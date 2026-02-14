本日発売！ 松岡昌宏さんが登場するカメラマン小林ばく氏の40周年特別企画「BAKU MAGAZINE」シリーズ1号目から、新規カットを公開!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画」を2月14日（土）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画」（東京ニュース通信社刊）

カメラマン小林ばくの40周年の集大成「BAKU MAGAZINE」。満を持して、1号目に松岡昌宏が登場！！「ばくさんのためなら。なんでもやるよ」と快諾した松岡。出会いから30年、二人の阿吽の呼吸がそのまま詰まった写真の数々。松岡のイメージぴったりの大迫力のB4判型、80Pのボリュームでお届けする。

スタジオ撮影からスタートし、松岡にとって特別な場所である東京タワー前から東京・浅草、吾妻橋など、約20年ぶりのロケ撮影。小林にお祝いをこめた松岡のホンモノの笑顔と約20年ぶりのアイドルジャンプは、二人の信頼度を感じさせるものだ。

また、29年の時を経て初公開となる松岡の二十歳になったばかりの時の写真、小林が撮影した世界で一枚しかないスペシャルフォトなど、20代からの完全なプライベートショットも初公開。

対談では「ばくさんは『これが面白いんじゃないか？』っていう画が自分の中にたくさんあって、普通に撮るだけじゃないんだよね。『すごいなあ』ってなるのは圧倒的にばくさんが多かった。TOKIO全員ばくさんがダメだっていう人はいなかったからね」と松岡。小林とだからこそ語ったデビューから今、そして未来の話まで本音でたっぷり語りつくしている。

カメラマン小林ばくの40周年の集大成として、今まで撮影してきた数々のアーティストたちの“今”を小林の目線から様々な形で表現していく、一対一リアリティーコラボレーション雑誌。長いお付き合いの間で撮ってきたプライベート写真も公開し、現在と過去の写真、小林と被写体との対談で、リアルな二人のコラボレーションをかたちにしていく。

唯一無二の新シリーズ「BAKU MAGAZINE」、ご期待ください。

【商品情報】

「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画」

●発売日：2026年2月14日（土） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,300円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281709684/b/2810274/＞ほか）にてご購入いただけます。



