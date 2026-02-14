宮川明・フラメンコギター＆ 建孝三・クラシックギター　二つの音色を聴き比べる！

ロングランプランニング株式会社

宮川明フラメンコギター教室主催、『フラメンコギター＆クラシックギター』が2026年3月15日 (日)にタワーホール船堀 小ホール（東京都江戸川区船堀4-1-1）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/12641

公式ホームページ

https://edogawanavi.jp/shop/100249/

どちらも同じようなギターに見えますが、フラメンコギターは乾いた音色で音の立ち上がりが鋭く、あまり余韻を残さないのに比べ、クラシックギターは深い音色が豊かに響き、会場全体を音で包みます。二つの音色を聴き比べてみてはいかがでしょう。

今回も、ソロに加え、デュオによる音の織りなすハーモニーも堪能して頂きます。素晴らしい響きのホールで、皆様のお越しをお待ちしております。

（演奏予定：禁じられた遊び、ブレリアetc.）

公演概要

『フラメンコギター＆クラシックギター』

公演日：2026年3月15日 (日)

会場：タワーホール船堀 小ホール（東京都 江戸川区 船堀 4-1-1）



■出演者

宮川明（フラメンコギター）、建孝三（クラシックギター）



■公演スケジュール

2026年3月15日 (日)

13時 開場 14時 開演



■チケット料金

自由席：2,000円

＜カンフェティ会員割引＞

自由席 2,000円 → 1,900円！

（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com