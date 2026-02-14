わんちゃんと一緒に特別な週末を！3月7日(土)・8日(日)「とねりドッグフェスティバル」初開催！

株式会社エーエスピー

とねりドッグフェスティバル実行委員会は、2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間、舎人公園（東京都足立区）にて、ドッグイベント「とねりドッグフェスティバル」を初開催いたします。

会場となる舎人公園は、わんちゃんと一緒に楽しめるBBQ広場をはじめとした多彩なアウトドア設備が整い、最寄り駅からも近いアクセス抜群の立地にあることから、多くの愛犬家に親しまれている人気スポットです。自然豊かな広大な敷地のもと、愛犬とご家族がゆったりと過ごせるイベントを開催いたします。

■わんちゃんのための限定ショップが出店

会場には、わんちゃんのための魅力あふれる限定ショップが出店します。

イベント限定価格で購入できる豊富なウェアをはじめ、手作りごはんとおやつの専門店、国内生産・完全無添加の馬肉ペットフード専門店、お湯を注ぐだけで簡単に作れるあったかごはんなど、素材や品質にこだわった商品が勢ぞろいします。さらに、タフで機能的なハーネスやオリジナルのハンズフリーリード、可愛いヘアカチューシャ、ストレスの少ないエリザベスカラー、試乗して選べるペットカートなど、わんちゃんの毎日をより快適にするアイテムも充実。実際に手に取り、体験しながら選べる機会をご提供します。

■ 体験型コンテンツも充実

犬の整体×スウェーデン式ドッグマッサージ体験ブースも登場。専門スタッフによるケアで、わんちゃんの身体をやさしく整える貴重な体験をご用意しております。

また、Dog House NIZEコンテンツ体験教室をはじめ、わんちゃんと一緒に楽しめる参加型プログラムも企画中です。

加えて、イベントならではの多彩なグルメを楽しめるフードトラックも集結。愛犬との時間を楽しみながら、ご家族皆さまでゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

【出店社募集中】

わんちゃん関連の商品・サービスを取り扱われている事業者様を対象に、現在、本イベントへのご出店申込みを受け付けております。出店をご希望の方は、下記事務局までお問い合わせください。

とねりドッグフェスティバル事務局：dog-wan@wanwancarnival.com

■イベント概要

名称：とねりドッグフェスティバル2026

日程：2026年3月7日（土）、8日（日）

時間：10:00～16:00 雨天決行（※荒天中止）

会場：都立舎人公園A地区 サービスセンター前及び草地広場

（東京都足立区舎人公園１－１）

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

主催：とねりドッグフェスティバル実行委員会（舎人DOGRUNサポートクラブ）

協力：Dog House NIZE

企画・制作：株式会社エーエスピー

公式イInstagram：https://www.instagram.com/toneri.dog.fes/

※天候等により、開催内容が変更・中止となる場合があります。最新情報はイベントサイトをご確認ください

■株式会社エーエスピーについて

現在全国７か所に拠点を持つエーエスピーは、セールス・カードプロモーション、インストアラウンダー、イベント、行政・自治体向けアウトソージングなどの事業活動を通じて、現場が抱えるあらゆる課題解決を全国規模で支援している企業です。イベント事業部では、コンテンツの企画段階からクライアントと考え、イベント開催の目的に合わせた最適なプランを実現。実施にあたっては、企画からツール制作・施行、工程管理、運営まで、すべての業務をエーエスピーがワンストップで実践しております。