【バレンタインの贈り物にピッタリ】先着7000名様限定！神戸ミルクチョコラングドシャを友だちに贈ると自分ももらえる【Gift1 Get1キャンペーン】をLINEギフト内にて開催中！

株式会社寿香寿庵神戸ミルクチョコラングドシャ

コンディトライ神戸は、2026年2月12日(木)12:00よりLINEギフト内において先着7000名様限定！神戸ミルクチョコラングドシャを友だちに贈ると自分ももらえる【Gift1 Get1キャンペーン】をLINEギフト内にて実施いたします。

40,000人以上のお客様に選ばれた人気ギフト「神戸ミルクチョコラングドシャ」

神戸ミルクチョコラングドシャはLINEギフト内にて発売以来好評をいただいており、4万人以上の方に選ばれた人気のギフトです。

まろやかな口溶けのミルクチョコプレートをココア生地のクッキーではさんださっくりと軽やかなラングドシャです。

◆商品特徴

神戸ミルクチョコラングドシャ■カカオ香る濃厚なミルクチョコレート

カカオ香る濃厚なミルクチョコレートは、まろやかな口溶け、上品な甘さをお楽しみいただけます。

冷蔵庫で冷やしていただいてもまた違った食感・美味しさをお楽しみいただけます。

■ちょっとしたお礼にピッタリ♪

手に取りやすい個包装タイプで、さりげない気遣いを添えられる一品です。大切な方へのちょっとしたお礼や、友人や同僚へのプチギフトとしてもぴったり。

■キャンペーン情報

※画像は18枚入になります

【商 品 名】神戸ミルクチョコラングドシャ Gift1 Get1キャンペーン

【発 売 日】2026年2月12日(木)12:00～2026年3月16日(月)10:59

【価 格】2,868円(税・送料込）

LINE公式アカウントOA：https://lin.ee/GIGw3B0

Instagram：https://u.lin.ee/Ny3vDNL

公式HP：https://u.lin.ee/Wu9eGit

※先着上限数に達した時点で終了いたします。

※キャンペーンページ以外からの購入は対象外となります。

コンディトライ神戸

世界中のお菓子を見つめ、新しいおいしさを探し求める船上のパティシエ。

辿り着いた自慢の味わいを、港町・神戸からお届けします。

【公式HP】

https://koberoll.com/

【お問い合わせ先】

0120-502-728