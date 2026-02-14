『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』にセルレギオスが初登場！ イベント「千刃竜＜音速の競技者＞」が開催！
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、2026年2月13日（金）より、モンスター「セルレギオス」が初登場するイベント「千刃竜＜音速の競技者＞」を開催いたしました。
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
【公式サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
■イベント「千刃竜＜音速の競技者＞」が開催！
2026年2月13日（金）11:00より、イベント「千刃竜＜音速の競技者＞」が配信開始！
通常クエストかマスタークエストを進めるとセルレギオスが乱入してくることがあります！
撃退すればポイントや素材を大量ゲットのチャンス！
イベントに参加して新しい仲間「ジン」を島にお迎えしたり、「レギオスネコシクリ」などの豪華な報酬を獲得しよう！
【イベント「千刃竜＜音速の競技者＞」ショートPV】
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Nh0gHXIf8rI ]
セルレギオス
【イベント報酬】
イベント報酬イメージ
イベント報酬一覧
※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。
【開催期間】
2026年2月13日（金）11:00～2026年2月20日（金）11:00
■「『千刃竜<音速の競技者>』開催記念リポストキャンペーン」を開催！
2026年2月27日（金）11:00まで、抽選で1万円分のAmazonギフトカードや『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』オリジナルデザインのスタンド・壁掛けタイプデカ缶バッジが当たる「『千刃竜<音速の競技者>』開催記念リポストキャンペーン」を開催中！
【キャンペーン概要】
「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)、抽選で30名様にスタンド・壁掛けタイプデカ缶バッジをプレゼントいたします。
【キャンペーン期間】
2026年2月12日(木)11:00～ 2026年2月27日(金)11:00
【キャンペーン特設サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20260212_01.html
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
(C)CAPCOM
※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。