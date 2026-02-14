＜藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-＞4～6月の放送・配信ラインナップが決定！さらにWOWOWオンデマンドでは過去ライブ映像など16番組を一挙アーカイブ配信中！

株式会社WOWOW

2025年4月から“再び”スタートしている「藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-」。このたび、4～6月の放送・配信ラインナップが決定した。4月には2017年に結成から20年目を迎えたF-BLOODのアニバーサリーツアー最終公演の模様をお届けする。また5月には、デビュー35周年かつソロデビュー25周年のダブルアニバーサリーイヤーを締めくくる“十音楽団”ツアーから、2019年に行なわれた大阪公演の模様を、そして6月には、10人の演奏家による言葉と音楽の創造性を突き詰めた“十音楽団”ツアーより、2021年12月25日のクリスマスライブの模様をお送りする。

さらにWOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組を一挙アーカイブ配信中だ。貴重な映像の数々を、ぜひこの機会にチェックしてほしい。

＜番組情報＞

藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-

●F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017

4月放送・配信予定

※アーカイブ配信あり

2017年にユニット結成から20年目を迎えたF-BLOOD。兄弟ユニットから放たれるロック＆ポップな音楽魂全開のステージをお届けする。

チェッカーズ解散後、それぞれがソロ・ミュージシャンとして活動してきた藤井フミヤ・尚之兄弟。傑出した音楽性を持つ2人が結成したユニットがF-BLOOD。1995年に地元・福岡で一夜限りのジョイント・コンサートを行なった彼らだが、1997年にバンドユニットとして本格的に始動し、作品制作やライブ活動を重ねてきた。

チェッカーズでのデビューから25周年の2008年には10年ぶりとなるアルバムを発表したが、F-BLOODの結成20年目に当たる2017年、再び彼らはアニバーサリーイヤーを飾る活動をスタートさせた。9年ぶりのオリジナルアルバム『POP'N'ROLL』を6月にリリースした彼らは、軽やかでありながら骨太なサウンドで聴く者を魅了するこのアルバムを手に、9月17日から全国ライブハウスツアーを展開した。その中からツアーファイナルとなった11月24日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）公演の模様をお届けする。

収録日：2017年11月24日

収録場所：東京 Zepp DiverCity（TOKYO）

●藤井フミヤ 35周年記念公演 “十音楽団”

5月放送・配信予定

※アーカイブ配信あり

2018年にデビュー35周年かつソロデビュー25周年のダブルアニバーサリーを迎えた藤井フミヤ。その翌年に行なった10人の演奏家によるライブの模様をお届けする。

ダブルアニバーサリーイヤーに突入した2018年の9月から全国ツアーを展開し、記念すべき年をファンとともに駆け抜けた藤井フミヤ。そんな記念アクトの一環として、2019年7月6日からは16都市26公演で「十音楽団（とおんがくだん）」を開催した。

ステージでは、このツアーのために結成されたベース、ギター、キーボード、サックス＆フルート、パーカッション、4人のストリングスに藤井を加えた10人で編成された「十音楽団」によって音が紡がれていく。何幕かに分かれた構成は、それぞれにストーリーを持つ。

そんなアニバーサリーイヤーを締めくくるツアーから8月31日、大阪・フェスティバルホールでの公演の模様を放送する。編成、構成ともに、藤井自身にとってもこれまでに経験したことのない規模で、観る者を楽団の世界へといざなうステージの模様をお届けする。

収録日：2019年8月31日

収録場所：大阪 フェスティバルホール

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団

6月放送・配信予定

※アーカイブ配信あり

10人の演奏家による言葉と音楽の創造性を突き詰めた藤井フミヤ“十音楽団”の全国ツアーから、2021年12月25日のクリスマスライブの模様をお送りする！

藤井フミヤを含めた10人の演奏家が“一つの物語”を語るような曲目と演出で構成する「十音楽団（とおんがくだん）」。ストリングスが奏でる繊細な音色に寄り添うかのように、藤井フミヤによる“言葉”の演出が重なる展開は“フミヤ劇場”と称され、2019年夏にデビュー35周年記念公演として実施された際には各地で絶賛を浴びた。その人気のステージが2021年、2年ぶりに復活。11月から2022年春にかけて開催された全国ツアーの中から12月25日に兵庫・神戸国際会館で行なわれた公演の模様をお届けする。

ミリオンセラーに輝いた大ヒット曲「TRUE LOVE」や「Another Orion」に代表されるように、アコースティックの柔らかな響きとの親和性にも秀でる藤井のボーカルが、弦楽アンサンブルを加えたバッキングと調和することで、音楽の深淵を描き出していく内容は必見。

収録日：2021年12月25日

収録場所：兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

●藤井フミヤ コンサートツアー 2025-2026 FUTATABI

2月23日(月・祝)午後1:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

現在展開中の47都道府県ツアーより、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演をお届け！グループ期の楽曲からソロナンバーまでさまざまな名曲で綴るクリスマスライブ。

収録日：2025年12月25日

収録場所：東京 昭和女子大学人見記念講堂

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版

2月23日(月・祝)午後3:30～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信あり

デビュー30周年＆ソロデビュー20周年のダブルアニバーサリープロジェクトの後半戦を飾った、2014年の全国ツアー最終公演をスペシャル版でお届けする。

収録日：2014年11月 9日

収録場所：大阪 フェスティバルホール

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック

3月22日(日)午後3:15～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信あり

4年ぶりのオリジナルアルバム『大人ロック』を携えて2016年9月から2年ぶりの全国ツアーを開催し、精力的に活動を展開した藤井フミヤ。そのツアーの模様を放送。

収録日：2016年11月27日

収録場所：千葉 市川市文化会館 大ホール

★WOWOWオンデマンドでは一挙アーカイブ配信

WOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組を一挙アーカイブ配信中！配信期間中は貴重な映像の数々を何度でもお楽しみいただけますので、お見逃しなく！

▽配信ラインナップ（2026年12月31日(木)午後11:59まで配信）

●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”

●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1998 ARK

●FUMIYA FUJII CENTER STAGE TOUR 2000 OVER

●藤井フミヤ Special Live 2012 "Winter String"

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.1 青春 スペシャル版

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE スペシャル版

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック

●F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017

●藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018 “35 Years of Love”

●藤井フミヤ 35周年記念公演 “十音楽団”

●藤井フミヤ コンサートツアー 2020-2021 “ACTION”

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団

●藤井フミヤ 60th BIRTHDAY RED PARTY

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2023 Special LoveSong

●藤井フミヤ 40th Anniversary FINAL in 日本武道館

●藤井フミヤ ドキュメンタリースペシャル ～今、そして明日を～

▽WOWOWオンデマンド

https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/43385(https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/43385)

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/fujii/(https://www.wowow.co.jp/music/fujii/)