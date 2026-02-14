韮崎市では、早朝の自然の中で心身を整える「韮崎サンライズトレーニング」を実施しています。

2月は、地域に親しまれてきた苗敷山を舞台に、早朝登山を行います。

まだ空気の澄んだ朝の時間帯に、歴史と自然を感じながら体を動かすことで、清々しい一日のスタートを切ることができます。

事前申込は不要、参加費も無料。どなたでもご参加いただけます。

ぜひ早朝の空気の中で、心と体をリフレッシュしてください。









【開催概要 】

日時：2026年2月23日（月） 午前5時30分 ～ 午前8時30分

集合場所：みだい体育センター 駐車場 （山梨県立北病院駐車場向かい）

住所：山梨県韮崎市旭町上條南割3314-15

実施場所：苗敷山（登山）

■持ち物

・ライト類（ヘッドライトなど）

・水分

・行動食・軽食

■注意事項

・トイレ・売店はありません

・ゆっくりした登山ではなく、ややペースを上げた登山となります

・天候や参加者のコンディションにより、中止または途中下山となる場合があります

苗敷山の自然と、朝焼けに包まれる特別な時間を体感できる「韮崎サンライズトレーニング」。

冬の韮崎ならではの魅力を、ぜひ体験してみてください。

韮崎市の魅力を紹介｜苗敷山♪









苗敷山（ナエシキサン）は鳳凰三山の前衛の山で、古くから山岳信仰の山として親しまれています。

山の麓には「穂見神社」の里宮があり、山頂付近には奥宮本殿が建立されています。

信仰の山としての歴史は古く、平安時代から現代に至るまでの信仰の歴史を感じながら、登山することができます。

※5月中旬から10月下旬までは、ヤマヒルにご注意ください。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/sangaku_yamagoya/3996.html