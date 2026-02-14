TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』バレンタイン特別イラストを公開！バレンタイン特別コンテンツ「ASMR バレンタイン編」を公開！

株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市場:証券コード4751）は、テレビ東京系全国6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送、dアニメストア・AnimeFesta・その他配信サービスにて配信の、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』において、第7話「恋バナしても半分こでは祭りに浮かれてラブコメにならない」のあらすじ、および場面カットを公開いたします。



『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて好評連載中の三簾真也による“最旬幼馴染ラブコメ”です。監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当し、幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。



株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市場:証券コード4751）は、毎週月曜よる24時00分より、テレビ東京系全国6局ネットにて放送、同日深夜24時30分よりdアニメストア・AnimeFestaにて配信中の、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の、バレンタイン特別イラストを公開したことをお知らせいたします。更に、バレンタイン特別コンテンツとして、ASMR「バレンタイン編」を公開いたしました。




■バレンタイン特別イラストが到着！バレンタインイラストを使用したスマホ待受&PC壁紙を公式Xにて配布中！



バレンタイン特別イラストが到着。合わせて本イラストを使用した、スマホ待受・PC壁紙画像を公式Xにて配布中です。


■バレンタイン特別コンテンツ「ASMR バレンタイン編」を公開！

バレンタイン特別コンテンツとして、「ASMR バレンタイン編」をYouTubeにて公開中です。


ぜひ、イヤホン・ヘッドホンをつけてお楽しみください。




・水萌汐ver.（CV：久住琳）



視聴はこちら：


https://youtu.be/hTCwU3B5C6I







・火威灯ver.（CV：芹澤優）



視聴はこちら：


https://youtu.be/OVe4P-Udsoc







・月見るなver.（CV：平塚紗依）



視聴はこちら：


https://youtu.be/YyDBT1Z-wk4







・日向春ver.（CV：山本悠有希）



視聴はこちら：


https://youtu.be/CBnHgwwbi3Y





さらに、ASMR第２弾の近日公開が決定！お楽しみに！




■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』がAKIVALENTINE（アキバレンタイン）に登場！

久住琳さん（水萌汐役）、山本悠有希さん（日向春役）がAKIVALENTINEのスペシャルステージに登壇！


バレンタインならではのトークステージをお楽しみに！




開催日時：2026年2月15日（日）13:00～13:30


会場：秋葉原UDX サボニウス広場ステージ


出演：


久住琳（水萌汐役）


山本悠有希（日向春役）


イベントMC/ゲッツ



更に、バレンタインデートをイメージした描き下ろしキャラクターイラストを使用したグッズも物販ブースにて販売決定！




詳細は、AKIVALENTINE公式サイトよりご確認ください。


https://www.akihabara-bunkasai.com/



■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』作品情報




【イントロダクション】


「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。


ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。


そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！　


しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。


が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！


ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！


「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！




●公式サイト ：https://anime-osalove.com/(https://anime-osalove.com/)


●公式X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm(https://x.com/love_Osnnjm_wm)）


●ティザーPV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w(https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w)


●メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw(https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw)


●メインPV第2弾 ：https://youtu.be/iSRJs8e5aRo(https://youtu.be/iSRJs8e5aRo)



【キャスト】


界世之介 ：浦尾岳大


水萌汐 ：久住 琳


火威灯 ：芹澤 優


月見るな ：平塚紗依


日向春 ：山本悠有希




【スタッフ】


原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）


監督 ：桑原 智


シリーズ構成 ：広田光毅


脚本 ：広田光毅　森田眞由美


キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈


美術監督 ：斉藤雅己


色彩設計 ：油谷ゆみ


撮影監督 ：木村俊也（T2スタジオ）


編集 ：内田 渉（コンクエスト）


音響監督 ：本山 哲


音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション


音楽 ： 伊藤 翼　ZENTA　やしきん


音楽制作 ：サイバーエージェント


アニメーション制作 ：手塚プロダクション


オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）


エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり




【放送情報】


テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送中！




・テレ東系6局ネット


毎週月曜深夜24時00分～




・AT-X ＜プチドキver.＞


毎週火曜22時30分～


【リピート放送】毎週木曜10時30分～／毎週月曜16時30分～




・ＢＳ日テレ


毎週火曜23時30分～




【配信情報】


毎週月曜24時30分～


dアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信！


dアニメストア・AnimeFestaにて「プチドキver. 」独占配信！




毎週金曜24時30分～


ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver. 」順次配信！




※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。




著作権表記： (C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会


※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします。



■原作情報




出版社　：講談社


作者　　：三簾真也


既刊　　：1～19巻（講談社「マガジンポケット」連載）



▼試し読みはこちら


https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426