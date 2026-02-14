【BREX With】ホームゲーム招待のチケット贈呈式を実施

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスは、2月6日(金)ブレックスアリーナ宇都宮にて、持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むプロジェクト「BREX with（ブレックス ウィズ）」の活動の一環として、「宇都宮ブレックス with 三井住友海上火災保険株式会社 ホームゲーム招待」のチケット贈呈式を実施しました。

本活動では、ブレックスのオフィシャルスポンサーである三井住友海上火災保険株式会社がBREX withの活動に協賛し、昨年地域清掃活動にご参加いただいた親子50組100名を2月6日(金)長崎ヴェルカ戦と4月5日(日)京都ハンナリーズ戦に招待しました。

BREX with(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)

ブレックスでは地域や社会から愛されるチームであり続けられるよう、ファン、スポンサー、自治体、メディアをはじめとした地域の皆さまと連携しながら、よりよい社会の実現に向けて、ブレックスとしてできることに全力で取り組んでいきます。

