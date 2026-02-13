【ドラマティックパチンコ始動】「AVALINK」×「劇団スカッシュ」がパチンコ業界を題材にしたショートドラマメディアを開設。

株式会社AVALINK

株式会社AVALINKは、パチンコ業界にフォーカスした本格ショートドラマシリーズ「ドラマティックパチンコ」を、2026年2月13日より展開いたします。

第一弾は、激化する来店演者の未来を題材にしたショートドラマ『イベント来たら凄い事になった』を公開します。こちらの動画は、劇団スカッシュで1000万回以上再生されている動画「無料には気をつけてください」をパチンコ業界風にアレンジしたものになります。

◆第一弾は下記リンクから

Youtubeショート:https://youtube.com/shorts/Iu6KNT11Gsk

◆各種SNSから配信中

■ X（旧Twitter）

x.com/avalink4212(https://x.com/avalink4212)

■ Instagram

instagram.com/avalinkch(https://www.instagram.com/avalinkch)

■ TikTok

tiktok.com/@avalink777(https://www.tiktok.com/@avalink777)

■ Youtubeショート

@株式会社AVALINK(https://www.youtube.com/@%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEAVALINK)

◆ドラマティックパチンコへの想い

パチンコには、人の心を動かすドラマがある。

台の前に立つ人の想い、ホールで働く人の誇り、そして誰もが胸の奥にしまっている“あの瞬間”。

私たちは、そのすべてが尊くて、愛おしいと感じています。

AVALINKはずっと、どうしたら「面白く伝えられるのか！」にこだわってきました。

その原点には、パチンコ業界への深い愛があります。

ただの遊技ではなく、人生の一部として寄り添ってきた歴史。

そこに息づく感情や物語を、もっと多くの人に知ってほしい。

だからこそ、ショートドラマという形を選びました。

数字でもデータでも語りきれない“人の熱狂”を映し出すために。

パチンコを知らない人には新しい世界の扉を。

パチンコが好きな人には「これが俺たちの業界だ」と誇れる物語を。

この作品は、業界を愛する私たちだからこそ作れた物語です。

業界に関わるすべての人のドラマを、未来へつなぐために。

◆今後の展望

現在は１0本のショートドラマを制作完了している状態です。

ショートドラマを今後、毎週金曜日の18時に投稿していく予定です。

第一話

「イベント来たらすごい事になった」※投稿済み

↓未投稿の分に関して、実際のタイトルではありません。

動画のイメージを連想してもらいやすいタイトルに変更しています。

第二話

「5.9号機時代を耐え抜いた開発者に捧ぐ」

スロット暗黒期時代に戦った開発者に焦点を充てたドラマです。

第三話

「実質勝ち」

ホールで出会った男二人のヒューマンドラマです。

第四話

「勝利の舞」

パチンコで勝った人と負けた人の構図をクスッと笑える形で表現しました。

第五話

「割について」

競馬や競艇など様々な業界と割の比較をしてみました。

第六話

「歓喜と落胆の狭間で」

閉店間際に確変に突入してしまった男のリアルを描きました。

第七話

「無くしてしまった貯玉カードの行方」

少しだけ感動するいい話です。

第八話

「パチンコに向かう車」

見た人が幸せな気持ちになれる、そんな一本になりました。

第九話

「狂気じみた男」

少しダークな設定で、かつての私たちを誇張して表現した作品です。

第十話

「マネキン」

こんな人ホールにいないかなと思い制作しました。

上記以外にも制作決定している動画が複数ございます。

このメディアを機に、様々な配信者さんやメーカーホール様が＃ドラマティックパチンコを広めていただき、業界は面白く、感動もあり、ドラマがあるということを、業界内外問わず、広く発信していけるような世界になればいいなと思っております。

◆企業情報

会社名： AVALINK（アバリンク）

事業内容： 広告プランニング／WEB企画・制作・運用／システム開発／動画制作・YouTube運営／漫画・イラスト制作

ビジョン： 「面白いを、面白く伝える」

特徴： 企画から制作・運用までを一貫して提供する総合デジタルプロダクション

企業サイト：avalink.jp(https://avalink.jp/)

ドラマティックパチンコは、業界を愛する仲間と一緒に作り上げるメディアです。

撮影にご協力いただけるホール様、出演・制作に興味のある方、

「一緒にパチンコの面白さを伝えたい」と思ってくださる皆さまを歓迎しています。

ぜひお気軽にご連絡ください。