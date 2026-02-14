【セレッソ大阪】3/7(土)清水戦にお見送りしんいちさんが来場！ハーフタイムで難関お題にチャレンジ！

株式会社セレッソ大阪

3/7（土） 清水戦にお見送り芸人しんいちさんが来場が決定しました。試合前からハーフタイム、さらには試合後まで一日中全力で盛り上げていただきます！また、ハーフタイムには、難題にチャレンジしていただきます。

対象日程

3/7（土）15:00キックオフ(ヨドコウ桜スタジアム)

2026明治安田J1百年構想リーグ WEST 第5節

セレッソ大阪 vs 清水エスパルス

実施内容

・オープニングトーク

・レフェリーエスコート

・試合解説(音声配信)

・ハーフタイムチャレンジ

・アフタートーク

オープニングトーク

■実施時間：13:55頃

■実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内

レフェリーエスコート

■実施時間：14:55頃

■実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内

試合解説(音声配信)

■時間：15:05頃～（※レフェリーエスコート後から試合終了直前まで）

※おもてなしガイドについて：＜こちら＞(https://www.cerezo.jp/news/2026-0205-1730)

※ハーフタイムは以下のイベントに参加いただくため実施はございません

ハーフタイムチャレンジ

チャレンジ内容は後日発表

■開催時間：15:55頃

■実施場所：ヨドコウ桜スタジアム 場内

アフタートーク

■開催時間：17:20頃（試合終了後、約20分後を目安に実施予定です、試合終了時間に応じて開始時間は変動いたします）

■開催場所：WAKUWAKUステージ

※長居公園内ヤンマースタジアムバック北スタンド横(場外)

※場内でのイベント観覧には当日の観戦チケットが必要となります

※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください

試合情報・チケット購入

詳細を見る :https://www.cerezo.jp/special_games/20260307/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20260307_special&utm_content=0214_web_prtimes_shinichi