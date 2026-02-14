「Bitfan」にて、元STU48の女優・星乃まりなのオフィシャルファンクラブ「星乃観測隊」をオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月14日（土）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、女優・星乃まりなのオフィシャルファンクラブ「星乃観測隊」（URL：https://hoshino-marina.bitfan.id/ ）を公開しました。

星乃まりな（ほしの まりな）は、山口県出身、2017年にSTU48の1期生としてアイドル活動をスタートさせました。2021年に同グループを卒業後、「スタースカウト総選挙2021 in Winter」でグランプリを受賞し、本格的に俳優としてのキャリアをスタート。主な出演作に舞台『アサルトリリィ』シリーズなどがあり、近年は2.5次元舞台を中心に演技力を磨いています。2025年からは声優業『ライブレボルト』やドラマ『失踪人捜索班 消えた真実』への出演など、活動領域をさらに拡大。「山口の奇跡」と称される清楚な美貌と大人の色気を兼ね備えたグラビア活動でも注目を集めています。

この度オープンしたのは、星乃まりなのオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のブログやライブ配信、グループチャットなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

星乃まりな Official Fanclub「星乃観測隊」

■URL

https://hoshino-marina.bitfan.id/

■会費

＜Luna Plan＞

WEB：月額 480円（税込）

アプリ：月額 960円（税込）

＜Stella Plan＞

WEB：月額 2,200円（税込）

アプリ：月額 4,400円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、プランごとに提供コンテンツは一律となります。

■無料会員コンテンツ

・NEWS

・SCHEDULE

・PROFILE

■有料会員コンテンツ

＜Luna Plan＞

・BLOG

・デジタル会員証発行

＜Stella Plan＞

・BLOG

・デジタル会員証発行

・LIVE STREAMING

・GROUP CHAT

・バースデーメッセージの配信

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/