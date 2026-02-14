【バレンタインの贈り物にピッタリ】先着7000名様限定！神戸ミルクチョコラングドシャを友だちに贈ると自分ももらえる【Gift1 Get1キャンペーン】をLINEギフト内にて開催中！
神戸ミルクチョコラングドシャ
コンディトライ神戸は、2026年2月12日(木)12:00よりLINEギフト内において先着7000名様限定！神戸ミルクチョコラングドシャを友だちに贈ると自分ももらえる【Gift1 Get1キャンペーン】をLINEギフト内にて実施いたします。
40,000人以上のお客様に選ばれた人気ギフト「神戸ミルクチョコラングドシャ」
神戸ミルクチョコラングドシャはLINEギフト内にて発売以来好評をいただいており、4万人以上の方に選ばれた人気のギフトです。
まろやかな口溶けのミルクチョコプレートをココア生地のクッキーではさんださっくりと軽やかなラングドシャです。
◆商品特徴
神戸ミルクチョコラングドシャ
■カカオ香る濃厚なミルクチョコレート
カカオ香る濃厚なミルクチョコレートは、まろやかな口溶け、上品な甘さをお楽しみいただけます。
冷蔵庫で冷やしていただいてもまた違った食感・美味しさをお楽しみいただけます。
■ちょっとしたお礼にピッタリ♪
手に取りやすい個包装タイプで、さりげない気遣いを添えられる一品です。大切な方へのちょっとしたお礼や、友人や同僚へのプチギフトとしてもぴったり。
※画像は18枚入になります
■キャンペーン情報
【商 品 名】神戸ミルクチョコラングドシャ Gift1 Get1キャンペーン
【発 売 日】2026年2月12日(木)12:00～2026年3月16日(月)10:59
【価 格】2,868円(税・送料込）
LINE公式アカウントOA：https://lin.ee/GIGw3B0
Instagram：https://u.lin.ee/Ny3vDNL
公式HP：https://u.lin.ee/Wu9eGit
※先着上限数に達した時点で終了いたします。
※キャンペーンページ以外からの購入は対象外となります。
コンディトライ神戸
世界中のお菓子を見つめ、新しいおいしさを探し求める船上のパティシエ。
辿り着いた自慢の味わいを、港町・神戸からお届けします。
【公式HP】
https://koberoll.com/
【お問い合わせ先】
0120-502-728