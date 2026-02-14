時代、世代をつなぐ音楽とファッション＆トークを楽しむスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」出演者第２弾＆追加チケット情報発表!!

世代もジャンルも超えてカルチャーが交差する特別な2日間！

創刊50周年を迎えたファッションメディア『JJ』は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、ぴあアリーナMMにて音楽＆ファッション＆トークが一体となったスペシャルイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」を開催します。

今回新たに出演が決定した第２弾出演者と追加チケット情報を発表いたします。

■豪華第２弾出演者発表！

19日のMCをアレン様と森本晋太郎(トンツカタン)が担当し、イベントを盛り上げます！

さらにアーティストライブには、ソロアーティストとして新たなスタートを発表したRYOKI MIYAMA、SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける初の日本人8人組ガールズグループGPPの出演が新たに決定しました！

プレオープニングアクトにALL IN (18日)、オープニングアクトにはLUN8(18日)、AMEMIYA(19日)、ヘラヘラ三銃士(19日)が 出演し、会場のボルテージを一気に引き上げます。

2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00

JJ50th Anniversary Music Fest

【アーティスト】 ※五十音順

プレオープニングアクト：ALL IN

オープニングアクト：LUN8

ライブアーティスト：iKON／QWER／THE RAMPAGE／≒JOY／MIYEON (i-dle)／RYOKI MIYAMA／WILD BLUE

...and more!

2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00

JJ50th Anniversary Final Party

【MC】※五十音順

アレン様／森本晋太郎（トンツカタン）

【アーティスト】 ※五十音順

オープニングアクト：AMEMIYA／ヘラヘラ三銃士

ライブアーティスト：adieu（上白石萌歌）／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Kep1er／CHEMISTRY／GPP／Juice=Juice／SWEET STEADY／CHANSUNG(2PM)／PUFFY

...and more!

【モデル】※五十音順

専属・歴代モデル：イ・ナウン／菊川リサ／ギャビー／ティファニー春香／Niki／藤井夏恋／ホ・ジウォン／松川 星

...and more!

追加情報は順次公開予定ですので、JJ公式サイト・公式SNSをチェックの上、続報をお待ちください！

○JJ net（JJ公式サイト）：https://jj-jj.net (https://jj-jj.net)

○イベント特設サイト ：https://jj50.net (https://jj50.net)

○JJ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/jj_official_jj (https://www.instagram.com/jj_official_jj)

○JJ公式X（旧Twitter）：https://x.com/jj_official_jj (https://x.com/jj_official_jj)

■チケットオフィシャル２次先行に伴い追加チケットの発売が決定！

＜チケット料金＞ 全席種JJ50周年 SPECIAL BOOK（デジタル版）付き

・全席指定 11,000円（税込）

・アップグレードチケット（アリーナ席確約・お土産袋付き）＋5,000円（税込）

※後日アップグレード抽選受付案内予定

＜NEW＞ 学生限定スペシャル席（スタンド席限定) 7,000円（税込）

※当日、学生証と身分証明書の確認を行います。

＜NEW＞ 50周年スペシャル席（スタンド後方席) 5,050円（税込）

※座席エリアは変更となる場合がございます。

【オフィシャル２次先行】2026年2月14日(土) 19:00～2月23日(月) 23:59まで

【アップグレード抽選受付】後日ご案内

※オフィシャル先行で指定席をご購入済みの方が対象

※お1人様1公演につき4枚まで

※未就学児入場不可

チケット購入はこちら(https://w.pia.jp/t/jj50/) ※先行・一般発売 共通（アップグレード受付を除く）

JJ50th Anniversary Fest 2026 開催概要

タイトル：JJ50th Anniversary Fest 2026

会場 ：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

日程 ：2026年4月18日（土）開場15:00／開演16:00

2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00

主催 ：JJ50周年プロジェクト

▼イベントテーマ

Now is our time. Free to shine. Just be yourself.

（いまが私たちの時代。自由に輝こう、自分らしく。）

『JJ』50年の歩みは、私たち一人ひとりが「自分らしく生きる」ことを応援し続けてきた歴史です。過去を振り返るだけでなく、今の時代を生きる全ての人と共に、新しい価値観の美しさ、カルチャーを創造していきます。

▼イベント特設サイト

https://jj50.net/

【公演に関するお問い合わせ先】

ライブインフォメーション TEL 0570-017-230（平日12:00～15:00）

【チケットに関するお問い合わせ】

チケットぴあヘルプページ https://t.pia.jp/help