【兵庫・加古川に待望の新店舗がオープン！】HAIR’S GATE アリオ加古川店　2月14日OPEN

株式会社WAKAMATSU

株式会社WAKAMATSU（本社：大阪府大阪市、代表取締役：若松　東克）は、本日2026年2月14日（土）に52店舗目となる「HAIR'S GATE」をアリオ加古川店にオープンしました。


「寄り道気分で、ちゃんとキレイ」

忙しい日常の中でも、ふと気分を変えたいときでも、お買い物やお出かけの合間に気軽に立ち寄れる場所でありたい--。そんな想いを込めて、この度「HAIR'S GATE アリオ加古川店」をオープンいたしました。





HAIR’S GATEは、地域の皆さまに寄り添った美容室として、幅広い世代のお客様に安心してご利用いただけるサロンづくりを続けています。確かな技術と通いやすい価格、そして一人ひとりに合わせた丁寧なカウンセリングを強みに、これまで多くのお客様からご支持をいただいてまいりました。



カット（ブロー込み）2,500円、カラー3,950円～、パーマ（カット込み）6,500円～、縮毛矯正（カット・トリートメント込み）13,900円～（※すべて税込）と、気軽に通える価格設定も魅力です。


また、通いやすい立地に加え、スマホから簡単に受付ができ、お店で長く待つ必要がない点も多くのお客様に喜ばれています。



地域の皆さまが気軽に立ち寄れ、日々の「きれい」を支え続ける美容室として、これからもより良いサービスをお届けしてまいります。
今後とも、アリオ加古川店ならびにHAIR’S GATE各店をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。


ヘア×アイラッシュの併設サロンでトータルな「キレイ」を提供

今回「HAIR’S GATE アリオ加古川店」では、ヘアサロンに加え、待望のアイラッシュサロンを併設いたしました。


まつげパーマやアイブロウWAXなど、お客様一人ひとりの目元の骨格や雰囲気に合わせた最適なデザインをご提案し、自然で上品な印象へと導きます。ヘアサロン併設の利点を活かし、ヘアスタイルと目元をトータルに整えられる点も大きな魅力です。初めての方にも安心してお任せいただけるよう、丁寧なカウンセリングと確かな技術を提供してまいります。


なお、アイラッシュのご予約はホットペッパービューティーにて承っております。


店舗情報

店舗名　　：HAIR’S GATE アリオ加古川店
オープン日：2026年2月14日（土）
所在地　　：〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2 アリオ加古川２F
受付時間　：10:00～19:00
HP　　　 ：https://www.waka-matsu.jp/beauty/list/531/
公式LINE ：https://liff.line.me/1654078351-4ydOLQLq/ticketing/4453/?ref=web


リンクから公式LINEアカウントにご登録いただき、『おうちで順番待ち取得』のボタンから受付が可能です


アイラッシュ：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000796244/



HAIR’S GATEについて

HAIR’S GATE は「髪、こころ、はずむ」をコンセプトに、関西で50店舗以上展開しています。HAIR’S GATEは、ただ髪を切るだけの美容室ではありません。お客様のこころまで軽やかに、笑顔の循環が生まれる――そんな美容室であり続けます。




会社概要

会社名　：株式会社WAKAMATSU


所在地　：大阪市西区南堀江1-18-4
　　　　　Osaka Metro南堀江ビル2F


設　立　：1983年3月15日


代　表　：若松 東克


事業内容：理容室・美容室の経営


公式HP ：https://www.waka-matsu.jp/


採用HP　: https://www.waka-matsu.jp/recruit/beauty/