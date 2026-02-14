AIが人事評価を“仲介”する新発想のAI SaaS

写真拡大 (全6枚)

株式会社エーアイクラフト

株式会社エーアイクラフト（本社：大阪府、代表取締役：田中太基）は、
AIが社員の業務記録を整理・分析し、評価・フィードバックを中立的に仲介する人事評価SaaS「AI Manage HR」の提供を開始しました。


本サービスは、従来の“人が感覚で行う評価”から脱却し、
AIが業務ログ・組織方針・部署基準を理解した上で、評価判断を補助する新しい組織基盤です。



https://ai-manage-hr.com/

■ 開発背景


近年、多くの企業が以下の課題を抱えています。



・人事評価が属人化している


・上司の主観で評価がブレる


・言いづらい指摘ができない


・ハラスメントリスクを恐れて踏み込めない


・経営者が組織の実態を把握しきれない



評価は本来、成長を促すための仕組みであるにもかかわらず、


「揉める原因」になっている現状があります。



AI Manage HRは、


AIが“評価をする”のではなく、“評価を整理・仲介する”という思想のもと開発されました。





■ サービス概要 【経営者・管理職向け機能】


1. 社員業務の可視化


社員・部署単位で業務内容を一覧化


定性情報も含めて把握可能


→ 報告待ちが不要になり、組織の実態が見える



2. AIフィードバック補助


指摘内容をAIが整理・文章化


感情的な表現を事実ベースへ変換


→ 言いづらいことを適切に伝えられる




3. 部署ごとの評価基準設定


部署・職種別に評価軸を設定可能


→ 不公平感や評価ブレを防止



4. AI経営相談チャット


AIが以下を理解した状態で経営相談が可能です。


会社のMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）


組織構成


部署ごとの役割


社員の業務傾向


経営者自身の判断傾向


→ 経営者専属の思考整理パートナーとして機能



5. スコアリング・傾向分析


成長・停滞傾向を可視化


配置ミスマッチの兆候検知


→ 感覚ではなくデータに基づく判断が可能




【社員向け機能】


1. 業務ログ入力


日々の業務・工夫・課題を記録


→ 数字に出ない努力も評価対象に




2. AI業務整理・要約


入力内容をAIが要点化


→ 伝えたいことが正確に伝わる



3. AI相談チャット


過去の業務履歴や特性を理解したAIに相談可能



例：


「このタスクの進め方は？」


「自分の強みを活かすには？」


→ 社員一人ひとりに“専属AI”を提供



4. 中立的フィードバック受信


上司のコメントをAIが整理


→ 納得感のあるフィードバック



5. 成長スコアの可視化


過去の自分との比較で成長を確認


→ 他人と比べない評価文化を実現



■ 本サービスの本質


AI Manage HRは、単なる人事評価ツールではありません。


社員には「自分を理解してくれるAI」


経営者には「会社を理解しているAI」


を提供することで、
組織内の対立や誤解を減らし、判断の質を高める“組織基盤”です。



■ 今後の展開


今後は、


・AI分析機能の高度化


・組織フェーズ別レポート


・外部HRツールとの連携


・パートナー企業とのアライアンス拡大


を進め、「評価で揉めない組織」を日本に広げていきます。






■ 会社概要


会社名：株式会社エーアイクラフト
所在地：大阪府
代表者：田中太基
事業内容：AIソリューション事業、人材育成事業、SaaS開発事業



■ 本件に関するお問い合わせ


株式会社エーアイクラフト
広報担当：曽我育史
メール：info@ai-craft-official.com
URL：https://ai-craft-official.com/contact


コーポレートサイト：https://ai-manage-hr.com