羽毛布団の常識を変える。日常を、温かく、動かす。羽毛布団の新カテゴリー／袖付き羽毛布団「SLEEVE(スリーブ)」2月13日（金）より販売開始

株式会社EMUS

株式会社EMUS（エムズ）は、 “袖付き”という新発想から生まれた、袖付き羽毛布団「SLEEVE（スリーブ）」を、2月13日（金）より公式オンラインショップにて販売開始いたしました。

https://emus.sleeve-store.com

＜袖付き羽毛布団「SLEEVE」とは＞

従来の「かいまき」や「はんてん」、近年注目される「着る布団」とは一線を画す、新発想の寝具です。

布団の形状に袖を付けることで※、就寝時に限らず、読書やスマートフォン操作など、布団に包まれながら、日常の様々なシーンで活用可能。

羽毛布団の新カテゴリーとして、羽毛の温もりに包まれたまま日常を過ごす、新たなライフスタイルを提案します。

※意匠登録申請中

＜利用シーン＞

袖付き設計により、様々な動作を布団をずらすことなく快適に行えます。羽毛ならではの高い保温性と軽さを備え、ベッドでのリラックスタイムはもちろん、ソファでの映画鑑賞やワークスペースでの作業時間、さらにはアウトドアシーンまで。「SLEEVE」は、羽毛の温もりをさまざまな場所へ広げます。

ベッドやソファでのくつろぎ時間に。

読書や編み物など、日常のひとときを快適に。

室内はもちろん、アウトドアでも温もりを。

＜商品特徴＞

1：洗えて心地よいハイブリッド素材“TTC”を採用

本体の側生地には、軽さと耐久性を兼ね備えたポリエステル×コットンのハイブリッド素材TTCを採用。そのまま洗えるため、清潔に保ちやすく日常使いに最適です。

微起毛仕上げにより、ふんわりとした柔らかな肌ざわりを実現しました。

2：“再生羽毛”を使用したサステナブル設計

不要になった羽毛を再利用した再生羽毛を使用。 繰り返し丁寧に洗浄することで、高い清潔性を保ち、動物特有のにおいも抑えています。

環境にも配慮しながら、安心して使える品質を追求しました。

3：羽毛の飛び出しを防ぐ“ダウンプルーフ加工”

生地の織り目を熱と圧力で密閉するダウンプルーフ加工を施した仕様。

羽毛の飛び出しを防ぎ、布団本来の性能と快適な使い心地を長くキープします。

4：“専用カバー”で清潔さも長持ち

襟元や手首など、汚れやすい部分を保護する専用コットンカバーをご用意。カバーは取り外して洗濯できるため、お手入れも簡単。

ナチュラルコットンに、ノーホルマリン加工とスーパーコットンプラス加工を施し、やさしい風合いとしなやかで快適な肌触りを実現しています。

＜長年、羽毛布団を手がけてきたプロフェッショナルと共同開発＞

40年以上の実績を持つ「日本羽毛製造株式会社」と共同開発。国内工場にて熟練職人が1点ずつ手作業で仕立てた純日本製の商品です。同社はリサイクルダウン活用のパイオニアとして、サステナブルなものづくりにも取り組んでいます。

＜開発ストーリー＞

「何をするにも上半身を布団から出さなければならず、そのたびに寒い。こんな時、袖があったらいいのに」、その小さな気づきが、開発の原点でした。

日常のささやかな動作のたびに、ふと感じる寒さ。

また、これから高齢化が進み、ベッドの上で過ごす時間が増える方にとっても、

この寒さや不便さを感じる瞬間は、決して少なくないはずです。

ただ温かいだけではない。

布団に包まれたまま、快適に過ごせる寝具をつくれないか。

その想いから生まれたのが「SLEEVE」です。

確かな品質と技術に支えられた「SLEEVE」が、これまでにない“温もりのある日常”を届けます。

＜仕様＞

■袖付き羽毛布団

サイズ：シングルサイズ（150×210cm）

キルト：立体キルト4×5

素材：側生地 TTC素材ブロード無地起毛 ポリエステル85%、綿15%

詰め物：再生羽毛720g（ダウン80％、フェザー20％）

カラー：グレー、ネイビーの2種類

生産国：日本

販売価格：36,000円（税別）

■袖付き羽毛布団専用カバー

素材：綿100%

カラー：アンティークホワイト、ダークネイビー、オールドローズの3種類

生産国：日本

販売価格：8,000円（税別）

■販路

公式オンラインショップ

＜会社概要＞

会社名：株式会社EMUS（エムズ）

住所：〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2－21-1 渋谷ヒカリエ33F

設立：2023年3月

代表取締役：三木洋平

事業内容：PRコンサルティング、D2C事業

HP：https://emusinc.com/