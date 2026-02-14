深圳市、中国初の総合都市開発指数「UIS」を発表

Xinhua News Agency Liaowang Institute

1月30日、第10回深圳・香港二都市都市建築ビエンナーレの会場において、「深圳都市指標アジェンダ（UIS）」が世界に発表されました。新華社通信傘下の遼王研究院をはじめとする機関が共同で策定したこのアジェンダは、深圳が45年間の急速な成長を通じて培ってきた都市開発の経験を世界と共有し、世界の都市化の課題に取り組むことを目的としています。このアジェンダは、国連ハビタットやシンガポールの住みやすい都市センターといった国際的な権威ある機関から知的支援を受けています。

キャプション：「深セン都市指標アジェンダ」が正式に世界に公開されました。

UISは、従来のランキング重視の指標とは異なり、「人間中心」の哲学を軸とし、「都市がどのような未来に向かっているのか」、そして「より良い未来に向けてどのように前進できるのか」に焦点を当てています。UISが構築した「6+19+50+X」指標フレームワークは、6つのコアバリュー次元、19のセカンダリ次元、50の具体的指標、そして将来の拡張と反復のためのオープンエンドの「X」カテゴリーで構成されています。さらに、アジェンダフレームワーク、「人間志向の3つの知恵」方法論、ケーススタディ、対話プラットフォームなどの一連のコンポーネントが含まれており、マクロレベルの概念と実用的な対策を効果的に結び付けます。

深セン市都市計画・土地資源研究センター所長のシャン・リャン氏は、UIS を、過去の振り返り、現在の評価、将来の計画の機能を統合した都市開発の「3 ピース ナビゲーション システム キット」に例えました。 UIS は、世界的な都市統治のための再現可能かつ参照可能な東洋モデルを提供しており、特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカの急速に都市化が進む地域にとって重要な参考価値を持っていることが、国内外の専門家の間で広く認識されています。

UISは2025年の中国海洋経済博覧会などで先行公開され、大きな注目を集めたと伝えられている。今後、指標システムの更なる改良と国際協力の深化に向けて取り組んでいきます。UISは2026年5月に国連世界都市フォーラムで発表され、その指標結果は6月の世界都市サミットで発表される予定です。APEC中国年の機会を活用し、世界の都市協力と持続可能な開発への知的支援を目指します。

Company: Xinhua News Agency Liaowang Institute

Contact: Zhong Guowu

Email: 1428201303@qq.com

Website: https://www.lwinst.com/Liems/web/index.htm?f=2