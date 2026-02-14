キスシーンカット後に照れた表情のスヨン&ジェヨン…韓国ドラマ『アイドルアイ』ビハインド映像を「ABEMA」にて字幕つきで無料配信中！Filmarksでも高レビュー続々「ここ最近で1番メロいドラマ」

株式会社AbemaTV(C)2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、少女時代のチェ・スヨン演じるアイドルオタクの弁護士が、殺人事件の容疑者になってしまった“推し”の無実を証明するために奔走しながらも、推しへの愛と疑いの狭間で揺れ動いていく“ミステリーラブロマンス”を描いた韓国ドラマ『アイドルアイ』（全12話）を全話無料で配信中です。視聴者からの反響を受け、各話のビハインド映像を無料配信開始、そして本編の全話無料配信期間を2026年3月31日（火）まで延長することを決定いたしました。

『アイドルアイ』は、アイドルオタクの弁護士メン・セナが、殺人事件の容疑者となってしまった推しのアイドル、ト・ライクの事件を担当することで物語が始まります。世界的に人気のガールズグループ「少女時代」のメンバーであるチェ・スヨンが弁護士のメン・セナを演じ、『100日の郎君様』や『じれったいロマンス』など数々の作品に出演する俳優のキム・ジェヨンがト・ライクを演じています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AAWJ7YI29Xw ]

このたび「ABEMA」にて、ポスタービジュアルやドラマ本編の撮影時の裏側を見ることができる、ビハインド映像を無料公開いたしました。撮影前のリハーサルでジェヨンがスヨンを不意に笑わせる場面や、キスシーン撮影時にカットがかかった瞬間に見せる少し照れくさそうな素顔まで、ドラマ本編とは一味違う2人の関係性をたっぷりとお楽しみいただけます。ビハインド映像を見てから本編を見ると、より一層楽しめること間違いなしです。

【映像】距離感にドキドキが止まらない、『アイドルアイ』第9話のキスシーンの裏側(https://abema.go.link/4bVr4)

そして第12話（最終回）の配信を終え、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」上ではスコア4.0を記録しており、「ミステリーラブコメでハラハラもドキドキもありで楽しめた。今年に入って見た韓ドラで1番面白い」「私も推しがいるのでこの作品がすごく心に響きました」「自分も推しがいるので共感できる部分が沢山あって、“推しの幸せはファンの幸せ”が特に刺さりました。特に最終話が笑えて泣けて最高でした！」「ここ最近で1番メロいドラマでした」「ドラマはあまり見ないけど、めちゃくちゃハマった。最後は爆泣きした」「推しのアイドルの弁護をする事になった敏腕弁護士の恋愛話。“こういうのでいいんだよ”的な王道シナリオなんだけど意外と推理サスペンスとしても楽しめる。ストーカー化したファンや写真記者に追いかけられ病むアイドルの現状や事務所との契約問題、ステージママの暴走、熱愛発覚とフルコース楽しめます」（※）などと高評価のレビューが続々寄せられている本作。熱い反響を受け、「ABEMA」では全話無料配信期間を2026年3月31日（火）まで延長することを決定いたしました。まだご覧になっていない方、もう一度ご覧になりたい方は、この機会にぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※）2026/2/14 現在、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」よりレビューを引用

＜『アイドルアイ』作品概要＞

(C)2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.

作品トップページ：https://abema.tv/video/title/663-52

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/663-52_s1_p1000

※2026年3月31日（火）まで全話無料配信中！

出演者：

チェ・スヨン:メン・セナ

キム・ジェヨン:ト・ライク

チェ・ヒジン:ホン・ヘジュ

チョン・ジェグァン:クァク・ビョンギュン

キム・ヒョンジン:パク・チュンジェ

キム・ウォネ:チョン・グァンス

チョン・マンシク: クム・ボサン

チョ・ヒョンシク:チャン・ハング

アン・ウヨン:カン・ウソン

パク・ジョンウ:チェ・ジェヒ

チェ・ゴン:イ・ヨンビン

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。

登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレットテレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）