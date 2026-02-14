【ご好評につき2/28まで延長開催】手作り結婚指輪の貴金属代金が10％OFFに！工房Smith札幌本店が贈る”体験型”ブライダルフェア。二人の写真が浮き出るラテプリントや名店ショコラでおもてなし
株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する手作り結婚指輪・婚約指輪専門店『工房Smith札幌本店』は、2026年2月1日（日）より開催し、多くのお客様にご好評をいただいている「ブライダルフェア」を、2026年2月28日（土）まで期間延長することを決定いたしました。
本フェアでは、期間中のご来店・ご成約で結婚指輪の貴金属代金を10％OFFとするほか、ご見学・制作時に札幌の名店「花論珈琲」のドリンクや「ショコラティエ マサール」のショコラをご提供。当初15日までの予定でしたが、「ゆっくりと検討したい」「平日に時間が取れない」という多くのお声に応え、2月末までの特別延長を実施いたします。
■ ブライダルフェア概要
バレンタインからホワイトデーへと続く、お二人の想いが深まる季節。一生ものの大切な指輪作りを、より多くの方に体験していただくための期間延長です。
開催期間： 2026年2月1日（日）～2月28日（土）
限定特典： 手作り結婚指輪の貴金属代金 10％OFF
適用条件： 期間中のご来店、およびご来店から2週間以内のご成約
対象店舗： 工房Smith札幌本店
■ 札幌の名店とコラボした「おもてなし」
指輪を選ぶ「相談・見学」の時間、そして実際に形にする「制作」の時間の両方を、至福のひとときへと変える特別なサービスを全来店者に提供いたします。
花論珈琲のドリンク ＆ 「フォトプリントラテ」体験
札幌の人気カフェ「花論珈琲」の薫り高い飲み物をご提供。カフェラテ・カプチーノをご注文の方には、その場で撮影した写真をラテの泡にプリントする「ラテプリント」を実施します。お二人の笑顔が浮かぶ一杯は、指輪作りの思い出を彩る最高の演出となります。
ショコラティエ マサールのショコラ
札幌が誇る名店「ショコラティエ マサール」とコラボレーションした、工房Smith札幌限定のショコラをドリンクに添えてご提供いたします。上質な甘さが、一生ものの指輪を仕立てる特別な時間を華やかに彩ります。
■ 忙しいお二人のために「オンライン見学」も実施
「遠方に住んでいる」「仕事が忙しく店舗へ行く時間が取れない」というお二人のために、オンラインでの見学・相談も承っております。画面越しに工房の雰囲気や制作工程を確認でき、ご自宅からでもブライダルフェアの相談が可能です。
■ 店舗情報：工房Smith札幌本店
所在地： 北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F
営業時間： 10:00～19:00（ご予約制）
アクセス： 地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩3分
ご予約：https://coubic.com/smithsapporo/4650781/book/course_type
※ご予約時は、備考欄に【ブライダルフェア参加】とご記載ください
工房Smith札幌について
工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。
手作りベビーリングも制作可能
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]
赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。
ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。
