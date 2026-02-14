【ご好評につき2/28まで延長開催】手作り結婚指輪の貴金属代金が10％OFFに！工房Smith札幌本店が贈る”体験型”ブライダルフェア。二人の写真が浮き出るラテプリントや名店ショコラでおもてなし

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する手作り結婚指輪・婚約指輪専門店『工房Smith札幌本店』は、2026年2月1日（日）より開催し、多くのお客様にご好評をいただいている「ブライダルフェア」を、2026年2月28日（土）まで期間延長することを決定いたしました。

本フェアでは、期間中のご来店・ご成約で結婚指輪の貴金属代金を10％OFFとするほか、ご見学・制作時に札幌の名店「花論珈琲」のドリンクや「ショコラティエ マサール」のショコラをご提供。当初15日までの予定でしたが、「ゆっくりと検討したい」「平日に時間が取れない」という多くのお声に応え、2月末までの特別延長を実施いたします。

■ ブライダルフェア概要

バレンタインからホワイトデーへと続く、お二人の想いが深まる季節。一生ものの大切な指輪作りを、より多くの方に体験していただくための期間延長です。

開催期間： 2026年2月1日（日）～2月28日（土）

限定特典： 手作り結婚指輪の貴金属代金 10％OFF

適用条件： 期間中のご来店、およびご来店から2週間以内のご成約

対象店舗： 工房Smith札幌本店

■ 札幌の名店とコラボした「おもてなし」

指輪を選ぶ「相談・見学」の時間、そして実際に形にする「制作」の時間の両方を、至福のひとときへと変える特別なサービスを全来店者に提供いたします。

花論珈琲のドリンク ＆ 「フォトプリントラテ」体験

札幌の人気カフェ「花論珈琲」の薫り高い飲み物をご提供。カフェラテ・カプチーノをご注文の方には、その場で撮影した写真をラテの泡にプリントする「ラテプリント」を実施します。お二人の笑顔が浮かぶ一杯は、指輪作りの思い出を彩る最高の演出となります。

ショコラティエ マサールのショコラ

札幌が誇る名店「ショコラティエ マサール」とコラボレーションした、工房Smith札幌限定のショコラをドリンクに添えてご提供いたします。上質な甘さが、一生ものの指輪を仕立てる特別な時間を華やかに彩ります。

■ 忙しいお二人のために「オンライン見学」も実施

「遠方に住んでいる」「仕事が忙しく店舗へ行く時間が取れない」というお二人のために、オンラインでの見学・相談も承っております。画面越しに工房の雰囲気や制作工程を確認でき、ご自宅からでもブライダルフェアの相談が可能です。

■ 店舗情報：工房Smith札幌本店

所在地： 北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間： 10:00～19:00（ご予約制）

アクセス： 地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩3分

ご予約：https://coubic.com/smithsapporo/4650781/book/course_type

※ご予約時は、備考欄に【ブライダルフェア参加】とご記載ください

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com