宮城県仙台市にて「フレサポ for WEB」を活用したフレイル予防事業を開始

株式会社エッグ

株式会社エッグ（本社：鳥取県米子市、代表取締役社長：新田 英明、以下「エッグ」）は、宮城県仙台市が実施するフレイル予防事業において、当社が提供する健康・介護予防のオンラインサービス「フレサポ（旧ASTERII） for WEB」の活用が始まったことをお知らせします。市内の地域包括支援センター全53か所にてシステムの運用が始まり、多くの高齢者のフレイル予防事業への興味関心の高まりや、無関心層への気づきをもたらすことが期待されています。

仙台市のフレイル予防事業の取り組み

■一般介護予防事業を柔軟に活用し、プレフレイル層の社会参加を促進

仙台市では、「共に支え合い、生涯自分らしく暮らし続けられる社会の実現」を目指し、介護・フレイル予防において「気づきの強化」「専門職による積極的な支援」「高齢者の支え合い・地域づくり・担い手づくりに向けた強化」を重点的に推進し、市民が介護・フレイル予防に取り組みやすい環境づくりを進めています。例えば「フレイル予防応援教室」は、市内のフィットネスクラブなど37カ所で開催している運動教室です。週１回(全12回)・２時間程度無料で通所し、身体機能の改善や外出・運動等の習慣を身に着けるためのプログラムを行います。教室活用後は地域活動につながることを目指しています。

■ICTを活用したフレイルチェック

高齢者が地域で介護予防に取り組むための健康づくりの推進および、ICT技術の普及など高齢者を取り巻く環境の変化に伴うニーズの変容に対応し効果的なサービスの提供を進めるため、「フレサポ for WEB」を用いたフレイル予防事業を開始します。介護予防教室や地域のイベント、無関心層が集まる商業施設等にて医療専門職とともにフレイルチェックや啓発を実施する「フレイル予防アウトリーチ支援事業」等にて活用を想定しています。

■アクティブシニア・ボランティアポイント制度

高齢者の社会参加を促すことで地域活動等の持続性を確保するとともに、介護・フレイル予防活動を促進し、高齢者の日常生活機能の維持・向上を図ることを目的として、令和7年度より「アクティブシニア・ボランティアポイント制度」のモデル事業を実施しています。高齢者がボランティアや介護・フレイル予防などの活動へ参加した際にポイントを付与し、専用のスマートフォンアプリ「いぐすペイ」などを活用して対象の市内店舗等で利用できます。

【いぐすペイについて】(https://igusupay.jp)

フレサポ for WEB サービス概要

「基本チェックリスト」または「後期高齢者の質問票」によりフレイルチェックを行い、回答結果をもとに、対象者の状態を以下の3区分で判定します。

● フレイルの疑いあり

● プレフレイルの疑いあり

● 可能性は低い

住民主体の通いの場や自治体主催のフレイル予防教室等の会場で、高齢者ご本人に簡単に回答いただき、その場で結果を判定・出力（表示/印刷）できます。クラウドサービスのため、専用ソフトのインストールは不要で、インターネット環境があれば場所を問わず利用可能です。

また、フレイルチェック結果の集計や教室参加状況を確認できる管理システムと合わせて提供します。

フレサポ for WEBの特徴

１．紙帳票のICT化（入力・集計の効率化）

システム入力により、回答収集とデータ化の

工数を削減します。

２．分かりやすい1問1答形式

1問ずつ、テキスト・イラスト・音声で分か

りやすく回答でき、回答時間の短縮にもつな

がります。

３．回答漏れ防止設計

未回答がある場合は次に進めない設計とし、

回収漏れ・再回収の手間を抑えます。

４．結果は即時自動判定（その場で出力可能）

システムが自動判定し、集計・計算による発

行作業が不要

５．データベース化による経年変化の把握

蓄積した回答結果から経年変化を確認でき、

介入効果の可視化に役立ちます。

６．管理システムによる自動集計（全体・地区別把握）

【フレサポ for WEB について】(https://dx.columbusegg.co.jp/)

【会社概要】

社名：株式会社エッグ

本社所在地：鳥取県米子市角盤町1-27-2 GOOD BLESS GARDEN ４F

代表者：代表取締役社長 新田 英明

事業内容：●国策事業：旅行需要喚起事業システム開発、補助金関連事業の事務局への管理システム

提供、運用支援

●ふるさと納税事業：コンサルティング、寄付者管理システム提供、納税事業、BPO業務

委託

●ヘルスケア事業：フレイル予防システムの開発、提供、地域のヘルスケアに関する

ソリューション提供

●地域創生事業：地域のあらゆる課題に対し、ITを用いたソリューションの提供

設立：1949年

Webサイト：https://egg.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社エッグ エッグカスタマーサクセス

TEL： 0120-006-896

e-mail：frailty@egg.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社エッグ 営業部 谷口

TEL：0859-36-8881

e-mail：taniguchi.y@egg.co.jp