石川県MADE のサステナ素材で生まれるアート展を新宿で開催 ～ 地元アーティストと創り上げる素材を感じる8 日間 ～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺浩基、以下 キンコーズ）

は、石川県で取り組んできた地域資源循環の活動をさらに発展させ、同県の素材を用いたアート作品を

紹介する展示イベント「石川の素材から、生まれた表現」を、2026 年2 月14 日（土）から22 日（日）まで、ツクル・ワーク新宿センタービル店（以下、ツクル）にて開催します。

本イベントでは、石川県出身アーティスト・饅頭 VERY MUCH が、加賀杉の端材や、県内で回収・再

生された再生紙「おきあがみ」など、地域に根ざした素材を用いた作品を展示。地域資源が新たな表現

へと生まれ変わるプロセスを、アートを通して発信します。

キンコーズは、石川県で回収された古紙を県内で再生する取り組みを通じ、単なる資源循環にとどま

らず、紙に地域性と意味を持たせることで、地域の価値を伝える素材として「おきあがみ」を企画・開

発してきました。その取り組みを通して、地域の方々との交流が生まれ、紙に限らず、県内で生まれる

木材の端材など、十分に活用されてこなかった素材の存在を知るようになりました。こうした地域資源

の可能性を、表現として可視化したいという想いから、本展の企画が生まれました。

そこで協働したのが、石川県出身のクリエイター・饅頭 VERY MUCH です。地元の素材や文化への理

解を持つ表現者とともに、素材そのものが持つ力や、その背景にある地域のストーリーを、アート作品

として丁寧に紹介します。

会場では、再生紙「おきあがみ」の風合いや、加賀杉の木目や質感を生かした作品を展示。素材そのも

のが作品の一部となる表現を通じて、循環型ものづくりの新しい可能性を提案します。

石川県で進めてきた地域資源循環の取り組みと、キンコーズが継続して行ってきたクリエイター支援の

活動。その⼆つが重なった本展を一つのモデルとして、今後も各地の地域資源と表現者をつなぎ、持続

可能な社会に向けた創造的な取り組みを広げていきます。

再生紙「おきあがみ」について

URL : https://www.kinkos.co.jp/service/okiagami/

クリエイタープロフィール

饅頭 VERY MUCH

石川県出身・在住のアーティスト。

「感謝の気持ち」と「肉厚な見た目」を掛け合わせた名前の通り、親しみやすく印象的な作風が特徴。雑誌挿絵、企業ロゴ制作、グッズ販売、個展・イベント出展など幅広く活動。

思わず⽿を疑うタイトルと、⼆度見してしまう表情豊かなキャラクター表現で、人間性や社会といったテーマをポップかつ軽やかに描いている。

Instagram：https://www.instagram.com/manjyuverymuch/

イベント概要

オリジナルグッズ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/120_1_ce357eebb8b1a30e3f3c4e3499a455f8.jpg?v=202602140151 ]

展示で使用している石川県素材を生かしたグッズに加えて、キンコーズが取り扱う環境に配慮した素材

を使ったオリジナルグッズも販売します。

お客様からのお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/120_2_2d09e3436df639904bceff3a4b41bac3.jpg?v=202602140151 ]

ツクル・ワーク新宿センタービル店

TEL：03-5325-1371

WEB サイト：https://tsukuru.kinkos.co.jp

コワーキングスペース ツクル・ワーク概要

ツクル・ワークでは、テレワーク利用やビジネス機会の創出の場として利用されるコワーキングスペースの「ツクル」の利用者に、アーティスト作品との偶発的な出会い、働くだけではない“体験”・“感動”のできる空間を提供したいと考えています。また、参加アーティストには、ツクルを利用することで作品に対する思いや世界観までこだわった企画展を表現して欲しいと願っています。当社は、これからも企画展示を通じワークスペース事業の在り方についての可能性を追求していきます。

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数：723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

