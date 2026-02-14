「Bitfan」にて、俳優・北澤優駿のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月14日（土）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、俳優・北澤優駿のオフィシャルファンクラブを公開しました。

北澤優駿（きたざわ ゆうや）は、1998年生まれ、東京都出身の俳優です。2019年に舞台『ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」』の西谷夕役で本格的に俳優デビューを果たしました。その後もミュージカル『ダイヤのA』の倉持洋一役や、新ミュージカル『スタミュ』の暁鏡司役など、数々の人気2.5次元作品で主要キャラクターを演じています。また、舞台だけでなく、映画『彼の瞳に映る僕』では主演・篠崎風吹役を演じ、WEB CM「LOWSON ちょいのり保険」に出演するなど様々な映像作品へも活動の幅を広げています。

この度オープンしたのは、北澤優駿のオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のグループチャットや、ブログ、ライブ配信など、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

北澤優駿 official fanclub

■URL

https://yuma-kitazawa.bitfan.id/

■会費

月額 600円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■無料会員コンテンツ

・NEWS

・SCHEDULE

・PROFILE

■有料会員コンテンツ

・BLOG

・LIVE STREAMING

・GROUP CHAT

・デジタル会員証発行

・バースデーメッセージの配信

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/