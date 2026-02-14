日本初！韓国Z世代に人気のフレグランスブランド「BiBiANG」のPOP UPストアが渋谷モディにオープン！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fカレンダリウムにて、韓国のZ世代を中心に話題のフレグランスブランド「BiBiANG（ビビアン）」の日本初となるPOP UPストアがオープンいたします。本POP UPストアでは、「BiBiANG」アンバサダーである韓国K-POPグルーブ「BOYNEXTDOOR」のメンバーがセレクトした香りを、会場にて実際にご体験いただけます。

■韓国発フレグランスブランド「BiBiANG（ビビアン）」日本初POP UPストアオープン

韓国で人気を集めるフレグランスブランド「BiBiANG」は、自然の情景や日常の一瞬の感覚を香りで表現する、感性豊かなブランドです。森のそよ風や朝露の花々、やわらかな日ざしのような香りを一つひとつのプロダクトに込めていて、さりげないながらも特別感をもたらします。

「BiBiANG」の香りは「フローラル、フルーティ、ウッディ」を中心に構成され、軽やかでクリアな印象。ユニセックス設計のため性別を問わず普段使いでき、香水だけでなく ヘア＆ボディミストやボディケアアイテム も展開。韓国のZ世代を中心に人気を集め、InstagramやXなどのSNSで、多くの口コミや写真投稿が寄せられています。

また期間中は、ブランドアンバサダーのK-POPグループ「BOYNEXTDOOR」のメンバーがセレクトした香りを、実際に会場で体験できる特別な機会もご用意！メンバーのファンや香りを好む方が、ブランドの世界観を楽しめる貴重なイベントです。

「BiBiANG」は、日常に「香りで特別感」を加えたい方や、軽やかでナチュラルな香りを楽しみたい方、そしてトレンド感のある香りを求める方に、おすすめのブランドです。

連日多くのお客さまで賑わうショップBOYNEXTDOORがお出迎えさまざまな香りをお試しいただけますフォトスポットも！

■POP UPストア限定の特別価格！最大58％OFF！（商品一例）

オードパルファム 50ml

POP UPストア特別価格：7,920円（税込）

通常価格：15,000円（税込）

香りはフローラル・フルーティ・ウッディの調和で、軽やかさとほのかな深みを両立。性別を問わず使えるユニセックス設計で、韓国のZ世代を中心にSNSでも人気です。

コンパクトで持ち運びやすく、学校やオフィス、デートなどどんなシーンでもさっと香りを纏えます。

オードパルファム 10ml

POP UPストア特別価格：4,389円（税込）

通常価格：6,790円（税込）

手軽に香りを楽しめるオードパルファム10ml。小さなサイズながらブランドならではの繊細で透明感のある香りをそのまま楽しめるので、外出先や旅行先でもバッグやポーチに忍ばせてさっとリフレッシュできます。

「毎日違う香りを楽しみたい」「まずは気軽に試してみたい」という人にぴったりのサイズ感で、10mlならではの自由な使い方が魅力です。

ニッチパフューム ハンドクリーム

POP UPストア特別価格：1,980円（税込）

通常価格：4,750円（税込）

香りと保湿を同時に楽しめるニッチパフューム ハンドクリーム。手肌をしっとりと潤しながら、ブランドならではの繊細で上質な香りを纏うことができます。

軽やかで透明感のある香りが長時間続き、手を動かすたびにふわっと心地良く広がります。性別を問わず使えるユニセックス設計で、韓国のZ世代を中心にSNSでも話題のアイテムです。

コンパクトでバッグに忍ばせやすく、外出先でもさっと塗り直せるため、香りと保湿を同時に楽しめるのが魅力です。

パフューム ヘアセラムミスト

POP UPストア特別価格：3,740円（税込）

通常価格：7,650円（税込）

髪に軽やかに香りを纏わせるだけでなく、乾燥やパサつきが気になる髪もなめらかに整えてくれる、香りとケアを同時に叶えるアイテムです。

髪を揺らすたびにほのかに香る上質な香り。ユニセックス設計で、持ち運びやすいサイズ感で、外出先でもさっとスプレーして香りをリフレッシュできるのも魅力です。

毎日のスタイリングや外出前のひと吹きで、髪から漂うさりげない特別感を楽しめる、「BiBiANG」ならではの香り体験。香りとヘアケアを同時に叶えてくれます。

■POP UPストア限定！ご購入特典

POP UPストアの期間中、対象商品をご購入で限定プレゼントがもらえるスペシャルキャンペーンを開催！購入金額に応じた限定アイテムや「BOYNEXTDOOR」直筆メッセージカードなど、ここでしか手に入らない特典が盛りだくさんです。さらに、期間中に店頭でエポスカードに新規入会すると香水のミニサイズもプレゼント！

ご購入特典

4,000円（税込）以上ご購入のお客さま

１.2月11日（水）～2月16日（月）：「BiBiANG」限定シルバーキーリング

２.2月17日（火）～2月23日（月）：「BOYNEXTDOOR」全メンバーの手書きメッセージカード 1セット（先行プレゼント）

7,000円（税込）以上ご購入のお客さま

ルームスプレーをプレゼント（香りはランダムとなります）

10,000円（税込）以上ご購入のお客さま

ボディウォッシュ（香り：ロストウッド）をプレゼント（現品となります）

※在庫がなくなり次第、予告なく終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください

※ハートモチーフのミラーシルバーキーリングが品切れの場合、鍵モチーフのシルバーキーリングとなる場合がございます

BOYNEXTDOOR 直筆メッセージカード

2月17日（火）から2月23日（月）までの期間中、ポップアップストアで4,000円（税込）以上ご購入いただいたお客さまに、BOYNEXTDOOR全メンバー6枚そろった直筆メッセージカード1SETをプレゼント！普段は手に入らない限定アイテムで、友だちに自慢したくなる特別な体験を楽しもう！

※商品開封後または破損がある場合、交換・返品はお受けできません

※返品の際は、商品未開封の状態で、直筆メッセージカードも必ずご一緒にご返送ください

エポスカード新規ご入会特典

期間中、会場にてエポスカードに新規ご入会いただいたお客さまに、温かみのある甘さと木質感、スパイシーなアクセントが調和したオリエンタルウッディ系フレグランス「ディアブ14（2ml）」をプレゼントいたします。

※期間中に当会場でご入会された方が対象です

※特典は新規ご入会の方に限ります

※Webからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください

※お申込には別途審査がございます。 場合によってはお申込みいただけない場合がございますので、予めご了承ください

※お申込条件は満18歳以上の方です（高校生を除く）

※特典はなくなり次第終了となります

■概要

開催場所：渋谷モディ 1F カレンダリウム

開催期間：2月11日（水）～2月23日（月）

営業時間：11:00～20:00

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp