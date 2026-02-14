株式会社未来トレンド研究機構

■はじめに

2026年がスタートして1.5カ月が経過しようとしているが、海外の主たる「生成AI提供事業者」の事業戦略情報（戦略的な数値や係数など）をできる限り網羅的に収集（調査・ヒアリング）して欲しいといった期待値や注目度は今まで以上に高まっている。

ここ（直近）1年の間、日本よりは進んでいるであろう海外の主たる「生成AI提供事業者」において、

（1）「当該ビジネス」関連／中核プロダクツ＆ソリューション＜製品（ハードウェア、ソフトウェア）、ソリューション（SI）／サービス概要（具体的なメニュー内容）＞

（2）料金体系or料金指標（例）平均導入実績価格など

（3）適用分野・対象用途エリア（％割合も）＜数量実績ベースまたは売上金額ベース＞ ※（エリア・分野、業種・業務）、販売ターゲット

（4）主要技術（キーワードなど）

（5）ビジネスモデル

（6）販売チャネル

（7）重点戦略 ※売上拡大のための施策・具体的な努力：直接的手段or間接的手段など

（8）他社との差別化戦略・差別化ポイント

（9）開始時期（製品またはサービス、ソリューションなどの販売・リリース時期）

（10）累計実績

（11）前年比伸び率（％）※数量ベースまたは金額ベース

（12）当該売上（年間）※単位：Mドル

（13）全社売上（年間）※単位：Mドル

（14）全社売上に占める当該売上割合 ※単位：％

（15）ユーザー事例／ユースケース（代表的な）

（16）強み（S）

（17）弱み（W）

（18）機会（O)

（19）脅威（T）

×合計19項目を、当該主要ベンダ（50社）別に網羅的に調査・整理＆集計・分析・グラフ化≫～など、 「生成AI」関連ビジネスを、今後積極的に展開しようと計画している国内ベンダにとって、将来のヒントとなる個別の重要且つ先端的な戦略情報（戦略的な数値や係数など）を、できる限り網羅的かつ詳細に集めて欲しい！といった声が高まっている。

こうした声を受けて、未来トレンド研究機構では急速に調査ニーズが高まっている“2026年 「生成AI」事業戦略総調査＜グローバル（海外企業）編＞（50社） ”を実施、当該×海外 主要ベンダ（50社）の「生成AI×事業戦略」に関する網羅的な調査をレポート化することとなった。

この調査報告書が海外における「生成AI」事業者×事業戦略（戦略的な数値や係数など） 」に着眼する全ての皆様のマーケティング活動に貢献できることを心から切に望むものである。

■調査対象

・「海外の、主要 生成AI事業者」 全般

■サブタイトル

～ 【当該主要ベンダ（50社）の「生成AI×事業戦略」に関する網羅的な調査を実施】

×合計19項目を、当該主要ベンダ（50社）別に網羅的に調査・整理＆集計・分析・グラフ化≫～

■調査方法

・弊社専門調査員によるオープンデータの収集ならびに、クローズドデータの収集、プラス弊社内データベースの活用により調査・分析を行った。

■調査＆レポート期間

・2025年10月1日（調査開始）～2025年10月31日まで網羅的な調査を実施した。その後、レポーティング（コメント集計＆分析）を実施し、2026年2月14日にコメント集計＆分析ならびにグラフ化・コメント化が終了した。

【企画・調査・分析・レポーティング・監修・編集】

1）企画・監修・編集：村岡 征晃（むらおか まさてる）

2）調査・分析・レポーティング：ボリンジャー 実穂子

■トータル・ページ数（報告書）

・要約・サマリPPT：30ページ ＋ 別途、Excelファイルにてローデータ管理（項目によっては、Excelのセルを超えたボリューム）※全ページ：和訳要約済

■目次（詳細）・URLはこちら↓

https://espers.co.jp/market-research-reports/18745/

■頒価 生ファイル+PDF（CD-R）＊Excel（集計＆加工用 生データ）も添付

1）Single user (1名での利用) ：180,000円+税＜CD-R（生ファイル+PDF）タイプ＞

2）Multi users (5名までの利用)：270,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

3）Site License （同じ住所の方であれば、どなたでも利用）：315,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

4）Corporate License（同じ企業の方であればどなたでも利用）※関連会社・子会社は除く：360,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

5）Global License（国内外の同じ企業の方であれば、どなたでも利用）：720,000円+税＜CD-R （生ファイル+PDF）タイプ＞

