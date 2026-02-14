世界記録から1年。新たな記念日が誕生　2月16日「慶キムチの日」記念イベントを川崎アゼリアで開催

有限会社グリーンフーズあつみ

この度、キムチ専門店「おつけもの慶」を運営する有限会社グリーンフーズあつみ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：渥美和幸）は、2026年2月16日（月）、川崎ゼリアサンライト広場にて、一般社団法人 日本記念日協会による「記念日登録証授与式」を実施いたします。

本授与式は、「川崎名物・あごが落ちるほど旨い慶キムチの日（通称：慶キムチの日）」の記念日登録を正式に祝うものです。記念日登録を記念し、キムチ作り体験・実演漬けたてキムチ販売企画や、川崎の食と文化を発信するステージイベントなどを含む記念イベントを終日開催いたします。

■ 開催概要

開催日：2026年2月16日（月）

時間：11:00～20:00

式典：14:00～ （一般社団法人 日本記念日協会）

会場：川崎アゼリア サンライト広場（中央広場）

入場料：無料（有料体験あり）

主催：おつけもの慶

詳細を見る :https://kei-kimuchi.jp/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/kimuchinohi



本イベントは、2025年2月16日、「おつけもの慶」が川崎アゼリアサンライト

広場において、「8時間で最も販売されたキムチ」の世界記録を達成したこと

を起点としています。本記録達成は、川崎から世界へと地域の食文化を

発信する取り組みとして、大きな意義を持つものです。



この功績を未来へ継承する象徴として、2月16日は日本記念日協会により

「川崎名物・あごが落ちるほど旨い慶キムチの日」として、正式に記念日として登録され、

食・文化・地域が交差する「川崎発の新たな記念日」が誕生する運びとなりました。



本イベントは、記念日登録を記念するとともに、

これまで本取り組みを支えてくださった地域の皆さまへの感謝を表す場として、開催いたします。





【販売・体験イベントの実施について】

当日は、記念日登録を記念し、来場者が食文化に触れ、地域の魅力を体感できる販売・体験イベントを実施いたします。



■ 「おつけもの慶」による特別販売・体験企画

・慶のキムチづくり体験（お手製キムチのお土産付き）※要事前予約（有料）

・熟練職人がその場で仕込む、漬けたて白菜キムチの提供

・特製キムチスープの試食販売

・ご購入先着30名様へ、神奈川県産「三浦大根ナムル」をプレゼント

キムチを「食べる」だけでなく、「知る・体験する」機会を提供することで、発酵文化への理解促進を図ります。

おつけもの慶

イベント限定商品の販売

キムチづくり体験

お手製キムチのお土産付き

三浦大根ナムル

神奈川県産

漬けたてキムチ販売

熟練職人がその場で仕込む



■川崎の食をテーマにしたグルメ催事

川崎ならではの食文化や地産地消の魅力を発信するため、地元事業者によるグルメ催事を実施いたします。地元野菜や特産品を中心に、多彩な出店を予定しています。



【出店予定】

JAセレサ川崎（地場野菜の販売）／防空壕キクラゲ／酒房げん（どぶろく）／かじのや納豆／

みんなのケーキ屋さん Chocoto／海苔の鈴舟／サンチー（柑橘飲料） ほか



■ 地域・行政連携ブース

地元自治体によるPR・資料配布コーナー

「音楽のまち・かわさき」推進協議会 PRブース

地域施策や文化振興の取り組みについて、広く来場者に周知する場を設けます。



■ 地元キャラクターの参加について

当日は、川崎および神奈川県にゆかりのある人気キャラクターが会場に登場し、イベントを盛り上げます。

【参加予定キャラクター】

かながわキンタロウ／かわさきミュートン／モスぴー／九ちゃん

かながわキンタロウ(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/kintaro/index.html)

神奈川県PRキャラクター

かわさきミュートン(https://www.ongakunomachi.jp/contents/muton/index.htm)

音楽のまち・かわさき

モスぴー(https://www.yurugp.jp/yvs/vote/detail/00004134)

ＪＡセレサ川崎直営大型農産物直売所「セレサモス」

九ちゃん(https://www.kawasakikeirin.com/page/character.html)

川崎競輪のイメージキャラクター

子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる空間を創出し、地域イベントとしての賑わいを演出します。



■ イベントステージ プログラムについて

会場内のイベントステージでは、記念日登録証授与式をはじめ、地域文化・スポーツ・音楽に関連した多彩なプログラムを実施いたします。

地域発映画の発表、地元団体によるパフォーマンスに加え、音楽プロデューサー YANAGIMAN 監修によるステージ企画を予定しています。

また、来場者参加型企画として、慶のキムチが当たる「じゃんけん大会」を計3回実施いたします。

YANAGIMAN(http://yanagiman.com/profile)

音楽プロデューサー

川上実津紀(https://mizuki-kawakami.fanpla.jp/news/2/)

MC

まさきち(https://www.p-masakichi.com/profile)

シガーボックスジャグリング

スタジオビーンズ川崎(https://www.instagram.com/studiobeanskawasaki.dance/)

ダンススタジオ



■ ステージタイムテーブル（予定）

11:00 オープニング

13:00 じゃんけん大会

13:10 川崎フロンターレ応援団 映画「水色に染めろ」発表会

14:00 日本記念日協会「記念日登録証授与式」

15:00 じゃんけん大会

15:10 YANAGIMAN プロデュースステージ

17:00 じゃんけん大会

17:10 スタジオビーンズ川崎 ダンスパフォーマンス

17:30 ジャグリングパフォーマー まさきち

18:00 スペシャルゲスト登場



◼️ キムチ記念日 イベントHP

https://kei-kimuchi.jp/blogs/ニュース/kimuchinohi(https://kei-kimuchi.jp/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/kimuchinohi)



◼️ 慶のキムチづくり体験・事前予約フォーム

11:00／12:00／15:30／16:30／17:30 （各時間帯、先着10名）

https://peatix.com/event/4867333/view

昭和62年創業の有限会社グリーンフーズあつみは、青果店として野菜の卸を行ってきた代表取締役・渥美和幸と、川崎の人気焼肉店「慶北苑」でチーフを務めていた城野勝という、野菜と漬物のエキスパートの出会いをきっかけに、平成15年にキムチ専門店「おつけもの慶」を創業しました。

現在では、川崎市内に直営店6店舗を展開するほか、百貨店や駅構内催事、大手スーパーマーケットなど、販売を展開しています。

また、川崎市のふるさと納税返礼品をはじめ、「かながわの名産100選」「かわさき名産品認定」にも選出されています。

2025年2月16日には、キムチの販売数において世界記録に認定。

現在は「川崎から世界へ」をテーマに、川崎名物のキムチを国内外へ発信する活動に取り組んでいます。



おつけもの慶公式サイト https://kei-kimuchi.jp

有限会社グリーンフーズあつみ https://gf-a.jp