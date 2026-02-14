【長野市中条】「おぶっこおやき」販売開始！信州の“おやき”×中条の“おぶっこ”郷土の味をひとつに　道の駅中条オリジナルおやき

互恵株式会社

互恵株式会社グループ(https://www.gokei-g.com/)の長野県長野市中条にある道の駅 中条(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)（ 運営会社：eternal story株式会社(https://eternal-story.com/) 代表取締役：村上達哉）にて長野市中条地区の郷土料理「おぶっこ」と、信州を代表する伝統食「おやき」を掛け合わせた道の駅中条オリジナルの新商品「おぶっこおやき」を販売開始いたします。

本商品は、「道の駅中条ならではのおやきをつくりたい」という社員の強い想いから、新たな看板商品を目指して試作を重ねる中で誕生しました。中条の味を気軽に楽しんでいただけるよう、郷土料理「おぶっこ」の味わいを活かして開発しました。旅の途中で手軽に味わえる一品として、地域の皆さまには新しい郷土のかたちとして親しんでいただける商品です。

中条地区で昔から地元の人々に親しまれてきた郷土料理「おぶっこ」

中条地区の郷土料理「おぶっこ」道の駅中条オリジナル「辛みそ」

「おぶっこ」は、長野市中条地域に伝わる郷土料理です。

信州みそをベースに、たっぷりの野菜とコシの強い平打ち太麺を入れ、一緒に煮込んだ名物料理です。

食べ進めていく中で、道の駅中条オリジナル「辛みそ」をお好みで加えることで、辛さとコクがさらに引き立ち、味の変化をお楽しみいただけます。

名前の由来は、「放り込む」を意味する方言の“ぶっこむ”から来ているといわれ、麺や野菜を鍋に次々と“ぶっこんで”作る、素朴な家庭料理として古くから親しまれてきました。

「道の駅 中条」では、この味を家庭でも気軽に楽しめる冷凍商品も販売しています。

本場の味をぜひご自宅でもご堪能ください。

▶ECサイトはこちら(https://obukko.base.shop/)

「おぶっこおやき」「ピリ辛おぶっこおやき」2種類の味を発売

道の駅中条オリジナル「おぶっこおやき」ひとつひとつ手作りしていますオリジナルの焼き印

おぶっこの味わいをそのまま楽しめる「おぶっこおやき」と、道の駅中条オリジナル辛みそを使用した「ピリ辛おぶっこおやき」の2種類を発売いたします。

長野県産小麦を使用した生地で、おぶっこ特有のもちもちとした平打ち麺の食感をおやきの皮で表現。

ごろっと入った野菜や旨みあふれる具材を丁寧に包み込みました。

お好みに合わせて選べる2つの味わいで、中条ならではの魅力をご堪能いただけます。

道の駅中条では今後も、地域に根ざした郷土料理や地元食材を生かした商品開発を通じて、地元・中条の魅力を発信してまいります。

■ 商品概要

商品名：おぶっこおやき・ピリ辛おぶっこおやき

販売場所：道の駅中条 売店

価格：300円（税込）

道の駅 中条

道の駅 中条は、長野市街地と白馬村方面のあいだにあり、多くの方に親しまれている道の駅です。

地域のシンボル「虫倉山」や北アルプスを望む開放的なロケーションが魅力です。

地元農家の新鮮な野菜が並ぶ直売所、地域の特産物を取り揃える売店などがあり、

食事処「まめったい」では信州みそをベースに、旬の野菜をふんだんに使い、コシのあるしっかりした平打ち麺と一緒に煮込んだ人気メニュー「おぶっこ」が楽しめます。

旅の途中の休憩はもちろん、地域の暮らしに寄り添う拠点としてもご利用可能いただけます。

■公式サイト：https://michinoekinakajo.eternal-story.com/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/michinoeki_nakajo/

■ECサイト：https://obukko.base.shop/

長野市街地と白馬村のあいだ

農家さんとお客さんのあいだ

つくり手とつかう人のあいだ

自然と人のあいだ

今と未来のあいだ

あいだをつなぐ道の駅

〒 381-3205

長野県長野市中条住良木1704

電話 026-267-2188

【営業時間】

9:00～17:00

駐車場・・・普通車50台(障がい者5台)、大型車4台、EVステーション1台

【食事処 まめったい】

■ランチタイム

10:00～14:30

■軽食タイム

14:30～16:00