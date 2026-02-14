【バレンタインの贈り物にピッタリ】先着7000名様限定！神戸ミルクチョコラングドシャを友だちに贈ると自分ももらえる【Gift1 Get1キャンペーン】をLINEギフト内にて開催中！

株式会社寿香寿庵

神戸ミルクチョコラングドシャ

コンディトライ神戸は、2026年2月12日(木)12:00よりLINEギフト内において先着7000名様限定！神戸ミルクチョコラングドシャを友だちに贈ると自分ももらえる【Gift1 Get1キャンペーン】をLINEギフト内にて実施いたします。



40,000人以上のお客様に選ばれた人気ギフト「神戸ミルクチョコラングドシャ」



神戸ミルクチョコラングドシャはLINEギフト内にて発売以来好評をいただいており、4万人以上の方に選ばれた人気のギフトです。


まろやかな口溶けのミルクチョコプレートをココア生地のクッキーではさんださっくりと軽やかなラングドシャです。




◆商品特徴


神戸ミルクチョコラングドシャ
■カカオ香る濃厚なミルクチョコレート

カカオ香る濃厚なミルクチョコレートは、まろやかな口溶け、上品な甘さをお楽しみいただけます。


冷蔵庫で冷やしていただいてもまた違った食感・美味しさをお楽しみいただけます。






■ちょっとしたお礼にピッタリ♪

手に取りやすい個包装タイプで、さりげない気遣いを添えられる一品です。大切な方へのちょっとしたお礼や、友人や同僚へのプチギフトとしてもぴったり。





※画像は18枚入になります

■キャンペーン情報

【商 品 名】神戸ミルクチョコラングドシャ Gift1 Get1キャンペーン


【発 売 日】2026年2月12日(木)12:00～2026年3月16日(月)10:59


【価　　格】2,868円(税・送料込）


LINE公式アカウントOA：https://lin.ee/GIGw3B0


Instagram：https://u.lin.ee/Ny3vDNL


公式HP：https://u.lin.ee/Wu9eGit


※先着上限数に達した時点で終了いたします。


※キャンペーンページ以外からの購入は対象外となります。



コンディトライ神戸

世界中のお菓子を見つめ、新しいおいしさを探し求める船上のパティシエ。


辿り着いた自慢の味わいを、港町・神戸からお届けします。



【公式HP】


https://koberoll.com/



【お問い合わせ先】


0120-502-728