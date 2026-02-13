外免切替の壁を突破！国内免許保持の特定技能人材が、入社後即「大型免許一発合格」を実現した理由

株式会社メイクワン

株式会社メイクワン（本社：豊田市）は、国内在住かつ日本の中型免許を保持するドライバー志望人材の採用を通じて、日豊高速運輸株式会社（本社：刈谷市）へのスピード採用および早期戦力化を実現しました。

採用から即戦力化までの流れ

メイクワンでは、2025年11月頃より面接を開始。

今回採用された人材は、すでに日本の中型免許を保持しており、2026年1月末に日豊高速運輸株式会社への採用が決定しました。

採用後は、外免切替などの追加手続きが不要であったため、即座に大型免許取得へ挑戦。

その結果、2026年2月に大型免許を一発合格で取得し、経験者ドライバーとして即戦力化。

採用から現場投入までを大幅に前倒しすることに成功しました。

外免切替を巡る現状と「半年」という時間的制約

近年、外免切替試験（外国免許から日本免許への切替）は審査が厳格化しており、合格までに複数回の受験を要するケースも少なくありません。

一方で、特定技能外国人が日本の運転免許を持たずに国内に滞在できる期間は半年と定められています。

つまり、この半年以内に外免切替試験へ合格しなければならないという、明確な時間的制約が存在します。

【図解】採用から現場投入までのリードタイム比較

一般的には、

1.外免切替により普通免許を取得

2.その後、中型免許へステップアップ

という段階を踏みますが、外免切替が完了した時点で在留資格は「特定活動」から「特定技能」へ切り替わります。

在留資格が変わることで、従事できる業務内容にも違いが生じるため、

外免切替の長期化や免許取得の不確実性は、現場配置の遅れや教育コスト増大につながる要因となっています。

国内免許保持人材がもたらす合理性

今回採用された人材は、すでに日本の免許（中型）を保持していたため、

こうした制度上の制約や不確実性を回避することができました。

本人によると、コミュニティ内では

「免許を持っていると高い給与の仕事に就ける」

「中型免許・大型免許は明確なキャリアアップにつながる」

という認識が共有されていたといいます。

結果として、大型免許取得までが非常にスムーズに進み、最短距離での即戦力化が実現しました。

早期投入だけではない、メイクワン独自の「3社連携」

メイクワンの強みは、単に現場投入を早めることではありません。

採用後の実務フェーズまで見据えた3社連携体制を構築しています。

・eDriverを活用した安全意識・運行理解の底上げ

・自動車学校と連携した実技補完

・同乗研修など、現場に即した育成設計

これらを組み合わせ、個人の経験値や理解度に応じたカスタマイズが可能な仕組みを整えています。

安易に「免許取得＝即現場投入」とするのではなく、

事故リスクや離職リスクを抑えながら、企業と人材の双方が安心して成長できる体制を重視しています。

経営者コメント

日豊高速運輸株式会社 代表取締役 コメント

「今回の採用では、単なる人手補充ではなく、すぐに現場で活躍できるかどうかを重視していました。

すでに日本の中型免許を保持していた点は大きな安心材料であり、入社後すぐに大型免許を取得した姿勢からも、本人の高い意欲を感じています。

メイクワンには、採用前だけでなく採用後の育成・定着までを見据えた提案をしていただき、非常に心強く感じました。」

（日豊高速運輸株式会社 代表取締役 出口 達也）

株式会社メイクワン 代表取締役 コメント

「私たちは“早さ”だけを追求する採用ではなく、現場で長く活躍できることを前提とした人材紹介を大切にしています。

今回は、国内在住かつ日本の免許を保持する人材にフォーカスすることで、採用リスクを抑えながら、結果として大型免許取得まで非常にスムーズな流れを実現できました。

eDriverや自動車学校と連携した3社体制は、再現性のある採用モデルとして今後も広げていきたいと考えています。」

（株式会社メイクワン 代表取締役 小出 貴義）

今後の展望

メイクワンでは今後も

・国内在住

・日本の運転免許保持

・ドライバー志望

といった人材にフォーカスし、制度理解と育成設計を両立した採用支援を通じて、物流業界の課題解決に貢献してまいります。