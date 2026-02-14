本日発売！『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』／刊行記念のパネル展も本日より開催！

ぴあ株式会社『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』表紙カバー（ぴあ）

本日、ミュージカル俳優・井上芳雄のデビュー25周年を記念したアニバーサリーブック 『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』が発売となりました！ ミュージカル界を牽引し続けるトップランナーの姿を1冊に収めた、ここでしか読めない盛りだくさんの完全保存版です。

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』バックカバー（ぴあ）

2000年のミュージカル『エリザベート』にて、皇太子ルドルフ役での鮮烈なデビューから25年。本書では、「ミュージカル界のプリンス」時代を経て、今や「歌に芝居にMCもできるミュージカルスター」となるまでのクロニクル・挑戦記を収録。デビュー時からのファンも、最近ファンになった人も、過去の活躍を振り返るのにぴったり。

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）

巻頭のロングインタビューでは、井上芳雄がこの25年、何を大切に考え、どんなことを意識して活動してきたかの想いが紡がれ、読みごたえ十分。本誌撮り下ろしの写真とともにお楽しみください。

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）

井上芳雄が今もっとも熱い視線を送る、韓国・ソウルでのロケも敢行！ 演劇の街と呼ばれる「大学路」と、ウォールアートで有名な「梨花洞」を歩いてまわり、日韓のミュージカル界について現地で語ったインタビューも掲載。実は旅好き、という井上本人が撮ったソウルの風景写真にも注目です。

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）

また、井上芳雄を知り尽くした演出家・プロデューサーなど、6名に直撃取材。作品づくりへの姿勢や、制作にまつわる秘話などを存分に語ってもらいました。さらに、名だたる共演者・演出家など総勢66名から集まった、個性あふれる「25周年おめでとうメッセージ」も必見です！

巻末には、”芳雄一味”こと、ファンの皆さんから募集したアンケートの結果も発表！ 応募した方は、ぜひ誌面をチェックしてみてくださいね。

撮影OK！ 刊行記念のパネル展も開催！

本日～3月14日（土）の期間、紀伊國屋書店 新宿本店4階ギャラリーボックスにて、発売記念のパネル展を開催中！ 本書に収録されている撮り下ろしカットや、収録しきれなかったアザーカットを、パネルにてじっくりお楽しみください。会場にはサイン入りポスターと等身大パネルも展示。撮影も可能なこの機会をお見逃しなく！

▼詳細は下記HPより

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1770865232/

購入特典スマホステッカー（ショップ別絵柄違い・無くなり次第終了）

購入特典A：楽天ブックス購入特典B：タワーレコード購入特典C：紀伊國屋書店

【コンテンツ】

＜巻頭＞グラビア＆ロングインタビュー「デビュー25年の現在地」

＜特集1＞井上芳雄クロニクル2000-2025

＜特集2＞オリジナル楽曲解説

＜特集3＞井上芳雄 in Seoul「韓国風スタイリングで街あるき」

＜特集4＞ミュージカル界の“広報部長” 井上芳雄の挑戦記

＜特集5＞関係者の証言インタビュー

小池修一郎（宝塚歌劇団）／栗山民也／ジョン・ケアード／亀田誠治

秋山瞬（TBSグロウディア）／金山麻衣子（WOWOW）

＜特集6＞25周年おめでとうメッセージ

＜特集7＞100問100答

＜特集8＞25th Anniversary Message from Fans

＜特別対談＞井上芳雄×堂本光一「“またとない友”としての邂逅」

＜Column＞

『エリザベート』の変遷／出演作品DVD紹介／25年のフェイスヒストリー

井上芳雄が撮るソウル点描／ある日の井上芳雄／井上芳雄の台本、お見せします！

【商品概要】

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』

発売日：2026年2月14日（土）

定価：3,300円（本体3,000円+税）

仕様：A4ワイド／116P／オールカラー／ソフトカバー

発行・発売：ぴあ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

【商品ページ】

https://book.pia.co.jp/book/b672314.html

【ご購入】

・楽天ブックス 特典：スマホステッカーA（ベッド）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18499607/

・タワーレコード 特典：スマホステッカーB（ワイン）

https://tower.jp/item/7951225

・紀伊國屋書店 特典：スマホステッカーC（ソウル）

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784835650289

※紀伊國屋書店国内全店舗・ウェブストアで取り扱い

※いずれのショップも特典の数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

・Amazon 特典なし

https://www.amazon.co.jp/dp/483565028X