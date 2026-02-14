チャンネル総登録者数22万人超。‘‘痛みしびれ専門‘‘YouTubeを運営する松田圭太、初の書籍を出版

株式会社ふっか

腰痛・坐骨神経痛など、慢性的な痛みやしびれの改善に特化した専門院「整痛院ふっか」を全国に展開する株式会社ふっか（所在地：福岡県福岡市中央区、代表：松田圭太）の同院総院長であり、理学療法士として臨床経験を重ねてきた松田圭太が、腰痛に悩むすべての人に向けた書籍『腰痛は医者には治せない：2人に1人が「筋肉」「関節」が原因!理学療法士の神ワザ治療(https://www.amazon.co.jp/dp/4093116075)』を2026年4月1日に刊行することをお知らせします。現在、Amazonにて予約注文を受付中です。

書籍概要

タイトル：

『腰痛は医者には治せない：2人に1人が「筋肉」「関節」が原因！理学療法士の神ワザ治療』

価格：1,760円（税込）

予約購入先：

▼ Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4093116075

「治らない腰痛」に終止符を打つ一冊

脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、坐骨神経痛、慢性腰痛、しびれ……これらは日本人の2人に1人が悩むとされる国民病・腰痛ですが、

・湿布と痛み止めを何年も使い続けている

・「そのうち手術ですね」と言われ不安を抱えている

・リハビリやストレッチをしても改善しない

といった声は後を絶ちません。



本書では「なぜ腰痛が治らないのか」を医療現場のリアルな実態とともに解説。レントゲンやMRIでは見えない“本当の原因”に焦点を当て「筋肉」「関節」「脳の思い込み」という3つの観点から、根本改善へのアプローチを提示します。

本書の主な内容

【腰痛が治らない本当の理由】

- レントゲンだけでは原因はわからない- 医師から理学療法士への“丸投げ構造”- 自己流ストレッチが一時的な効果に終わる理由

【痛い場所＝原因ではない】

坐骨神経痛／脊柱管狭窄症／椎間板ヘルニア／すべり症／ぎっくり腰／側弯症／しびれ

―― 勘違いされがちな疾患の正しい見方と治療戦略

【科学的に立証された運動療法】

理学療法士として開発した「MSMメソッド(R)（ゆるめる・鍛える・動かす）」を初公開

- あし指ぐるぐる- カエルお尻上げ- カーフレイズ- 肘押しプランク など

【脳の思い込みに効く認知行動療法】

著者プロフィール：松田圭太（まつだ・けいた）

- 「動くと悪化する」という恐怖の正体- 痛みと向き合うための「3行日記」メソッド

理学療法士として医療現場に長年携わった経験から、慢性腰痛など‘3年以上続く痛み‘に特化、運動療法と認知行動療法を組み合わせた治療院「整痛院ふっか」を開業。医療機関や整体に通っても改善しなかったのべ５万人を施術。さらに全国の医師・理学療法士・柔道整復師・整体師などの治療家が学ぶ慢性疼痛に特化した治療技術「MSMメソッド(R)」をのべ６万人に指導。エビデンスに基づいた運動療法と徒手療法を統合した独自アプローチは医療現場のリハビリにも導入されている。その医療福祉分野での活動が評価され、東久邇宮文化褒章を受賞。



YouTubeチャンネル「整痛院ふっか／痛みしびれ専門 松田圭太」

https://www.youtube.com/channel/UCQf6QkhtExBB167D7cOQmpg



YouTube治療家向けチャンネル「整体師コーチの神ワザ治療学／松田圭太」

https://youtube.com/@kamiwaza_matsuda?si=5HX_elBUYpsaMIQo

整痛院ふっかについて

福岡市で唯一の「慢性疼痛」専門整体院としてスタート。福岡本院の他、昨年には、痛み・しびれ等の痛みに特化した治療院「整痛院」を銀座にオープン。運動療法と認知行動療法の組み合わせで、真剣に痛みと向き合える環境を用意している。

■ 公式サイト

https://fukka.jp/

会社概要

会社名：株式会社Medical Book Group／株式会社ふっか

所在地：所在地：福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14－35 赤坂門AIビル5F

代表取締役：松田 圭太

事業内容：整体院運営、健康関連コンテンツ制作

