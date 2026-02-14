３時間で完売＆予測８倍の大ヒット！横浜発クラフトチョコレート専門店VANILLABEANS初のプレミアムライン第一弾「ショーコラ シルキー・ミルク」ご好評につき継続販売決定

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、ブランド初のプレミアムラインから誕生した「ショーコラ シルキー・ミルク」について、ご好評につき継続販売することを決定いたしました。

「ショーコラ シルキー・ミルク」は、オンラインショップで発売からわずか３時間で初回販売分が完売し、バレンタイン期間中は当初予測の８倍の売上を記録するなど、大きな反響を呼びました。2月16日(月)よりオンラインショップで予約販売を開始、一部実店舗でも継続販売をスタートします。

３時間で完売！発売後の反響について

「ショーコラ シルキー・ミルク」は、2026年1月31日の発売開始以来、オンラインショップはわずか３時間で初回販売分が完売。その後も希少材料のため可能な範囲で生産を行いましたが、一時的な完売が続きました。バレンタインシーズンに向けた贈答用や自分へのご褒美としての需要も高まり、当初予測の８倍以上の売上を記録しました(※2月11日時点)。

また、SNS等では『明らかにプレミアム感を感じる味わい』『ドはまりですね。』『チョコがとても滑らか』『一口食べて美味しく、ちょっと温めてさらに美味しくなり2度幸せな気分になりました』と投稿されるなど多くの反響を呼んでいます。

「ショーコラ シルキー・ミルク」について

■プレミアムライン誕生の背景

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年のブランド開業当時より、主原料であるカカオをはじめとする素材の選定や、サステナブルな取り組み、ワクワクを散りばめた店舗体験など多方面においてのこだわりを大切にしてきました。

昨年2025年にはVANILLABEANS誕生25周年の節目を無事に迎えることができ、今後100年続くチョコレートブランドになることを目指し、さらなるブランドバリュー醸成と、お客様へ喜びの体験を提供するため、プレミアムラインの制定を決定いたしました。

プレミアムラインでは、従来のレギュラーラインで大切にしてきた美味しさなどの品質、サステナビリティに加え、上質さと洗練さをあわせ持つブランドデザインを掲げてまいります。

商品名「ショーコラ シルキー・ミルク」

■プレミアムライン第一弾・商品概要

長年愛される生チョコクッキーサンド「ショーコラ」から、さらなる幸福感をお届けする最高峰ラインナップが登場。シルクのような上質なくちどけに注力した一品です。コンセプトは「じゅわり、とろける贅沢体験。」一口目は、常温でそのまま。二口目は、電子レンジで600W５秒を目安に温めてお楽しみください。

価格：864円(税込)

販売場所：

・オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店

・実店舗…みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド

特集ページはこちら：https://www.vanillabeans.yokohama/view/page/premium

愛され続けて22年。レギュラーライン「ショーコラ」について

「ショーコラ」は2003年に誕生し、昨年22周年を迎えたVANILLABEANSオリジナルの生チョコレートサンドです。厚さ１cmの濃厚な生チョコレートをこだわりのクーベルチュールでコーティングし、サクサクのクッキーでサンドしました。原料はフェアトレードのチョコレートを使用しており、カカオ原産国や農家の人々と長年関係を築いてきた当店のロングセラー商品です。

2023年6月には 「ショーコラ８個入」が2万3千人のフードアナリストによる日本初の 食品・食材の審査・認定制度「ジャパンフードセレクション」のグランプリを受賞、2024年12月には、百貨店・専門店の生チョコクッキーサンド売上No.1(※)に選ばれました。

(※)GMOリサーチ＆AI株式会社調べ、調査期間2023年1月～12月

「ショーコラ」は誕生当時から続いているインターネット販売に加え、現在は横浜を中心とした実店舗や、催事会場、横浜市の発信する「ふるさと納税」でもお求めいただけます。

商品名「ショーコラ」

価格：496円(税込)

フレーバー：マイルドカカオ、リッチミルク、カフェプレミアム、プラリネノワゼット、ラムレーズン、そのほか店舗限定・季節限定フレーバー

※店舗により取扱い商品が異なります。

販売場所：

・実店舗…みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド、ベイサイド、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜高島屋店

商品名「ショーコラ4個入」

価格：1,987円(税込)

内容：マイルドカカオ、リッチミルク、カフェプレミアム、プラリネノワゼット 各1個

販売場所：

・オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店、 Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア、au PAY マーケット

・実店舗…みなとみらい本店、ロースタリーハンマーヘッド

商品名「ショーコラ8個入」

価格：3,974円(税込)

内容：マイルドカカオ、リッチミルク、カフェプレミアム、プラリネノワゼット 各2個

販売場所：

・オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店、 Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア、au PAY マーケット

・実店舗…みなとみらい本店、ロースタリーハンマーヘッド

継続販売決定！2月16日(月)より販売開始。

「ショーコラ シルキー・ミルク」は、ご好評につき継続販売が決定いたしました。2月16日(月)より、オンラインショップで予約販売を開始、一部の実店舗でも引き続きお求めいただけます。

※本商品は、世界で流通量の少ない希少なシングルオリジンのカカオやバニラを使用しているため、一回の製造数に限りがございます。状況によっては一時完売する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

商品名「ショーコラ シルキー・ミルク」

価格：864円(税込)

販売期間：2026年2月16日(月)～

販売場所：

・オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店

・実店舗…みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド

VANILLABEANS（バニラビーンズ）について

VANILLABEANSは、国際フェアトレード認証取得事業者、JICAサステイナブル・カカオ・プラットフォームの会員企業である横浜発のクラフトチョコレート専門店です。2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開しています。

また、サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。