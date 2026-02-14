とぅーし 3rd Single『SHIZUKU』MVがREAL AKIBA RECORDZ YouTubeチャンネルにて本日 2/14 20時公開！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、3rd Single『SHIZUKU』のフルミュージックビデオを2026年2月14日（土）20時より、REAL AKIBA RECORDZ YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/@REALAKIBARECORDZ )にて公開いたします。

『SHIZUKU』は、1stワンマンライブ “FIRST VOICE” でも披露され、音源化が待ち望まれていた楽曲。 本日2月14日0時よりデジタル配信がスタートし、ついに正式リリースとなりました。

公開中のMVティザー映像（とぅーし音楽Xアカウント： https://x.com/tussy_music）では、楽曲の空気感を凝縮した世界観と、とぅーしならではの繊細な表現が話題に。 そして今回公開されるフルMVでは、その期待を大きく超える“新しいとぅーし”が描かれています。

MVでは、これまでの作品とは一線を画す大人びた表情をまとい、『SHIZUKU』が持つ静かな熱と深い情緒を全身で表現。 しなやかで美しいダンスに加え、ふとした瞬間に見せるコミカルで愛嬌のある表情がアクセントとなり、ひとつの作品の中で“とぅーしの幅”が鮮やかに広がっていきます。

さらに、MVの中で「かっこよく魅せよう」と試行錯誤する、とぅーしのコミカルな仕草や表情にもご注目ください。

ダンス・表情・世界観、とぅーしの魅力が凝縮された『SHIZUKU』MV。 2月14日20時、そのすべてが明らかになります。是非ご視聴ください。



<とぅーし コメント＞

とぅーしです！3rd Single『SHIZUKU』をリリースしました。

約1年間、ライブで大切に育ててきたこの曲をようやく届けられて幸せです。

フラチナリズムのモリナオフミさんが、僕の愛する「ウイスキー」から着想を得た、最高にグルーヴィーな大人ロックを作ってくださいました。

MVは「カッコつけたいのに、どこか決まりきらない僕」を描いたコミカルな力作で、ラストのオチにも注目です。

ライブで皆さんと乾杯できる日を楽しみにしています！

【MV】 Director / Cinematographer ： 神宮司秀将

【SHIZUKU ストリーミング・ダウンロードURL】

https://big-up.style/y2HxKuTyZZ

【SHIZUKU Credits】

Lyrics: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと

Music: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと

Track Produced & Arranged by: 田村優太(フラチナリズム)

Rap: らっぷびと

Sax: Tomoya(二人目のジャイアン)

Trumpet: Tomoro(二人目のジャイアン)

Horn Arranged by: 真之輔

Recording, Mixing & Mastering: 上原 翔

Director: 片田 孝一郎（Kou）

Producer: 横澤 雅裕（MASA）

＜とぅーし / REAL AKIBA BOYZ プロフィール＞

沖縄県出身 アニソンダンスパフォーマー／シンガー

REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。

フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。

2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動を一時休止するが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。

約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ

「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。

個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。

2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、

2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ

「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。

現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。

ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。

＜SNS＞

X：とぅーし@リアルアキバボーイズhttps://x.com/RAB_TUSSY/(https://x.com/RAB_TUSSY/)

X：とぅーし｜Music Official https://x.com/tussy_music(https://x.com/tussy_music)

Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/(https://www.instagram.com/rab.tussy/)

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)