2026年4月1日にリブランド2周年。「地域文化を体験化し、次世代へ継承する出発点」となるホテルに。【グランドメルキュール奈良橿原】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社近鉄橿原神宮前駅東口より徒歩約1分の好立地アーバンリゾートホテル、グランドメルキュール奈良橿原 外観

橿原‧飛鳥エリア、「吉野山の桜」で有名な吉野エリアの観光や歴史散策にも便利なホテル「グランドメルキュール奈良橿原」（所在地：奈良県橿原市久米町／総支配人：北口 祐介）では、橿原が有する歴史・文化資源を「体験」として可視化し、次世代へ継承することを目的とした新たな事業を推進して参ります。

その第一弾として、「無印良品 イオンモール橿原」がインテリアコーディネートを担当したラウンジをオープン、ご宿泊のお客さまにご利用いただけます。また、橿原市制70周年を契機とした地域との連携強化およびローカルディスカバリー（世代循環型プログラム）を通じて、当ホテルを「文化・人・街をつなぐハブ」として位置付け、地域と歩みを重ねながら、共に成長していくホテルのモデル構築を目指して参ります。

【本事業の背景】

橿原は、日本建国の精神的起点ともいえる歴史的重要性を有しながら、その魅力が観光消費や次世代の学び・体験へと十分に転換されていないという課題を抱えています。一方で、地域は主体的に動く意欲を持ちながら、リーダーシップの不足やコンセプトの言語化が十分でないことが、ポテンシャルの最大化を阻む要因となっています。

当ホテルではこの状況を踏まえ、文化の保存に加え体験として楽しみ、訪問の記憶として残る価値づくりを目指します。一過性のイベントに終わらせるのではなく、人とのつながりが循環する関係人口の創出につながる事業を検討しました。

【本事業のコンセプト】

本事業では、当ホテルを「地域文化を体験し、次世代へ継承する出発点」と位置付け、

以下の4つをコアバリューとして事業を推進します。

1．地域文化の体験化の提供

2．次世代への地域文化の精神的継承

3．観光客の裾野拡大と再訪促進

4．地域・民間企業・寺社仏閣を中心とした信仰文化の活性化

【主要施策】

1．ラウンジのオープン

当ホテル8階にあるラウンジを、「無印良品 イオンモール橿原」が空間デザイン・インテリアコーディネートを担当し、リユース家具を取り入れたサステナブル志向の空間としてオープンします。高付加価値顧客の満足度向上に加え、ESG・サステナビリティの観点からも評価される象徴的な場づくりを目指します。

2. 地域・民間企業との連携による街との共生

「無印良品 イオンモール橿原」との連携を通じて、橿原市・奈良県内において「街と共に歩むホテル」という姿勢を明確にします。宿泊施設の役割を超え、街の誇りとなり得る存在を目指します。

3．ローカルディスカバリー（世代循環型プログラム）の展開

当ホテルでは、地域に受け継がれてきた記憶や物語を掘り起こし、親から子、子から孫へと共有したくなる「発見の体験」として再編集したローカルディスカバリープログラムを、年間を通じて展開します。三世代で楽しめる滞在・観光のきっかけを創出することで、ファミリー層の来訪を促すとともに、地域文化が次の世代へと自然に循環していく関係づくりを目指します。

4．橿原神宮との連携による地域ブランド価値向上

情報発信の連携や、「本物の語り」に触れられる機会を創出します。当ホテルのある地域のブランド価値を高めることを目的とします。

5．料理・飲料を通じた食文化の継承

作り手・歴史・土地のストーリーを伝えるイベントや、利き酒師・プロフェッショナルな料理人などによる演出を実施し、食文化の継承を取り組みます。

6．奈良の伝統文化体験プログラム

当ホテルを「伝統文化の入口」として位置付け、木材・和紙・筆など、奈良の伝統素材や技に触れる本物体験を提供します。

【ラウンジ概要】

1．開業期日 2026年4月1日（水）

2．会 場 グランドメルキュール奈良橿原 ラウンジ

3．施設概要

【営業時間】15:00～18:00／21:00～23:00

【場所】グランドメルキュール奈良橿原 8階

【料金】無料（宿泊料金に含まれます）

【グランドメルキュール奈良橿原 総支配人 北口祐介メッセージ】

グランドメルキュール奈良橿原は、今年、リブランド2周年という大きな節目を迎えます。

日頃より当ホテルを支えてくださっている地域の皆さまへ深い感謝を申し上げます。

橿原が育んできた歴史や文化、人々の暮らしに息づく物語を、「無印良品 イオンモール橿原」様のインテリアコーディネート・デザインによるラウンジのオープンや、ローカルディスカバリープログラムなどを通じて「体験」として可視化し、次世代へ受け渡していきたいと考えております。

橿原市制70周年のこの年に、「文化・人・街をつなぐハブ」として、地域と共に歩み、皆さまに誇りに思っていただけるホテルであり続けられるよう、スタッフ一同努めてまいります。

オールインクルーシブについて

オールインクルーシブは、宿泊料金にビュッフェレストランでの夕食、朝食に加え、ラウンジでのアルコールを含むドリンク、温泉やアクティビティなどが含まれています。ホテルご到着後に感じるやすらぐ香り、食、アクティビティなど、ご滞在を通してその土地の自然・文化・伝統といった魅力を気の向くままに存分にご満喫ください。

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料です

※ランチの提供はありません

グランドメルキュール奈良橿原

近鉄「橿原神宮前駅」東口から徒歩約1分という好立地にあり、大和黎明期の古墳や神社が点在する橿原・飛鳥エリア、「吉野山の桜」で有名な吉野エリアの観光や歴史散策にも最適な街中リゾートホテルです。

また、ホテルではこの地ならではの食材を活かした夕食、朝食ビュッフェや温泉、ラウンジ、一部アクティビティのご利用が含まれたオールインクルーシブで滞在を楽しめます。

【所在地】奈良県橿原市久米町652番地2

【TEL】03-6627-4715（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,000円～ （2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

※ランチの提供無し、一部有料

【URL】https://grand-mercure-nara-kashihara.jp/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,700 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年2月13日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。