然コーヒー豆（独自アロマブレンド）

カテゴリ： 空間浄化・消臭・ライフスタイル雑貨

そのまま使える巾着袋に入ってます。

販売ページ（楽天）：

https://item.rakuten.co.jp/lessentiel-japon/sache-blend/

■ 有限会社西欧館について

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案する

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」を運営。

厳選された天然素材を融合させ、現代人の心に寄り添うプロダクトを創造している。

https://www.seiokan.net/