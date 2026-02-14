【2/17（火）開催】製造業のマルチAIエージェント活用最前線と東南アジアAI最新動向を解説する「マルチAIエージェント戦略×東南アジアAI」セミナーをハイブリッド（京橋＋Web）開催

株式会社Third Ecosystem,inc

日本企業とグローバル・スタートアップとの共創支援を行う株式会社Third Ecosystem,inc（本社：東京都港区、代表取締役：小宮 昌人、以下 Third Ecosystem）は、2026年2月17日（火）に、生成AIおよびAIエージェントの企業活用と、東南アジアにおけるAIスタートアップの動向をテーマにしたセミナー「【マルチAIエージェント戦略×東南アジアAI】生成AI・AIエージェント活用最前線と企業へのインパクト ＋ 有望スタートアップ紹介／東南アジアAI最前線（BLOCK71 JAPAN取り組み紹介）」を、Incubation CANVAS TOKYO（京橋）およびオンラインのハイブリッド形式にて開催いたします。

開催背景と目的

昨今、生成AIの技術は急速に進化し、単なるチャットボットから、自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」へとその役割を拡大しています。複数のAIエージェントが連携して複雑な業務を処理する「マルチAIエージェント」システムの構築は、企業の業務オペレーションや組織のあり方を根本から変革する可能性を秘めています。

また、急速な経済成長を続ける東南アジアにおいても、AI技術を活用したスタートアップが次々と登場しており、新たなイノベーションの震源地として注目を集めています。本イベントでは、生成AI・AIエージェント活用の最新動向（＋マルチAIエージェント動向）を紹介するとともに、シンガポール国立大学のスタートアップ支援組織 BLOCK71が支援する有望スタートアップを紹介し、日本企業における実践的なAIの活用可能性と海外スタートアップとの連携機会を探ります。

イベントの前半では、特に企業における企業での活用最前線事例や、生成AI・AIエージェント（＋マルチAIエージェント動向）が業務設計や意思決定、役割分担にどのような変化をもたらすのかを解説します。後半では、シンガポール国立大学のスタートアップ支援組織 BLOCK71の活動を紹介するとともに、同組織が日本展開を伴走支援する2社、ノーコード生成AIツール「ELGO AI」、製造現場AI安全管理ソリューション「Invigilo」といった日本の中堅企業での活用が期待される先端スタートアップをご紹介します。生成AIを「検討段階」から「実装・連携フェーズ」へ進めるためのヒントを得られる内容です。イベントの最後にはネットワーキングの時間も設けておりますので、ぜひオフライン会場にてご参加ください。

開催概要

イベント名： 【マルチAIエージェント戦略×東南アジアAI】生成AI・AIエージェント活用最前線と企業へのインパクト ＋ 有望スタートアップ紹介／東南アジアAI最前線（BLOCK71 JAPAN取り組み紹介）

日時： 2026年2月17日（火）11:00～13:00（受付開始 10:45予定）

会場：

リアル会場：Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン29F）

オンライン：Zoomウェビナー

言語：日本語

参加費：無料（事前登録制）

参加登録： 以下のPeatixページよりお申し込みください。

URL：https://peatix.com/event/4845731/view

本イベントのアジェンダ

1. 製造業におけるAIエージェント活用最前線とマルチAIエージェントへの進化

小宮 昌人（書籍『生成DX～生成AIが生んだ新たなビジネスモデル～』、『製造業プラットフォーム戦略』、『メタ産業革命～メタバースとデジタルツインでビジネスが変わる～』著者、株式会社Third Ecosystem, inc 代表取締役、株式会社d-strategy,inc代表取締役、東京国際大データサイエンス教育研究所 特任准教授）／youtubeチャンネル「d-strategy,inc 小宮昌人の「フィジカルAI時代の産業論」channel」（https://www.youtube.com/@dstrategyinc）など

2. シンガポール国立大学 NUS Enterprise BLOCK71 JAPANの取り組み紹介

日本企業とシンガポールおよび東南アジアスタートアップの連携を促進するNUS BLOCK71 JAPANの活動・支援内容のご紹介

登壇：大橋 朋貢（シンガポール国立大学 NUS Enterprise BLOCK71 Japan Centre Manager）

3. BLOCK71 JAPANが伴走支援するシンガポール有望スタートアップ紹介

ELGO AI｜ノーコード生成AIツール

Invigilo｜製造現場AI安全管理ソリューション

4. 株式会社Third Ecosystem,incのご紹介

5. ネットワーキング・意見交換会（オフライン会場にて実施）

会場（Incubation CANVAS TOKYO）とオンラインのハイブリッド形式で開催。現地会場では講演終了後、参加者同士や登壇者との情報交換・ネットワーキングの場も設ける予定です。

株式会社Third Ecosystem, inc（https://third-ecosystem.com/ja(https://third-ecosystem.com/ja)）

41ヵ国500企業のスタートアップエコシステム（VC/CVC/大学/政府機関/スタートアップ）のグローバルネットワークを有し、国内外のスタートアップエコシステムを接続する事業展開を行います。

・企業のイノベーション創出、新規事業創出×スケール、スタートアップ連携・シナジー創出等の伴走支援

・VC/CVC/大学/支援機関等のエコシステム組織のグローバル展開、投資先バリューアップ、事業開発等の伴走支援

・スタートアップのグローバル事業展開・海外資金調達、M&A/IPO Exit等の伴走支援

・スタートアップや、エコシステム組織間の企業マッチングプラットフォームの展開

シンガポール国立大学 NUS Enterprise BLOCK71（https://block71.co/en/page/japan-en(https://block71.co/en/page/japan-en)）

BLOCK71は、シンガポール国立大学のInnovation所管部門（日本の大学でいう産学連携部局）であるNUS Enterpriseが運営するグローバルアクセラレータです。スタートアップ企業に対して包括的な支援サービス（専任のメンタリングサポート、資金調達サポート、世界各地の拠点におけるネットワークなど）を提供しています。現在、東南アジア、東アジア、アメリカ合衆国の世界6カ国に拠点を置き、1200社以上のスタートアップ企業の成功を支援してきました。BLOCK71が支援した企業には、CarousellやPatSnapのようなユニコーン企業も含まれ、会員企業の時価総額は70億シンガポールドルに及び、これは2020年にシンガポールのスタートアップ企業が生み出す時価総額の約4分の1に相当します。日本でも2024年11月に拠点が開設され、日本と東南アジア間でのイノベーション創出の要として活動を積極化しています。