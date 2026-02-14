Snow Man深澤辰哉＆俳優・磯村勇斗 “同級生コンビ”が旅に出る！シリーズ第7弾『全国ボロいい宿』2月15日(日)放送！

北海道放送株式会社

HBC北海道放送は、『全国ボロいい宿』第7弾を2月15日(日)午後3時よりTBS系12局ネットにて放送いたします。

■番組内容：見た目はボロボロ、でも愛される宿の秘密とは？

見た目はボロボロなのに、なぜか愛される宿がある…。この番組では、そんな宿に親しみを込めて“ボロいい宿”と呼び、人気の秘密に迫ります。シリーズ第7弾となる今回も、全国各地にひっそり佇む3つの宿を厳選。ＭＣにはバラエティ番組に引っ張りだこのお笑いコンビ・バナナマン。スタジオには、飾らない性格で男女問わず広く支持されているタレントのＹＯＵと、昨年春に日向坂46を卒業した佐々木久美。おなじみのこの４人が、ワイワイとこたつを囲みながらVTRを見守ります。

今回、旅人としてロケリポーターを務めるのは、4年連続登場の大人気グループSnow Man深澤辰哉と、その同級生で俳優の磯村勇斗。櫻坂４６から的野美青と山下瞳月も初参戦！さらには、バナナマン日村がスタジオを飛び出して、北海道ロケへ！

■見どころ：Snow Man深澤辰哉＆磯村勇斗、“同級生コンビ”がロケで共演！

今回の見どころのひとつは、4年連続の登場となるSnow Man・深澤辰哉と、今回新たに参戦する俳優・磯村勇斗のコンビ。大学時代の同級生である二人が、群馬県沼田市の農泊を訪れます。

剥がれ落ちた土壁や、なぜか2階の窓にある謎の玄関扉……。『ボロ宿』ロケ常連の深澤ですら不安を隠せないようす！？しかし、地元でも評判の仲良し夫婦に温かく迎えられ、りんご園でもぎたてを丸かじりしたり、奥様特製のスイーツを堪能したりと、心温まるおもてなしで交流を深めていく。夕食時には、二人が料理に挑戦！普段から自炊をするという磯村の腕前はいかに？さらに、日が暮れた宿の周りを幻想的に彩る「灯り」の正体とは……。

■出演者コメント

【Snow Man深澤辰哉さんコメント】

今回の出演のお話を頂いたタイミングで、「勇斗とロケに行きたい！」と言ってみたのが叶いました！ロケでは、途中で仕事だということも忘れて、いつもの無邪気な友達トークのノリになる場面も多くて新鮮でした(笑)。Snow Manのメンバーといるときともまた違う僕の姿が見られると思います。プライベートで旅行に来た感じのVTRになっていると思うので、そのあたりも注目してほしいですね。



【磯村勇斗さんコメント】

「大学の同級生だった僕たちがこうして2人でロケをしているんだ…」ということを噛みしめながら撮影しました。見た目はボロくても、それを忘れさせてくれる『人』と『場所』が、今回の『ボロ宿』にはありましたね。実際にその場所に行ってみないとわからない良さってあるんだなと。やっぱり何ごとも見た目だけで判断するのはダメだなとあらためて思いました。子どもの頃のような気持ちに戻って収録ができました！

■番組情報

ＭＣ：バナナマン（設楽統、日村勇紀）、スタジオ：ＹＯＵ・佐々木久美

【番組名】全国ボロいい宿 ～バナナマンの愛に溢れた宿～

【放送日時】２月１５日（日）午後３：００～４：２４（ＴＢＳ系１２局ネット）

※同時ネット局：ＴＢＳ ＨＢＣ ＴＢＣ ＴＵＹ ＴＵＴ ＳＢＳ ＣＢＣ ＭＢＳ ＲＳＫ ＲＣＣ ＩＴＶ ＲＫＢ

【出演】

ＭＣ：バナナマン（設楽統、日村勇紀）

スタジオ：ＹＯＵ・佐々木久美

旅人：深澤辰哉（Snow Man）・磯村勇斗／的野美青(櫻坂46)・山下瞳月(櫻坂46)

ナレーター：ロジャー（大自然）

【公式HP】https://www.hbc.co.jp/tv/boroii2026/

【番組X（旧Twitter）】https://twitter.com/hbc_boroii

@hbc_boroii

【画像キャプション】インターネット掲載可

