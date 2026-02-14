「ジゴロック2026 supported by ニカソー」にて、3年連続でアキッパの公式駐車場運営が決定！

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長

CEO：金谷元気）は、、2026年4月25日(土)・26日(日)に大分スポーツ公園にて開催される「ジゴロック2026 supported by ニカソー（以下、ジゴロック）」にて、3年連続となる事前予約制の公式駐車場運営をすることが決定しました。 本日2月14日(土)12:00より、どなたでも購入可能な駐車券の一般販売を開始いたします。

昨年に引き続き、一般来場者はもちろん、管理が煩雑になりがちな運営スタッフやキッチンカー等の関係者車両の予約管理もアキッパが一括して担当します。

駐車場運営を通じて、イベント全体の運営効率化とすべての方がストレスなくスムーズに来場できる環境づくりを両立してまいります。



公式駐車場の予約・詳細は以下よりご確認ください。

ジゴロック2026 supported by ニカソー アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/jigorock

昨年の様子

「ジゴロック」は大分の大型野外音楽フェスとして2024年に開始しており、今年で3年目の開催となります。アキッパは初開催から三年連続で駐車場運営を担当をおこなっており、過去2回の開催時におこなった利用者アンケートでは「今後も参加するフェスやイベントの駐車場が事前予約制だったら利用したい」と回答したユーザーが2024年は92.1％、2025年には99.7％に達するなど、高い満足度を記録しています。





昨年はジゴロックに加え「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025」大分公演など、同会場での駐車場運用のノウハウが蓄積されています。こうした駐車場全般を管理・運用できる体制を高く評価いただき、今年も公式駐車場の運営を担当することが決定いたしました。

アキッパが公式駐車場の運用を一貫して担うことでスムーズな入出庫を実現し、周辺地域の渋滞緩和に取り組みます。あわせて関係者車両の管理も一括して運用することで、運営スタッフの業務負荷を大幅に軽減し、イベント全体の最適な環境づくりに取り組みます。

そして、来場者の皆さまが心から安心してフェスを楽しめる来場体制を構築し、円滑なイベント運営の一助となるよう引き続き努めてまいります。

■一般駐車場予約受付について

受付開始日時：

2026年2月14日(土)12:00～

※ 売り切れ次第終了となります。

利用可能日：

2026年4月25日(土)・26日(日)

利用可能時間：

〈各日〉7:00～22:00予定

対象駐車場：

詳細は以下よりご確認ください。

ジゴロック2026 supported by ニカソー アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/jigorock

■駐車券の購入方法

1、アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2、駐車場を予約

ご希望の公式駐車場と利用日を選択し、決済して購入します。

3、駐車場を使う

それぞれの指定ルートでご来場ください。ご来場の際は駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示をお願いします。

■ご予約・ご利用にあたっての注意事項

・事前予約のない方は、当日駐車できません。前日までにご予約の上、ご利用ください。

・駐車場の途中の出入り、夜間の留め置きはできません。

■イベント概要

ジゴロック公式サイト：

https://jigorock.com/_2026/

会場：

大分スポーツ公園（大分県大分市）

日程：

2026年4月25日(土)・26日(日)

開場／開演：

9時30分／11時00分

出演アーティスト：

【4月25日(土)】

梅田サイファー / EXILE TAKAHIRO / 加藤ミリヤ / 倖田來未 / SIX LOUNGE

美麗-Bi-ray-

・TK LEGENDARY WORKS

小室哲哉 / OVAL SISTEM / 365°

・From Oita

ケンチンミン / Skaai

・Kickoff Act

17LIVE SPECIAL STAGE /うたたねzzz

【4月26日(日)】

打首獄門同好会 / HKT48 / n.SSign / 川崎鷹也 / DA PUMP / 人間椅子

・TK LEGENDARY WORKS

小室哲哉 / OVAL SISTEM / 365°

・Kickoff Act

17LIVE SPECIAL STAGE

※2月14日時点、アーティストの表示は、順不同

チケット：

・極楽チケット（VIP）40,000 円

・特典付きチケット（お土産セット付き）15,000円

・2日通し券：20,000 円

・1日券：11,000 円

・小中高生1日券：5,000円

※詳細は公式ホームページをご覧ください





■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計510万人（2025年12月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：スマート駐車場アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp