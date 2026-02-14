【大阪・和泉市】北斎・国芳vs現代クリエイター！江戸のポップアート「浮世絵」が現代版に進化。しりあがり寿らの“リライト作品”も集結する展示を2月8日より開催中

一般財団法人和泉市文化振興財団

和泉市久保惣記念美術館では令和8年2月8日（日）～令和8年3月22日（日）の期間で、常設展「江戸のポップカルチャー「浮世絵」ー江戸から現代へー」を開催しています。

江戸庶民文化の花形といえる浮世絵は、蔦屋重三郎などの版元と喜多川歌麿や東洲斎写楽などの絵師たちによって、大きな流行をうみだしました。その後をうけて歌川広重や歌川国芳などの絵師たちもそれぞれの得意ジャンルを確立し、幕末から明治にいたるまで浮世絵の人気は衰えませんでした。

今回の展示は、19世紀に活躍した浮世絵師たちの目新しさや奇抜さを感じさせる作品を中心に構成します。あわせてしりあがり寿による「ちょっと可笑しなほぼ三十六景」のシリーズから「むずかしいグリーン」など、浮世絵を現代のアーティストやクリエイターたちがリライトした作品も展示します。

本展覧会と併設して新館西洋近代美術室では、フィンセント・ファン・ゴッホ「耕す人」、ポール・ゴーギャン「若い裸婦」などを展示します。

展覧会のみどころ

葛飾北斎「冨嶽三十六景 甲州犬目峠」しりあがり寿「ちょっと可笑しなほぼ三十六景 むずかしいグリーン」歌川国芳「相馬の古内裏」マッド・バーバリアンズ「相馬の古内裏～MADだョ！全員集合～」フィンセント・ファン・ゴッホ「耕す人」ポール・ゴーギャン「座る裸婦」

1.得意ジャンルだからこそ見えてくる浮世絵師それぞれの個性的な表現

2.現代と江戸時代のポップ対決、しりあがり寿vs葛飾北斎、若手クリエイターvs国芳

展覧会内容

浮世絵は、視覚に訴え、興味をかきたてる点で、現代のポップアートにも通じています。大量印刷、大量消費で江戸の庶民に爆発的に広まり、現代に通じるポップカルチャーを生み出したと言えるでしょう。 目新しさや奇抜さを備えた浮世絵や出版物を世に送り出し、時代の流れをつくり出した蔦屋重三郎の業績は、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)や喜多川歌麿(きたがわうたまろ)をはじめとする浮世絵師たちによって、表現を変えながら受け継がれていきました。 本展覧会では、歌川国芳の戯画や武者絵、歌川広の風景画、三代歌川豊国の役者絵など幕末に生きた浮世絵師の作品を中心に構成し、それぞれの絵師が得意としたジャンルの浮世絵の中に見いだせる、現代に通じる“ポップ”な魅力──目新しさと、広く人々に愛される力──をたどります。 さらに、葛飾北斎の《冨嶽三十六景》を現代的な視点で描き直した、しりあがり寿による《ちょっと可笑しなほぼ三十六景 むずかしいグリーン》なども展示します。 また和泉中央駅から美術館周辺には現代の若手クリエイターたちが浮世絵をはじめとする美術館の所蔵品をリライトした“アートガッシュ”が設置されています。本展覧会とあわせ、美術館の行き帰りにご覧いただければ幸いです。

歌川国芳「猫の當字 うなぎ」

開催概要

［展覧会名］常設展「江戸のポップカルチャー「浮世絵」ー江戸から現代へー」

［会場・会期］和泉市久保惣記念美術館：2026年2月8日（日）～2026年3月22日（日）

［休館日］月曜日（ただし2月23日（月・祝）は開館し、翌火曜日休館）

［開館時間］午前10時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

［入館料］一般500円 高・大生400円 中学生以下無料

※団体（有料入館20名以上）、65歳以上は2割引

※各種障がい者手帳等を提示された場合、本人と介助者1名無料

※美術館の入館料、図録・グッズの支払いに、現金決済に加えてクレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済手続きが可能です

関連イベント

●展示解説

開催日：2月21日（土）、3月15日（日）

午後1時より、展示室で担当学芸員による展示解説を行います。新館ラウンジにお集まりください。聴講無料（ただし入館料が必要です）

交通案内

●電車の場合

南海泉北線「和泉中央」駅下車、南海バス１.「美術館前」行乗り場より乗車、バス停「美術館前」下車すぐ

●車の場合

阪和自動車道「岸和田・和泉」インターより約3分（無料駐車場有）