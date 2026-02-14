時代、世代をつなぐ音楽とファッション＆トークを楽しむスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」出演者第２弾＆追加チケット情報発表!!

写真拡大 (全3枚)

株式会社光文社




世代もジャンルも超えてカルチャーが交差する特別な2日間！


創刊50周年を迎えたファッションメディア『JJ』は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、ぴあアリーナMMにて音楽＆ファッション＆トークが一体となったスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」を開催します。


今回新たに出演が決定した第２弾出演者と追加チケット情報を発表いたします。


■豪華第２弾出演者発表！


19日のMCをアレン様と森本晋太郎(トンツカタン)が担当し、イベントを盛り上げます！


さらにアーティストライブには、ソロアーティストとして新たなスタートを発表したRYOKI MIYAMA、SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける初の日本人8人組ガールズグループGPPの出演が新たに決定しました！



プレオープニングアクトにALL IN (18日)、オープニングアクトにはLUN8(18日)、AMEMIYA(19日)、ヘラヘラ三銃士(19日)が 出演し、会場のボルテージを一気に引き上げます。






2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00


JJ50th Anniversary Music Fest


【アーティスト】 ※五十音順


プレオープニングアクト：ALL IN


オープニングアクト：LUN8


ライブアーティスト：iKON／QWER／THE RAMPAGE／≒JOY／MIYEON (i-dle)／RYOKI MIYAMA／WILD BLUE


...and more!




2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00


JJ50th Anniversary Final Party


【MC】※五十音順


アレン様／森本晋太郎（トンツカタン）


【アーティスト】 ※五十音順


オープニングアクト：AMEMIYA／ヘラヘラ三銃士


ライブアーティスト：adieu（上白石萌歌）／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Kep1er／CHEMISTRY／GPP／Juice=Juice／SWEET STEADY／CHANSUNG(2PM)／PUFFY


...and more!


【モデル】※五十音順


専属・歴代モデル：イ・ナウン／菊川リサ／ギャビー／ティファニー春香／Niki／藤井夏恋／ホ・ジウォン／松川 星


...and more!


追加情報は順次公開予定ですので、JJ公式サイト・公式SNSをチェックの上、続報をお待ちください！



○JJ net（JJ公式サイト）：https://jj-jj.net　(https://jj-jj.net)


○イベント特設サイト　：https://jj50.net　(https://jj50.net)


○JJ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/jj_official_jj　(https://www.instagram.com/jj_official_jj)


○JJ公式X（旧Twitter）：https://x.com/jj_official_jj　(https://x.com/jj_official_jj)


■チケットオフィシャル２次先行に伴い追加チケットの発売が決定！


＜チケット料金＞ 全席種JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）付き


・全席指定　11,000円（税込）


・アップグレードチケット（アリーナ席確約・お土産袋付き）＋5,000円（税込）


　※後日アップグレード抽選受付案内予定


＜NEW＞ 学生限定スペシャル席（スタンド席限定)　7,000円（税込）


※当日、学生証と身分証明書の確認を行います。


＜NEW＞ 50周年スペシャル席（スタンド後方席)　5,050円（税込）




※座席エリアは変更となる場合がございます。


【オフィシャル２次先行】2026年2月14日(土) 19:00～2月23日(月) 23:59まで


【アップグレード抽選受付】後日ご案内


※オフィシャル先行で指定席をご購入済みの方が対象


※お1人様1公演につき4枚まで


※未就学児入場不可




チケット購入はこちら(https://w.pia.jp/t/jj50/)　※先行・一般発売 共通（アップグレード受付を除く）


JJ50th Anniversary Fest 2026　開催概要


タイトル：JJ50th Anniversary Fest 2026


会場 ：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）


日程 ：2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00


2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00


主催 ：JJ50周年プロジェクト




▼イベントテーマ


Now is our time. Free to shine. Just be yourself.


（いまが私たちの時代。自由に輝こう、自分らしく。）


『JJ』50年の歩みは、私たち一人ひとりが「自分らしく生きる」ことを応援し続けてきた歴史です。過去を振り返るだけでなく、今の時代を生きる全ての人と共に、新しい価値観の美しさ、カルチャーを創造していきます。




▼イベント特設サイト


https://jj50.net/




【公演に関するお問い合わせ先】


ライブインフォメーション TEL 0570-017-230（平日12:00～15:00）




【チケットに関するお問い合わせ】


　チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help