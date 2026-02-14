AIが人事評価を“仲介”する新発想のAI SaaS
株式会社エーアイクラフト（本社：大阪府、代表取締役：田中太基）は、
AIが社員の業務記録を整理・分析し、評価・フィードバックを中立的に仲介する人事評価SaaS「AI Manage HR」の提供を開始しました。
本サービスは、従来の“人が感覚で行う評価”から脱却し、
AIが業務ログ・組織方針・部署基準を理解した上で、評価判断を補助する新しい組織基盤です。
https://ai-manage-hr.com/
■ 開発背景
近年、多くの企業が以下の課題を抱えています。
・人事評価が属人化している
・上司の主観で評価がブレる
・言いづらい指摘ができない
・ハラスメントリスクを恐れて踏み込めない
・経営者が組織の実態を把握しきれない
評価は本来、成長を促すための仕組みであるにもかかわらず、
「揉める原因」になっている現状があります。
AI Manage HRは、
AIが“評価をする”のではなく、“評価を整理・仲介する”という思想のもと開発されました。
■ サービス概要 【経営者・管理職向け機能】
1. 社員業務の可視化
社員・部署単位で業務内容を一覧化
定性情報も含めて把握可能
→ 報告待ちが不要になり、組織の実態が見える
2. AIフィードバック補助
指摘内容をAIが整理・文章化
感情的な表現を事実ベースへ変換
→ 言いづらいことを適切に伝えられる
3. 部署ごとの評価基準設定
部署・職種別に評価軸を設定可能
→ 不公平感や評価ブレを防止
4. AI経営相談チャット
AIが以下を理解した状態で経営相談が可能です。
会社のMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）
組織構成
部署ごとの役割
社員の業務傾向
経営者自身の判断傾向
→ 経営者専属の思考整理パートナーとして機能
5. スコアリング・傾向分析
成長・停滞傾向を可視化
配置ミスマッチの兆候検知
→ 感覚ではなくデータに基づく判断が可能
【社員向け機能】
1. 業務ログ入力
日々の業務・工夫・課題を記録
→ 数字に出ない努力も評価対象に
2. AI業務整理・要約
入力内容をAIが要点化
→ 伝えたいことが正確に伝わる
3. AI相談チャット
過去の業務履歴や特性を理解したAIに相談可能
例：
「このタスクの進め方は？」
「自分の強みを活かすには？」
→ 社員一人ひとりに“専属AI”を提供
4. 中立的フィードバック受信
上司のコメントをAIが整理
→ 納得感のあるフィードバック
5. 成長スコアの可視化
過去の自分との比較で成長を確認
→ 他人と比べない評価文化を実現
■ 本サービスの本質
AI Manage HRは、単なる人事評価ツールではありません。
社員には「自分を理解してくれるAI」
経営者には「会社を理解しているAI」
を提供することで、
組織内の対立や誤解を減らし、判断の質を高める“組織基盤”です。
■ 今後の展開
今後は、
・AI分析機能の高度化
・組織フェーズ別レポート
・外部HRツールとの連携
・パートナー企業とのアライアンス拡大
を進め、「評価で揉めない組織」を日本に広げていきます。
■ 会社概要
会社名：株式会社エーアイクラフト
所在地：大阪府
代表者：田中太基
事業内容：AIソリューション事業、人材育成事業、SaaS開発事業
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社エーアイクラフト
広報担当：曽我育史
メール：info@ai-craft-official.com
URL：https://ai-craft-official.com/contact
コーポレートサイト：https://ai-manage-hr.com