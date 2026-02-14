2月26日（木）令和７年度アートエコシステム基盤形成促進事業シンポジウム「日本のアートエコシステム構築～国際競争力強化に向けて～」を開催

ユニバーサルアドネットワーク株式会社

ユニバーサルアドネットワーク株式会社（代表取締役 川上尚志）は、令和７年度文化庁事業「アートエコシステム基盤形成促進事業」の運営事務局として、2026年2月26日（木）に文化庁主催シンポジウム「日本のアートエコシステム構築～国際競争力強化に向けて～」を、日本橋兜町の「QUICK Square」にて開催いたします。本シンポジウムでは、2024年の１年間における日本のアート市場の規模等を把握する国内市場調査「The Japanese Art Market 2025」の結果を初公開するほか、諸外国のアート振興に関する国際動向調査の報告、産官の専門家によるパネルディスカッションを実施します 。

【開催概要】

日時：2026年2月26日14:00～16:30（受付開始 13:30）

場所：株式会社QUICK本社KABUTO ONE 2階 QUICK Square

（東京都中央区日本橋兜町7-1）

定員：60人 ※定員に達し次第締め切ります。

申込：https://forms.office.com/r/t1zt9k26LZ

※事前参加申込が必要です。

【プログラム】

※時間は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93369/table/23_1_e247d370a6fafc477c3f99b606d65780.jpg?v=202602140351 ]文化庁 アートエコシステム基盤形成促進事業とは

文化庁が文化審議会文化経済部会の下にワーキンググループを設置し、令和３年度から重点的に取り組んでいる、我が国におけるアートの振興及び国内アート市場の拡大において､特に､流通における来歴管理や作品の評価価格の不透明性、継続的な統計データの不足等が今後の市場の拡大に向けた大きな障害であることが明らかになりました。本事業においては､これら課題をDX基盤の整備やそれに向けた業務標準化等により解決することを目的とするものです。

我が国に所在、もしくは今後制作されるアート作品について、今後進むと考えられるデジタル上での情報管理を促進し、情報管理の効率化や流通促進等による価値付け・価値の下支えを進めることで、アート作品の管理適正化、資産化を目指します。また、令和４年度の公的な鑑定評価に関する作業部会、令和５年度の基盤・制度ワーキンググループ等でのアート作品の価格(時価)評価に関する議論を踏まえ、価格評価の客観性を担保する仕組みづくりや、我が国アート市場の基礎統計の整備を行うことで、アート市場の活性化を目指します。