AIが人事評価を“仲介”する新発想のAI SaaS

株式会社エーアイクラフト（本社：大阪府、代表取締役：田中太基）は、

AIが社員の業務記録を整理・分析し、評価・フィードバックを中立的に仲介する人事評価SaaS「AI Manage HR」の提供を開始しました。

本サービスは、従来の“人が感覚で行う評価”から脱却し、

AIが業務ログ・組織方針・部署基準を理解した上で、評価判断を補助する新しい組織基盤です。

https://ai-manage-hr.com/

■ 開発背景

近年、多くの企業が以下の課題を抱えています。

・人事評価が属人化している

・上司の主観で評価がブレる

・言いづらい指摘ができない

・ハラスメントリスクを恐れて踏み込めない

・経営者が組織の実態を把握しきれない

評価は本来、成長を促すための仕組みであるにもかかわらず、

「揉める原因」になっている現状があります。

AI Manage HRは、

AIが“評価をする”のではなく、“評価を整理・仲介する”という思想のもと開発されました。

■ サービス概要 【経営者・管理職向け機能】

1. 社員業務の可視化

社員・部署単位で業務内容を一覧化

定性情報も含めて把握可能

→ 報告待ちが不要になり、組織の実態が見える

2. AIフィードバック補助

指摘内容をAIが整理・文章化

感情的な表現を事実ベースへ変換

→ 言いづらいことを適切に伝えられる

3. 部署ごとの評価基準設定

部署・職種別に評価軸を設定可能

→ 不公平感や評価ブレを防止

4. AI経営相談チャット

AIが以下を理解した状態で経営相談が可能です。

会社のMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）

組織構成

部署ごとの役割

社員の業務傾向

経営者自身の判断傾向

→ 経営者専属の思考整理パートナーとして機能

5. スコアリング・傾向分析

成長・停滞傾向を可視化

配置ミスマッチの兆候検知

→ 感覚ではなくデータに基づく判断が可能

【社員向け機能】

1. 業務ログ入力

日々の業務・工夫・課題を記録

→ 数字に出ない努力も評価対象に

2. AI業務整理・要約

入力内容をAIが要点化

→ 伝えたいことが正確に伝わる

3. AI相談チャット

過去の業務履歴や特性を理解したAIに相談可能

例：

「このタスクの進め方は？」

「自分の強みを活かすには？」

→ 社員一人ひとりに“専属AI”を提供

4. 中立的フィードバック受信

上司のコメントをAIが整理

→ 納得感のあるフィードバック

5. 成長スコアの可視化

過去の自分との比較で成長を確認

→ 他人と比べない評価文化を実現

■ 本サービスの本質

AI Manage HRは、単なる人事評価ツールではありません。

社員には「自分を理解してくれるAI」

経営者には「会社を理解しているAI」

を提供することで、

組織内の対立や誤解を減らし、判断の質を高める“組織基盤”です。

■ 今後の展開

今後は、

・AI分析機能の高度化

・組織フェーズ別レポート

・外部HRツールとの連携

・パートナー企業とのアライアンス拡大

を進め、「評価で揉めない組織」を日本に広げていきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社エーアイクラフト

所在地：大阪府

代表者：田中太基

事業内容：AIソリューション事業、人材育成事業、SaaS開発事業

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社エーアイクラフト

広報担当：曽我育史

メール：info@ai-craft-official.com

URL：https://ai-craft-official.com/contact

コーポレートサイト：https://ai-manage-hr.com