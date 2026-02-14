シンユニティグループがProLight&ProVisual2026に出展ー映像・レーザー・キネティックを統合制御した次世代ライブステージ

株式会社シンユニティ

株式会社シンユニティ（株式会社タケナカ・有限会社プレストーン）は、2026年2月18日(水)～20日(金)に東京ビッグサイトで開催される「ProLight&ProVisual2026」に出展いたします。

本展示では、LEDウォール、シースルーLED、3D Matrix LED、キネティック、レーザーを横断的に統合制御し、ライブステージにおける新たな空間演出の可能性を提示します。クリエイティブブランド「VISUALOGIC」による統合ライブ演出を、ぜひ会場でご体感ください。

■ 出展内容

多彩な演出コンテンツ

LED、レーザー、キネティック、音響を統合制御し、複数レイヤーが同期しながらダイナミックに展開する没入型ライブステージ「PULSE」、ダンサーの実写映像と3DCGを組み合わせ、映像と現実が交差する演出により空間全体の知覚を揺らす「UNBOUND」、レーザーをペンのように走らせ、来場者自身が光の軌跡を刻むインタラクティブ演出「ECHOES OF DRAWING」など、多様なコンテンツを展示します。なお、展示内で使用される音楽は、本展示のためにプレストーンがオリジナル制作した楽曲です。

初公開機材

本展示では、3D Matrix LED、キネティックシステム、30Wレーザー、シースルーLED ALS24Mを初公開します。

41mm 3D Matrix LED

41mm 3D Matrix LEDは、立体格子状に構成された3次元LEDディスプレイです。Art-Net信号による制御に対応し、内蔵コントローラー設計によりシンプルかつ柔軟な運用が可能。多様な照明・映像演出ニーズに応える立体的な光表現を実現します。

PHANTOM30000 RGB IP65

30W出力のフルカラーレーザープロジェクター。Pangolin FB4 DMXを内蔵し、Ethernet／Art-Net／DMX／sACN制御に対応。独自開発のレーザードライバーにより、滑らかなフェーディング特性と優れたカラーバランスを実現し、高精度なビーム演出およびマッピング演出を可能にします。

クリエイティブブランド「VISUALOGIC」

私たち「VISUALOGIC」は、多種多様なイベント・ステージ経験により培ってきたアイデアと変化し続ける最新テクノロジーを組み合わせ、映像、照明、音響を問わないトータルディレクションによって、新たな感動体験を提供するクリエイティブブランドとして、社会に貢献していくことを目指しています。

■セミナー登壇

「可動式LEDによる空間の動的演出 -制御・リアルタイム演出設計の実践-」

開催日時：2月18日(水) 14:20～15:00／2月19日(木) 13:20～14:00

Visualogic Technical Directorの能登 俊輔が出展社セミナーに登壇いたします。本セミナーでは、キネティックLEDを活用した空間演出の設計手法や、リアルタイム制御によるライブ演出構築の実例について解説いたします。

■ARKVENTURES 出展内容

また、グループ会社であるアークベンチャーズも同展示会に出展いたします。

アークベンチャーズブースでは、Disguise（X1 / GX3+）およびHive（Nexus〈新製品〉、Beebox、Nucleus、Beehive）を実機展示。映像演出・メディアサーバー分野における各種ソリューションとして、最新の製品ラインアップを実機にてご覧いただける機会となっております。

■ProLight&ProVisual2026 イベント概要

展示会名：ProLight&ProVisual2026

会期：2026年2月18日(水)～20日(金)10:00～17:00 最終日のみ16:30まで

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

公式HP：https://prolight-provisual.jp/